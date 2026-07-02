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Sveučilište u Kanadi od jeseni uvodi kolegij o reperu Drakeu

Piše Maša Mai Čigir,
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Sveučilište u Kanadi od jeseni uvodi kolegij o reperu Drakeu
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Foto: Nathan Denette/PRESS ASSOCIATION
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Sveučilište Concordia u Montrealu od jeseni će imati novi kolegij posvećen poznatom kanadskom reperu Drakeu

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Sveučilište Concordia uvodi novi kolegij pod nazivom 'Drake: Mediji, mit i muškost', a kolegij će se u potpunosti baviti karijerom, utjecajem u kulturi i poslovnom carstvu kanadskog repera Drakea. Studenti će u zimskom semestru moći analizirati Drakeovu diskografiju, njegov brend OVO i složen odnos umjetnika i glazbene industrije.

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Kolegij će voditi drugi reper, koji je i profesor, Yassin Alsalman, poznatiji kao Narcy. Narcy već ima iskustva s pretvaranjem rap diskografije u akademski predmet jer je već ranije vodio kolegij o reperu Kanye Westu. Nastava je dio šireg programa 'Hip-Hop: Prošlost, sadašnjost i budućnost', a poseban naglasak bit će stavljen na industrijski sustav s kojima se umjetnici danas moraju nositi. 

Foto: PIXSELL/Aude Guerrucci/REUTERS

Prijedlog nastavnog plana pokazuje kako će jedan tjedan nositi naziv 'MI protiv NJIH: Umjetnik protiv korporacije', a polazi od toga da se politika i umjetnost ne mogu odvojiti. Neke od tema za raspravu su kontrola diskografskih kuća, tužbe legendarnih umjetnika protiv industrije i mehanika farmi za streamanje. Za slušanje je zadan Drakeov uradak ICEMAN, a literatura obuhvaća knjigu Mood Machine autorice Liz Kelly, intervju s Drakeovim dugogodišnjim suradnikom 40-om za časopis Rolling Stone te knjigu They Can’t Kill Us Until They Kill Us Hanifa Abdurraqiba.

Reper i profesor Alsalman svoj novi kolegij najavio je na društvenim mrežama.

- Ove jeseni predajem kolegij o Drakeu i OVO-u na svojoj alma mater, sveučilištu Concordia, u sklopu programa 'Hip-Hop: prošlost, sadašnjost i budućnost'. Imamo puno toga za razgovarat, ooooooo da - napisao je.

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