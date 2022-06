Švedska manekenka koja je okupirala otok napravila kaos u busu: Napala vozača, vikala

Švedska manekenka Isabella Viola Lindblom (30) napustila je Rogoznicu. Uzurpirala je otok Jaz mjesec dana i 'svojatala' državni otok. Donijela je na njega i kokoši, što je poprilično iznenadilo mještane, ali i načelnicu Anitu Živković.

Kako piše Jutarnji list, u srijedu oko 10 sati ušla je u Trogiru u autobus koji je krenuo prema Splitu.

- Priča i svađa se sama sa sobom, posvađala se s nekoliko putnika, a onda je napala i vozača. Govorila je: Kamo ja to idem, kamo me voziš? On nije znao engleski, pa ju je to vjerojatno dodatno uznemirilo. Bojao sam se da ga fizičke ne napadne i omete u vožnji i ugrozi nas sve. Zvao sam i policiju - rekao je očevidac.

Iz autobusa je, kaže, izašla na ulazu u Split i bilo je očito da ne zna gdje će iduće krenuti. Bila je potpuno izgubljena.

Poznata manekenka je u Hrvatsku stigla prošle godine i neko vrijeme provela je u Zagrebu, a onda je krajem travnja počela živjeti na, inače, nenaseljenom otočiću. Nije to smatrala problemom. Govorila je da je u Hrvatskoj i da može raditi što hoće i tako ljutila domaće stanovništvo.

