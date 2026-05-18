Sve što trebate znati o novom izdanju 'Ljeto u MSU': Evo svih koncerata, izložbi, filmova...

Ljeto u MSU jedno je od središnjih kulturnih i umjetničkih događanja tijekom ljetnih mjeseci u Zagrebu, kako za građane Zagreba, tako i za goste i turiste. Program donosi presjek aktualnih umjetničkih događanja, ali i najnovijih umjetničkih otkrića na multidisciplinarnoj umjetničkoj sceni Zagreba, Hrvatske i regije.

Ovogodišnja manifestacija je 13. po redu i održat će se u 5 termina od 20. lipnja do 17. srpnja 2026. Ljeto u MSU tradicionalno se održava petkom/subotom tijekom lipnja i srpnja u popodnevnim i večernjim satima. Na programu je aktualna izložba u MSU, filmske projekcije, plesna izvedba i na kraju večeri koncerti najboljih rock i art bendova regije.

Ljeto u MSU postalo je - to potvrđuje stručna javnost, mediji i publika - istinski regionalni brend. Potvrda tomu su i pohvale i priznanja kolega/struke na prestižnoj Konferenciji KONTAKT u Beogradu posljednjih godina. Sportskim rječnikom rečeno „tim koji pobjeđuje se ne mijenja“.

Naime, i ove godine ta mulitmedijalna - hobotnica Ljeto u MSU - daje publici aranžman kojeg kažu upućeni nema nigdje u Europi. Naime, za cijenu jedne ulaznice posjetitelji dobivaju čak četiri programa: koncert, izložbu, ples i film.

Kroz spoj glazbe, izložbi, filma te plesa program Ljeto u MSU nastoji se približiti pojmu Gesamtkunstwerka, potpunog umjetničkog doživljaja koji proizlazi iz suradnje različitih formi umjetnosti i pop kulture i njihovog približavanja široj publici.

Najnoviji line up 13. Ljeta u MSU, slažu se mnogi, jedan je od najboljih i najatraktivnijih posljednjih nekoliko godina. Uvažavajući temeljne postavke naše koncepcije: kvalitetu, aktualnost, perjanice regionalnog rocka, poetiku koja korespondira sa senzibilitetom suvremenog arta i poslanjem MSU, uspjeli smo ponovo dovesti respektabilna imena regionalnog art rocka plus renomiranog inozemnog izvođača te se nadamo da ćemo još jednom potvrditi da je Ljeto u MSU kontinuirano kvalitetni multimedijalni festival i pop art kulturni brend u regiji.

Koncerti – plato kod tobogana i garaža

Za 2026. godinu predviđen je mix trenutačno najintrigantnijih bendova regije i to kako predstavnika starije tako i nove generacije snažnih pojavnosti u rocku kojima je svojstven art i/ili dodirne točke pop kulture i suvremenog arta u njihovoj poetici. Posebna poslastica ove godine je gostovanje novozelandske atrakcije, svjetski popularne grupe Fat Freddy’s Drop koji gostuju u okviru suradnje Ljeta u MSU i festivala NO Jazz Mate Škugora i Sea Sound Vedrana Menige. Čak što više, čast da otvori Ljeto u MSU 2026.pripala je 20.lipnja upravo neponovljivim Novozelanđanima

za koje kritika kaže da su „jedni od najboljih i najautentičnijih bendova u živo koji svojom euforičnom gazbom ostavljaju publiku bez daha“ (Z.Stajčić).

20. 6. subota 20 sati - FAT FREDDY'S DROP – Novozelanska dub jazz senzacija

26. 6. petak 21 sat - NEMEČEK – ponajbolji novi hrvatski bend, dobitnik prestižne regionalne nagrade Milan Mladenović

3. 7. petak 21 sat - PLESAČ SPOROG STEPA - novi genijalni projekt legendarnog novovalnog prvoborca Maxa Juričića (Film, Vještice, Šo!Mazgoon, Ljetno kino), dobitnika ovogodišnje nagrade Rock off za životno djelo

10. 7. petak 21 sat - ARTAN LILI – ljubimci zagrebačke publike i klubova, najbolji beogradski art pop bend posljednjih godina, dobitnici brojnih domaćih i međunarodih priznanja

17. 7. petak 21 sat - MANGROOVE – zagrebačka klupska atrakcija predvođena sjajnim parom Željkom Veverec i Tonijem Starešinićem (Chui Chui), dobitnici dva ovogodišnja Porina

Izložba – ORGAN VIDA

MSU, 1. i 2. kat za povremene izložbe

11. 6. – 6. 9. 2026.

Kao i svake godine na Ljetu u MSU dio multimedijalnog programa je izložba. Posjetitelji/ce će moći razgledati 14. festival Organ Vida.

U svom 14. izdanju festival Organ Vida planira konceptualno razvijati teme i pristupe kojima se sustavno bavi od 2019. kada je trenutni kustoski kolektiv (Barbara Gregov, Lovro Japundžić i Lea Vene) preuzeo vodstvo festivalom, a koje se tiču istraživanja medija fotografije kroz predstavljanje proširenih, alternativnih ili eksperimentalnih pristupa suvremenoj fotografiji, posebno onih utemeljenih te kritički nastrojenih prema suvremenoj vizualnoj kulturi.

