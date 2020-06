Zbog vina: Pjevača Mejaša ljuta djevojka u spotu izbacila iz kuće

Tijekom 'prisilnih' kućnih mjera u doba karantene zbog korona virusa, dečki iz benda bili su vrlo kreativni. Bacili su se na posao i jedva dočekali publici predstaviti novu pjesmu s kojom će nastupiti na CMC festivalu

<p>Pjevača tamburaša u starkama, 'Mejaša', <strong>Edu Drakulića </strong>(29) ljuta djevojka izbacila je iz kuće. Nije joj ostao dužan. Uhvatio ju je za ruke, prebacio preko leđa i odvukao na nogometni stadion gdje su je dočekali njegovi prijatelji. Ona više nije mogla govoriti od šoka... </p><p>Ako bi netko na prvu sada pomislio da se radi o novom slučaju obiteljskih trzavica na našoj estradi, razočarao bi se. To je tek jedna od scena u spotu za novu pjesmu 'Nije to vino' varaždinskih glazbenika. Kao i uvijek do sada, njihov video, koji su sami režirali, ispunjen je humorom i životnom momačkom pričom s mnogo pojedinosti u kreativnom scenariju po čemu su Mejaši poznati. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Tijekom 'prisilnih' kućnih mjera u doba karantene zbog korona virusa, dečki iz benda bili su kreativni. Bacili su se na posao i jedva dočekali publici predstaviti novu pjesmu s kojom će nastupiti na ovogodišnjem CMC festivalu početkom rujna. Ovim singlom ujedno najavljuju i svoj drugi album 'Nova godina' u izdanju Croatia Recordsa. </p><p>- Bez obzira koliko imali obožavatelja na koncertima i pratitelja na društvenim mrežama, mi glazbenici doživljavamo iste one osjećaje i 'muke' prilikom zaljubljivanja i odnosa s djevojkama. Ponekad nam je zbog posla kojim se bavimo teže jasno iskazati osjećaje i izboriti se za djevojku koju volimo. Zato smo se u ovom spotu i poigrali s muško-ženskim odnosima želeći pokazati da mi, kad se zaljubimo, ne odustajemo. Makar trebali doći djevojci pod prozor i s tamburašima, klapom ili mariachima - istaknuo je pjevač Edo Drakulić. </p><p>- Scene u novom spotu prikazuju našu tipičnu priču iz benda kad kasnimo ženama. Zadržimo se predugo na probi, često kartamo umjesto da sviramo pa se sve oduži. I onda nastaje drama kad se vratimo doma - priča nam kroz smijeh <strong>Nikola Bosilj</strong>, osnivač i vođa Mejaša.</p><p>Zato su za ovaj spot angažirali mladu i talentiranu akademsku glumicu <strong>Josipu Anković </strong>kako bi, kažu, što vjerodostojnije izveli ljubomorne scene mladog zaljubljenog para. </p><p>- Očekuje nas burno ljeto s puno obaveza. Nekoliko mjeseci smo pauzirali doma, a sad je odjednom sve eksplodiralo od posla. U naše prepoznatljive 'drmeš-punk' nastupe uveli smo mnoge novitete,a to će se već vidjeti na nastupu na CMC festivalu gdje će nam pomoći naši prijatelji, navijači Varteksa - White Stonesi. Dosad se na našim nastupima i skakanja cijelu noć gubilo barem tri kilograma, a mi smo odlučili još više pojačati tempo. Želimo da ovo ljeto sve doslovno gori, a kome treba, žeđ uvijek može gasiti 'litrom i vodom' - zaključuje u svom stilu frontmen Mejaša najavljujući nastupe diljem Hrvatske i Slovenije. </p>