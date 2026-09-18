Svečani koncert: Četvero mladih laureata Papandopula na velikoj pozornici Lisinskog

Četvero mladih glazbenika koji su se istaknuli na 13. i 14. Hrvatskom natjecanju mladih glazbenih umjetnika Papandopulo u subotu, 19. rujna, stat će na veliku pozornicu KD Vatroslav Lisinski. Eva Fritz, Lovro Kopač, Iva Primorac i Stipe Prskalo, dobitnici prvih nagrada u svojim kategorijama, nastupit će kao solisti uz Simfonijski orkestar HRT-a, pod ravnanjem Vetona Marevcija.

Ovim putem vas pozivamo na Svečani koncert prvonagrađenih, koji će se održati u subotu, 19. rujna 2026. u 19:30 sati u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog.

Četvero laureata predstavit će se publici izvedbama velikih koncertnih djela: Eva Fritz na fagotu izvest će Weberov Koncert za fagot i orkestar u F-duru, op. 75, Lovro Kopač Papandopulov Koncert za saksofon i orkestar, Iva Primorac Reineckeov Koncert za flautu i orkestar u D-duru, op. 283, a Stipe Prskalo Koncert za klavir br. 3 Sergeja Prokofjeva.

Foto: PROMO

Iza svakog od njih već je ozbiljno umjetničko iskustvo.

Eva Fritz, danas članica Zagrebačke filharmonije, tri je puta osvojila prvu nagradu na slovenskom natjecanju TEMSIG, nastupala kao solistica sa Zagrebačkom filharmonijom te sudjelovala u projektu Mediteranskog orkestra mladih na Festivalu Aix-en-Provence, gdje je radila pod mentorstvom članova Londonskoga simfonijskog orkestra. Prvu nagradu na Papandopulu osvojila je 2025. godine.

Lovro Kopač saksofon je počeo svirati s deset godina, a zanimljivo je da je paralelno sa školovanjem u glazbenoj školi završavao prirodoslovno-matematički smjer Prve gimnazije u Zagrebu. Danas je student Muzičke akademije, a na ovogodišnjem ciklusu Rezidenti MUZE u Lisinskom predstavio je nekonvencionalan program koji je povezao glazbu s filozofijom i psihologijom te izveo čak tri hrvatske praizvedbe.

Iva Primorac iza sebe ima niz prvih nagrada na domaćim i međunarodnim natjecanjima, a na 13. Papandopulu osvojila je prvu nagradu i posebnu nagradu Hrvatskog društva skladatelja za najbolju izvedbu djela hrvatskog skladatelja. Dobitnica je i Oskara znanja te Rektorove nagrade Sveučilišta u Zagrebu.

Foto: Lisinski

Stipe Prskalo, najmlađi među četvero laureata, klavir je počeo svirati s osam godina, a već je nastupao kao solist sa Zagrebačkom filharmonijom, Simfonijskim orkestrom HRT-a i Zagrebačkim solistima. Uz prvu nagradu na 14. Papandopulu, osvojio je i nagradu publike na međunarodnom klavirskom natjecanju Giulio Rospigliosi – Nagrada Robert Schumann.

Svečani koncert prvonagrađenih završni je korak natjecanja, ali za mlade umjetnike ujedno i važna nova pozornica: nakon natjecateljskog uspjeha dobivaju priliku predstaviti se široj publici kao solisti uz profesionalni simfonijski orkestar. Napomena: ulaz je slobodan, ali je ulaznicu potrebno preuzeti unaprijed OVDJE

Radujemo se Vašem dolasku u Lisinski.