U fokusu 14. festivalskog izdanja nalaze se umjetničke prakse koje dominantne negativne osjećaje transformiraju u vizualnu kritiku stvarnosti, bez obzira radi li se o konceptualnim vizualnim kritikama stvarnosti, umjetničkim zamišljajima drugačijih afektivnih dimenzija dis/u/topije, imaginacije i fantazije ili nefiltriranim, grotesknim ili "ružnim" vizualnim odgovorima na sveopći duhovni nihilizam. Odbacivanje perfekcionizma, kapitalističkog imperativa izvrsnosti te prihvaćanje "ružnoće" kao načina gledanja, ali i kao oblika društvenog otpora predstavlja glavne tematske okosnice najnovije istraživačke linije Organa Vida.

Nadolazeće izdanje nastavlja se na ovo istraživanje i uvodi nove oblike vizualne kritike koristeći mračni humor, izvrnute realnosti, neposlušne i bizarne interpretacije osobnih i imaginarnih povijesti, parodiju i camp kao taktike suočavanja sa surovom realnošću. Između smijeha i tragedije, selektirani radovi razotkrivaju i izvrću društvene norme koristeći narativne i vizualne obrasce povezane s crnim humorom.

U okviru festivala bit će predstavljena samostalna izložba francuske umjetnice Julie Bena, centralna međunarodna tematska izložba te izložba Nagrade Marina Viculin 2025/2026.

Kustosi_ce: Barbara Gregov, Lovro Japundžić, Lea Vene (Organ vida)

Kustosice suradnice: Morana Matković, Ana Škegro

Filmske projekcije – 3. 7., 10. 7. i 17. 7. u 19 sati, dvorana GORGONA

Kao i svake godine filmski program bit će skup najboljih filmova godine odnosno sezone 2025./26. MSU kina. Naglasak je isključivo na europskim filmovima, jer je Kino Metropolis član Europa Cinema. Program će se odvijati u dvorani Gorgona MSU-a od 19 sati.

3. 7. – SIRAT, drama, Španjolska, Francuska, 115’, 2025., red. Óliver Laxe, gl. Sergi López, Bruno Núñez Arjona, Richard Bellamy

Otac i sin dolaze na rave party u izolirano pustinjsko područje južnog Maroka.Traže Mar, svoju kćer i sestru, nestalu prije nekoliko mjeseci na jednoj od sličnih zabava. Bezuspješno pokazuju njezinu fotografiju posjetiteljima, okruženi elektronskom glazbom i posebnom vrstom slobode kakvu nikad ranije nisu susreli. Sve očajniji, odlučuju pratiti skupinu rejvera do posljednjeg partyja koji će se održati duboko u pustinji, nadajući se da će tamo pronaći Mar. Sirât Olivera Laxea egzistencijalistička je meditacija o stanju svijeta i (ne)mogućnosti utopije, snimljena na impresivnim lokacijama i praćena imerzivnim elektroničkim soundtrackom. Od svjetske premijere na Filmskom festivalu u Cannesu, gdje je osvojio Nagradu žirija, Sirat izaziva intenzivne reakcije gledatelja zbog svog originalnog koncepta i neočekivanog, povremeno potresnog, razvoja događaja. Film je osvojio i Nagradu Kino mreže na Pulskom filmskom festivalu.

10. 7. – SVADBA, romantična komedija, 95’, 2026, Hrvatska, Srbija, red. Igor Šeregi, gl. Rene Bitorajac, Dragan Bjelogrlić, Linda Begonja, Vesna Trivalić, Nika Grbelja

Poznati hrvatski poduzetnik na svoj rođendan saznaje da je pred bankrotom. U ured mu ulazi obitelj s tortom i tamburašima, a u isto vrijeme zove ga kći koja studira u Londonu i uz čestitku mu obznani da je trudna. Otac djeteta je sin srpskog ministra. U stilu punokrvnog balkanskog anti-rom-coma, ispreplićući humor, toplinu i napetost, Svadba prati priču o dvije obitelji čiji odnos stalno pleše između tople obiteljske priče i međunarodnog incidenta.

17. 7. – DJ AHMET, humorna drama, Makedonija, Hrvatska, Češka, Srbija, 97’, 2025., red. Georgi M. Unkovski, gl. Arif Jakup, Agush Agushev, Dora Akan Zlatanova

Petnaestogodišnji Ahmet živi s ocem i bratom u malenom pastirskom makedonskom selu. Ljubav prema glazbi pruža mu bijeg od napornih i monotonih pastirskih obaveza, no svoju strast mora skrivati od strogog oca. Uz pomoć brata Naima, Ahmet odluči slijediti svoje glazbene ambicije kako bi zadivio Ayu, djevojku koja mu se sviđa, ali je već obećana drugome. Svoju će priliku dobiti na šumskom dance festivalu koji se sprema u njihovom selu, a koji će njihov ruralni krajolik transformirati u spektakl ritma, boja i pokreta. Unkovskijev dugometražni prvijenac na Sundanceu je osvojio Nagradu publike te Posebnu nagradu žirija za kreativnu viziju, a posebne je pohvale privukao i za svoju glazbu, koju potpisuje poznati hrvatski skladateljski duo, Alen i Nenad Sinkauz. Fim je dobitnik nagrade publike na Sundance Film Festivalu i Sarajevo Film Festivalu.

