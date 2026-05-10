Obavijesti

Show

Komentari 0
ŽIRI PUN HVALE

Sven Pocrnić donio Balaševićev duh na pozornicu TLZP-a

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: < 1 min
Sven Pocrnić donio Balaševićev duh na pozornicu TLZP-a
3
Foto: Luka Dubroja

U showu 'Tvoje lice zvuči poznato' utjelovio je legendarnog Đorđa Balaševića i kroz pjesmu 'Devojka sa čardaš nogama' na nekoliko minuta vratio onu dobro poznatu atmosferu starih Balaševićevih koncerata

Admiral

Vjerujem da si večeras bio jako nervozan jer imitirati takvu veličinu kao što je bio naš dragi Đole nije nimalo lak zadatak. Ti si večeras pripovijedao baš onako kako je on pripovijedao u svojim pjesmama. Hvala ti za ovo večeras, rekao je Mario Roth nakon nastupa Svena Pocrnića u desetoj epizodi showa 'Tvoje lice zvuči poznato'.

RECITE NAM SVOJE MIŠLJENJE ANKETA Je li Iva zasluženo pobijedila u 9. epizodi 'TLZP-a'?
ANKETA Je li Iva zasluženo pobijedila u 9. epizodi 'TLZP-a'?

Sven je ove nedjelje utjelovio legendarnog Đorđa Balaševića i kroz njegovu pjesmu 'Devojka sa čardaš nogama' na nekoliko minuta vratio atmosferu starih Balaševićevih koncerata, onu u kojoj pjesma zvuči više kao priča ispričana usput, a publika ima osjećaj kao da joj se netko obraća potpuno iskreno. Žiri nije krio oduševljenje.

Foto: Luka Dubroja

- Ovo sad pokazuje dvije veličine na sceni... Hvala ti na iskrenosti - komentirao je Enis Bešlagić.

- Ovo je bilo jako šarmantno i duhovito u isto vrijeme... Ovo je toliko bilo predivno - rekla je Martina Stjepanović Meter.

- Na momente mi se činilo kao da bi zaista čuo Đoleta - zaključio je Goran Navojec.

Foto: Luka Dubroja

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Znaš li tko sam? Pobijedila je na Dori pa se okrenula vjeri...
SPLITSKA PJEVAČICA

Znaš li tko sam? Pobijedila je na Dori pa se okrenula vjeri...

Završila je osnovnu glazbenu školu za klavir, a s osam godina priključila se projektu 'Music Talent', gdje je prvi put ozbiljnije zakoračila na pozornicu
FOTO Ove svjetske zvijezde imaju hrvatske korijene, neke će vas potpuno iznenaditi...
PODRIJETLO KOJIM SE PONOSE

FOTO Ove svjetske zvijezde imaju hrvatske korijene, neke će vas potpuno iznenaditi...

Od rock ikona i holivudskih glumaca do sportskih zvijezda i redatelja najvećih filmskih hitova - mnogi svjetski poznati ljudi ponosno ističu kako vuku korijene upravo iz Hrvatske. I dok ih publika poznaje po crvenim tepisima, stadionima i milijunskim projektima, njihova obiteljska priča često vodi do malih mjesta na Jadranu, otoka, Dalmatinske zagore ili Gorskog kotara
FOTO Branka Bebić Krstulović nosi titulu jedne od najljepših Hrvatica, evo kako se mijenjala
SLAVI 51. ROĐENDAN

FOTO Branka Bebić Krstulović nosi titulu jedne od najljepših Hrvatica, evo kako se mijenjala

Branka Bebić Krstulović pobijedila je na izboru za Miss Hrvatske 1994. godine, nakon čega je ostvarila uspješnu karijeru modela. Naša poznata misica danas slavi 51. rođendan.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026