Sve zabrinula: Kraljica (92) se pojavila s 'ljubičastom' rukom

Kraljica Elizabeta II. (92) ugostila je u Buckinghamskoj palači kralja i kraljicu Jordana, Abdullaha II. (57) i Raniju (48). Na službenim fotografijama svi se smiješe prema fotografu, a mnogima je za oko zapela 'ljubičasta' kraljičina ruka. Elizabeta inače u javnosti često nosi rukavice, ali sada ih je izostavila.

Foto: Profimedia

Njezini poklonici na društvenim mrežama pitali su se je li riječ o modrici ili nečemu ozbiljnijem. Kraljica inače godinama nema problema sa zdravljem i uvijek je isticala kako se odlično osjeća za svoje godine, kao i njezin suprug, princ Filip (97).

Britanski doktori tvrde kako je vjerojatno riječ o najobičnijoj ozlijedi, a stariji ljudi su jednostavno skloniji modricama.

Foto: Pool

I love keeping up with Queen EliAbeth II but I’m concerned. Why does she have such a terrible bruise on her left hand. Did I miss something? But as always, she looks stunning!