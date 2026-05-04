Sven Pocrnić u Tvoje lice zvuči poznato oduševio kao Tereza Kesovija: Pogledajte nastup

Sven Pocrnić u devetoj je epizodi showa 'Tvoje lice zvuči poznato' donio snažnu i emotivnu transformaciju u Terezu Kesoviju. Sven je donio sigurnu, dojmljivu i vrlo emotivnu izvedbu koja je ostavila snažan dojam na publiku.

Evo kako je nastup izgledao:

- Ti, Sven, kao da si nadišao ovu razinu transformacije i otišao u nešto toliko realno i surealno u isto vrijeme - izjavila je Martina.

- Zaista staneš iza njih bez karikiranja. Ti živiš te uloge - kazao je Enis.

- Senzacionalan taktičko-strateški pristup uz dodatke nečeg transcendetalnog - rekao je Goran.

- Ti si u svemu tome našao mjeru i znao si gdje je granica i to mi se najviše sviđa - komentirao je Mario.

'Ovo je za svaku pohvalu' i 'Kapa dolje' pisali su mu gledatelji.