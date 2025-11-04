Obavijesti

ANKETA Krenula je nova serija 'Divlje pčele'. Sviđa li vam se?

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
4
Foto: RTL

'Divlje pčele' su adaptacija grčke uspješnice ‘Agries melisses’, a radnja se vrti oko tri sestre kojima se život promijeni nakon smrti oca. Prva epizoda završila je dramatično

U ponedjeljak je na RTL-u krenula nova dramska serija 'Divlje pčele'. Radnja se vrti oko tri sestre Runje, Katarine (Ana Marija Veselčić), Cvite (Lidija Penić Grgaš) i Zore (Lidija Kordić), kojima život nije bio nimalo lak. U djetinjstvu su ostale bez majke, a kada im premine otac, moraju se naučiti brinuti same za sebe. 

U nasljedstvo im otac ostavlja plodnu zemlju o kojoj se moraju nastaviti brinuti kako bi preživjele. No, iako se ne boje zasukati rukave, to neće biti nimalo lako jer tradicionalno društvo malo mjesta Vrila okrutno prema ženama. Uz to, i najbogatiji čovjek u selu, Ante Vukas, pod svaku se cijenu želi domoći njihove zemlje kako bi proširio obiteljski biznis.

Foto: RTL

Serija je adaptacija istoimene grčke TV uspješnice ‘Agries melisses’, a u domaćoj inačici radnja je smještena u impresivan krajolik Dalmatinske zagore, u imaginarno selo Vrilo 50-ih godina

Na društvenim mrežama su mišljenja podijeljena. Oni koji hvale seriju ističu kako 'nije kao druge'. 

'Odlična serija, dinamična, brza', 'Serija je stvarno OK i drži pažnju', 'Prva epizoda je odlična', pisali su na društvenim mrežama. Gledatelji su još pohvalili i scenografiju i kostime. No, ima onih i kojima se serija ne sviđa te navode da im radnja nije zanimljiva. 