Ples – ANTISEZONA 26. 6. u 19 sati, dvorana Gorgona

Kontinuirani projekt prezentacije i kontekstualizacije suvremenog plesa i srodnih izvedbenih praksi, kojeg vode plesne umjetnice Silvia Marchig, Sonja Pregrad, Iva Nerina Sibila i muzeologinja Tea Kantoci. Specifičnost autorskog pristupa Antisezone je ples kao kontekstualno osjetljiva, intermedijalna, inkluzivna, eksperimentalna i suradnička umjetnost, s posebnom pažnjom na komunikaciju (uživo i online) s publikom kroz razgovorne i interaktivne sadržaje. Antisezona tako postaje žarište suvremenog plesa i suvremenih izvedbenih praksi u Zagrebu, aktivirajući Dvoranu Gorgona kao prostor plesa, a predstavlja inovativni model suradnje institucije i umjetnika nezavisne plesne scene.

OBJEKT PLESA, Sonja Pregrad

Novi rad, poput muzičkog albuma, nosi ime novoosnovane organizacije koja ga producira, bilježeći prostor istraživanja tijela i pogleda na njega, njegove (i)materijalnosti i performativnosti kao i njegovog statusa unutar medija plesa i drugih izvedbenih žanrova (drag performans, spoken-word izvedba, vizualna umjetnost, kazalište). O čemu nam drag persona imena Objekt plesa može govoriti? Što je drag suvremenog plesa? U ovom solu pokušavam rastegnuti pojam draga sa tijela (identiteta) na pokret i ples, govor pa i samu ideju predstave (kazališta). Preuzimam, očuđujem i modificiram kako izvodim - rod, tijelo, pokretljivost, rad, ples, cijepajući uloge autorice, gledateljice i primateljice izvedbe na fragmente manje od jednine.

Sonja Pregrad je dobitnica Nagrade plesnih strukovnih udruga za najbolju izvedbu u predstavi ‘Objekt plesa’ u 2023. godini.

Autorica i izvođačica: Sonja Pregrad

Podrška u oblikovanju i obrada zvuka: Nika Pećarina Vanjsko oko i podrška u radu na tekstu: Ana Fazekaš

Kostim: Sonja Pregrad i Tea Kantoci

Svjetlo: Tomislav Maglečić

U predstavi se koriste dijelovi teksta Ane Fazekaš ‘Tjeskobe: refleksija u tri ekstremiteta’ koji je kao osvrt na predstave bloka Antisezone: Antirepertoar (14.-15. veljače 2022.) objavljen na antisezona.space

Produkcija: Umjetnička organizacija Objekt plesa u koprodukciji s Muzejom suvremene umjetnosti

Ostvareno kroz Rezidencijalno istraživački festival Platforma HR PC TALA

Podržano od Grada Zagreba i Ministarstva kulture i medija republike Hrvatske

LJETO u MSU team:

Urednik programa: Branko Kostelnik, autor koncepta Ljeto u MSU

Urednice plesnog programa: Silvia Marchig, Sonja Pregrad, Iva Nerina Sibila, Tea Kantoci

Asistentica producenta i koordinatorica plesnog programa: Miranda Herceg

Urednik filmskog programa: Zlatko Vidačković

PR MSU: Ivan Salečić i Jasna Mihalić

Marketing: Andrea Barberić Kontakt za medije: media@msu.hr

Projekt podržali:

Turistička zajednica grada Zagreba, Grad Zagreb - Gradski ured za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo, Ministarstvo kulture i medija RH, Hrvatsko društvo skladatelja

Sponzor: Zagrebačka pivovara

Medijski pokrovitelji: Muzika.hr, Ravno do dna, Jutarnji list, T-portal, CMC

Informacije za posjetitelje:

Izložba je otvorena do 19 sati, ulaz na izložbu je moguć do 18.30.

Kino projekcije u Gorgoni počinju u 19 sati.

Plesna predstava, dvorana Gorgona MSU u 19 sati

Ulaz u prostor koncerta na platou kod tobogana od 20 sati; početak koncerta u 21 sat.

Koncert Fat Freddy’s Drop održava se u garaži MSU-a, ulaz od 19 sati, početak koncerta u 20 sati.

Ulaznice za koncerte NEMEČEK, PLESAČ SPOROG STEPA, ARTAN LILI i MANGROOVE možete kupiti preko sustava Eventim i na blagajni MSU.

Ulaznice za FAT FREDDY'S DROP možete kupiti preko sustava CoreEvent, u PDV Record Storeu te u Dirty Old Shopu.