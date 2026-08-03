Sve žene Toma Bradyja: Vezu s Gisele počeo je dok mu je bivša bila trudna, šuškalo se i o Kim

Tom Brady se prije nekoliko godina oprostio od profesionalnog američkog nogometa, no slavni sportaš i dalje je u centru pažnje medija zbog svog privatnog života. Mnogi ga smatraju jednim od najboljih igrača NFL-a u povijesti, nizao je brojne uspjehe, a na njegov 49. rođendan prisjetili smo se svih njegovih ljubavi.

Početkom 2000-ih kratko je bio povezan s glumicom Tarom Reid. Njihova romansa nikada nije ozbiljnije zaživjela, no sama Reid je prije nekoliko godina potvrdila da su bili zajedno.

- Izlazila sam s Tomom Bradyjem. Bio je sjajan tip, zaista je dobar i pristojan. Sjajno smo se zabavljali - rekla je Reid 2022. godine u razgovoru za NBC Sports.

Njegova prva javna veza bila je ona s glumicom Bridget Moynahan. Zajedno su bili od 2004. te su tijekom naredne tri godine redovito zajedno dolazili na filmske premijere, sportska događanja i crvene tepihe. Brady je tada otvoreno govorio kako je Bridget jedna od onih osoba uz koje može biti potpuno svoj.

- Nema puno ljudi s kojima mogu biti zaista onakav kakav jesam, no Bridget je jedna od njih. Smatram je jednom od svojih najboljih prijateljica - komentirao je onda u intervjuu za 60 Minutes.

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Njihova je veza završila krajem 2006., no samo nekoliko mjeseci kasnije uslijedio je neočekivani preokret. Moynahan je objavila da očekuje Bradyjevo dijete, iako je u tom trenutku on već bio u novoj vezi s brazilskom manekenkom Gisele Bündchen. Sin John, poznatiji pod nadimkom Jack, rođen je u kolovozu 2007. godine.

Brady je kasnije priznao kako je cijela situacija predstavljala veliki životni izazov za sve njih. Istaknuo je da nije bilo lako ni njemu ni Gisele, ali da su s vremenom uspjeli izgraditi zdrav odnos i kvalitetno zajedničko roditeljstvo. Moynahan je godinama poslije izjavila kako je njihov sin okružen ljubavlju svih članova proširene obitelji.

Najznačajnije poglavlje Bradyjeva privatnog života svakako je brak s Gisele Bündchen. Njih dvoje upoznali su se krajem 2006. godine na spoju na slijepo koji su organizirali zajednički prijatelji. Ljubav je planula gotovo odmah, a početkom 2009. par se zaručio i ubrzo vjenčao na intimnoj ceremoniji u Kaliforniji. Nekoliko mjeseci kasnije organizirali su i veliko slavlje u Kostariki.

The Metropolitan Museum of Art Costume Institute Benefit Gala - New York | Foto: XPX/Press Association/PIXSELL

Tijekom trinaest godina braka dobili su dvoje djece, sina Benjamina i kćer Vivian, te su dugo slovili za jedan od najskladnijih slavnih parova. Međutim, nakon Bradyjeve odluke da se vrati profesionalnom nogometu, unatoč prethodno najavljenom umirovljenju, u javnosti su se sve češće pojavljivale informacije o problemima u njihovom odnosu.

U listopadu 2022. godine objavili su da se razvode. Oboje su tada naglasili kako je riječ o sporazumnom rastanku te da će zajednički nastaviti odgajati djecu. Brady je priznao da je razvod bio jedno od najtežih razdoblja njegova života, dok je Bündchen kasnije izjavila da ne žali ni za jednim trenutkom njihova zajedničkog života.

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Nakon razvoda Bradyjevo se ime povezivalo s nekoliko poznatih žena. Najviše pozornosti privukla je ruska manekenka Irina Shayk, s kojom je prvi put viđen tijekom ljeta 2023. godine. Nastavili su se viđati, a njihovi prijatelji komentirali su američkim medijima kako si savršeno pašu. Vezu nikada nisu javno potvrdili, a prekinuli su zbog poslovnih obaveza zbog kojih se nisu imali vremena ni vidjeti.

Šuškalo se i da Brady ljubi Kim Kardashian. Izvori bliski navodnom paru tvrdili su kako su se počeli družiti na tulumima zajedničkih prijatelja, a kružile su i priče da je Kim opčinjena slavnim sportašem.

- Znam da su kružile glasine o tome da se Tom i ja viđamo, ali moram vam reći da nikada ne bih otkrila što se točno između nas događalo. Jednostavno bih objavila seksi video - našalila se Kardashian kasnije o cijeloj situaciji.

Najnovije glasine povezuju Bradyja s popularnom influencericom Alix Earle, no nitko od njih nije potvrdio da su zajedno. Snimili su ih zajedno na dočeku Nove godine, no o tome se slavni par nije oglasio.