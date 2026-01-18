FOTO Zvijezda NFL-a partijala je na jahti s čak 23 godine mlađom

Tom Brady (48) viđen s Alix Earle (25) na luksuznoj jahti! Njihovo druženje pokrenulo glasine o romansi, no Brady tvrdi da je fokusiran na posao i djecu. Alix je nova TikTok senzacija
Nakon što je priznao da mu je posljednja sezona u NFL-u bila iznimno teška zbog razvoda od Gisele Bündchen, legendarni Tom Brady (48) dočekao je Novu godinu u St. Bartsu u društvu nove internetske senzacije, 23 godine mlađe Alix Earle.
| Foto: Instagram
Nakon što je priznao da mu je posljednja sezona u NFL-u bila iznimno teška zbog razvoda od Gisele Bündchen, legendarni Tom Brady (48) dočekao je Novu godinu u St. Bartsu u društvu nove internetske senzacije, 23 godine mlađe Alix Earle. |
Foto: Instagram
Nakon što je priznao da mu je posljednja sezona u NFL-u bila iznimno teška zbog razvoda od Gisele Bündchen, legendarni Tom Brady (48) dočekao je Novu godinu u St. Bartsu u društvu nove internetske senzacije, 23 godine mlađe Alix Earle.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Njihovo prisno druženje na luksuznoj jahti pokrenulo je lavinu glasina, dok Brady pokušava umanjiti značaj događaja tvrdeći da je usredotočen isključivo na posao i djecu. No, tko je zapravo mlada influencerica koja je preko noći postala jedna od najtraženijih osoba na internetu i žena o kojoj se priča kao o mogućoj novoj ljubavi slavnog sportaša?
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Samo nekoliko dana nakon što su se u javnosti pojavile snimke s novogodišnje zabave, Brady je na događanju Fanatics Studios u Los Angelesu pokušao stišati medijsku buru. Na pitanje o svom ljubavnom životu, dao je pomalo suzdržan odgovor.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
- Znate što? Nemam puno vremena za privatni život niti puno vremena za sebe, ali volim raditi i volim svoju djecu - rekao je za časopis People.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
- Volim biti zaposlen i pokušavam ostati ispunjen u stvarima koje radim. Radim na nekim zaista sjajnim projektima i uključen sam u odlične timove ljudi koji rade pozitivne stvari - dodao je.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Ipak, izvori s novogodišnje zabave pričaju drugačiju priču. Brady i Alix Earle, koja je tek nedavno prekinula dvogodišnju vezu s igračem Houston Texansa Braxtonom Berriosom, navodno su proveli veći dio noći zajedno, pokazujući "neupitnu kemiju". Očevici tvrde da su se u jednom trenutku odvojili od ostatka društva i povukli u privatnu kabinu kako bi razgovarali, dok ih snimke prikazuju kako plešu i šapuću si na uho. Dok jedni izvori tvrde da je riječ o slučajnom susretu, drugi inzistiraju na "trenutnoj povezanosti".
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Dok je Tom Brady ime koje je poznato diljem svijeta, Alix Earle je fenomen novije generacije. Rođena 2000. godine u New Jerseyju, ova diplomantica marketinga na Sveučilištu u Miamiju postala je jedna od najbrže rastućih zvijezda na TikToku. Svoju slavu izgradila je na takozvanim "Get Ready With Me" (GRWM) videima, u kojima se šminka dok publici iskreno priča o svom životu - od studentskih tuluma i ljubavnih problema do borbe s cističnim aknama i anksioznošću.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Njezina popularnost eksplodirala je tijekom 2022. godine, a danas broji više od osam milijuna pratitelja na TikToku i pet milijuna na Instagramu. Njezin utjecaj je toliko snažan da je stvoren termin "Alix Earle efekt", koji opisuje fenomen da se proizvodi za ljepotu koje ona preporuči rasprodaju u rekordnom roku.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Njezin uspjeh prepoznali su i vodeći svjetski mediji, pa ju je časopis Forbes uvrstio na svoju listu "30 ispod 30", a Time na listu 100 najutjecajnijih digitalnih kreatora. Svoj utjecaj pretočila je i u uspješan podcast "Hot Mess", koji je po lansiranju nakratko s vrha Spotifyjevih ljestvica svrgnuo i dugogodišnjeg kralja podcasta Joea Rogana.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Međutim, njezin život nije samo glamur. Odrasla je u imućnoj obitelji, no djetinjstvo joj je obilježio nacionalni skandal. Njezin otac, građevinski poduzetnik Thomas Earle, imao je aferu s Ashley Dupré, eskort damom koja je bila u središtu političko-seksualnog skandala koji je doveo do ostavke tadašnjeg guvernera New Yorka Eliota Spitzera. Njezini su se roditelji kasnije razveli, a otac se vjenčao s Dupré, s kojom danas Alix ima, kako tvrdi, odličan odnos.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Dok Alix Earle uživa na vrhuncu slave, Tom Brady prolazi kroz jedno od najizazovnijih razdoblja u životu. Nedavno je u intervjuu priznao koliko ga je pogodio razvod od supermodela Gisele Bündchen u listopadu 2022. godine, nakon 13 godina braka.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
- Moja posljednja sezona bila je teška. Prolazio sam kroz puno toga, imao sam puno osobnih obiteljskih problema. Bio je to izazov i oduzelo mi je puno snage u smislu moje sposobnosti da igram - priznao je Brady, aludirajući na bračne probleme.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Cijela situacija postala je još teža kada se Gisele u prosincu 2025. udala za svog instruktora jiu-jitsua, Joaquina Valentea, s kojim je u veljači 2025. dobila i dijete. Bradyjeva reakcija na vjenčanje bivše supruge bila je suptilna, ali znakovita. Na Instagramu je objavio selfie u majici s natpisom "Zauvijek mlad" uz pjesmu čiji je naziv stari broj američke linije za prevenciju samoubojstava, što su mnogi protumačili kao znak da se teško nosi s novonastalom situacijom.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
U svjetlu tih događaja, njegovo druženje s mladom i energičnom Alix Earle za mnoge je znak da je napokon spreman okrenuti novu stranicu. Je li riječ samo o bezazlenom flertu ili početku nečeg ozbiljnijeg, pokazat će vrijeme. Jedno je sigurno - nakon godina u kojima je njegov privatni život bio podređen obitelji i sportu, čini se da je Tom Brady spreman ponovno se posvetiti sebi.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram