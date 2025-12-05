Sve za savršeni datum! Taylor je od druge mladenke 'otkupila' datum za vjenčanje: Evo i zašto

Čini se da je najpraćeniji par pop-kulture, Taylor Swift i Travis Kelce, odlučio kada će izreći svoje sudbonosno "da". Prema pisanju Page Sixa, više izvora potvrdilo je da će se pjevačica i zvijezda američkog nogometa vjenčati u subotu, 13. lipnja 2026., na luksuznom imanju Ocean House na Rhode Islandu. Swift je navodno toliko željela upravo taj termin da je drugoj mladenki, koja je datum već imala rezerviran, ponudila izdašnu naknadu kako bi ga otkupila.

Swiftiesi znaju da Taylor obožava broj 13, no čini se da odabrani datum krije još dublju simboliku. Kada se 6/13/26 numerološki raščlani, zbroj znamenki daje broj 9, koji, prema Numerology.com, predstavlja završetak jednog ciklusa i otvaranje vrata novom poglavlju. U tom kontekstu, devetka se tumači kao broj transformacije — savršen okvir za početak zajedničkog života.

Foto: Instagram

Par, koji se zaručio u kolovozu, već je ranije najavio da se želi vjenčati što prije. Izvori su u rujnu otkrili da Taylor "žarko želi imati djecu" te da se vjenčanje planira za sljedeće ljeto. Prvotna ideja bila je organizirati intimnu ceremoniju, no kad su počeli sastavljati popis gostiju, postalo je jasno da će trebati mnogo više prostora. Tako, uz Rhode Island, razmatraju i farmu u Tennesseeju te čak privatni karipski otok.

Zanimljiv detalj koji je dodatno zaintrigirao domaću publiku jest Travisovo podrijetlo. On i brat Jason ove su godine u podcastu otkrili da su tek nedavno doznali da imaju hrvatske korijene. Njihova obiteljska loza vodi u Gorski Kotar, u selo Vele Drage kod Brod Moravica. Prabaka Marie Stajduhar, rođena Štajduhar, bila je kći hrvatskih imigranata koji su se u SAD doselili početkom 20. stoljeća.

Foto: MIKE SEGAR/REUTERS

Ako se sve ostvari prema planu, 2026. bi mogla donijeti jedno od najglamuroznijih vjenčanja desetljeća — s daškom hrvatske povijesti u obiteljskoj priči mladoženje.