FOTO Zvijezda NFL-a partijala je na jahti s čak 23 godine mlađom

Cijela situacija postala je još teža kada se Gisele u prosincu 2025. udala za svog instruktora jiu-jitsua, Joaquina Valentea, s kojim je u veljači 2025. dobila i dijete. Bradyjeva reakcija na vjenčanje bivše supruge bila je suptilna, ali znakovita. Na Instagramu je objavio selfie u majici s natpisom "Zauvijek mlad" uz pjesmu čiji je naziv stari broj američke linije za prevenciju samoubojstava, što su mnogi protumačili kao znak da se teško nosi s novonastalom situacijom. | Foto: Instagram