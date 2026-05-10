Sven Pocrnić donio Balaševićev duh na pozornicu TLZP-a

Vjerujem da si večeras bio jako nervozan jer imitirati takvu veličinu kao što je bio naš dragi Đole nije nimalo lak zadatak. Ti si večeras pripovijedao baš onako kako je on pripovijedao u svojim pjesmama. Hvala ti za ovo večeras, rekao je Mario Roth nakon nastupa Svena Pocrnića u desetoj epizodi showa 'Tvoje lice zvuči poznato'.

Sven je ove nedjelje utjelovio legendarnog Đorđa Balaševića i kroz njegovu pjesmu 'Devojka sa čardaš nogama' na nekoliko minuta vratio atmosferu starih Balaševićevih koncerata, onu u kojoj pjesma zvuči više kao priča ispričana usput, a publika ima osjećaj kao da joj se netko obraća potpuno iskreno. Žiri nije krio oduševljenje.

- Ovo sad pokazuje dvije veličine na sceni... Hvala ti na iskrenosti - komentirao je Enis Bešlagić.

- Ovo je bilo jako šarmantno i duhovito u isto vrijeme... Ovo je toliko bilo predivno - rekla je Martina Stjepanović Meter.

- Na momente mi se činilo kao da bi zaista čuo Đoleta - zaključio je Goran Navojec.