FOTO Zvijezda NFL-a partijala je na jahti s čak 23 godine mlađom

Tom Brady (48) viđen s Alix Earle (25) na luksuznoj jahti! Njihovo druženje pokrenulo glasine o romansi, no Brady tvrdi da je fokusiran na posao i djecu. Alix je nova TikTok senzacija
Nakon što je priznao da mu je posljednja sezona u NFL-u bila iznimno teška zbog razvoda od Gisele Bündchen, legendarni Tom Brady (48) dočekao je Novu godinu u St. Bartsu u društvu nove internetske senzacije, 23 godine mlađe Alix Earle. | Foto: Instagram
