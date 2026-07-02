Sveučilište u Kanadi od jeseni uvodi kolegij o reperu Drakeu

Sveučilište Concordia uvodi novi kolegij pod nazivom 'Drake: Mediji, mit i muškost', a kolegij će se u potpunosti baviti karijerom, utjecajem u kulturi i poslovnom carstvu kanadskog repera Drakea. Studenti će u zimskom semestru moći analizirati Drakeovu diskografiju, njegov brend OVO i složen odnos umjetnika i glazbene industrije.

Kolegij će voditi drugi reper, koji je i profesor, Yassin Alsalman, poznatiji kao Narcy. Narcy već ima iskustva s pretvaranjem rap diskografije u akademski predmet jer je već ranije vodio kolegij o reperu Kanye Westu. Nastava je dio šireg programa 'Hip-Hop: Prošlost, sadašnjost i budućnost', a poseban naglasak bit će stavljen na industrijski sustav s kojima se umjetnici danas moraju nositi.

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Prijedlog nastavnog plana pokazuje kako će jedan tjedan nositi naziv 'MI protiv NJIH: Umjetnik protiv korporacije', a polazi od toga da se politika i umjetnost ne mogu odvojiti. Neke od tema za raspravu su kontrola diskografskih kuća, tužbe legendarnih umjetnika protiv industrije i mehanika farmi za streamanje. Za slušanje je zadan Drakeov uradak ICEMAN, a literatura obuhvaća knjigu Mood Machine autorice Liz Kelly, intervju s Drakeovim dugogodišnjim suradnikom 40-om za časopis Rolling Stone te knjigu They Can’t Kill Us Until They Kill Us Hanifa Abdurraqiba.

I'm teaching a class about Drake and OVO this fall (September) at my alma mater Concordia University under the class Title "Hip-Hop: Past, Present and Future". We have things to discuss, forrrreeeaaaaaalllll yeah. @DrakeDirect @DrakeAligned @apox6ix @Whats_the_dirt pic.twitter.com/ndYHAnP5jH — FRENCH CANADIAN MONTANA (@TheNarcicyst) June 16, 2026

Reper i profesor Alsalman svoj novi kolegij najavio je na društvenim mrežama.

- Ove jeseni predajem kolegij o Drakeu i OVO-u na svojoj alma mater, sveučilištu Concordia, u sklopu programa 'Hip-Hop: prošlost, sadašnjost i budućnost'. Imamo puno toga za razgovarat, ooooooo da - napisao je.