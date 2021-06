Kraljicu Elizabetu II (95) oslovljavaju s 'Vaše Visočanstvo', no privatno je zovu Lizzie ili Liz. No nadimci tu ne staju. Tako ju je stric, kralj Edward, zvao Shirley Temple, princ Filip - Kupusić, a unuci imaju svoje nadimke.

Kolumnist Richard Kay nedavno je otkrio da je za razliku od svojih rođaka, princ William koristio drugo i vrlo posebno ime za svoju baku.

Nakon što je pao na pod u Buckinghamskoj palači, princ je zavapio: 'Gary, Gary!'. Kada je gost pitao tko je Gary, kraljica je ušla i objasnila: 'Ja sam Gary. Još nije naučio reći baka' - napisao je Kay u kolumni za Daily Mail.

Iako je William želio da kraljicu tako zovu i njegova djeca, vojvotkinja od Cambridgea Kate Middleton rekla je da njezina djeca imaju vlastiti nadimak za svoju prabaku, te da je zovu 'Gan-Gan'.

Vojvotkinja od Cambridgea već je ranije govorila o tome kakva je kraljica Elizabeta prabaka.

- Svaki put kad dođe kod nas, ona ostavi mali poklon za Georgea, Charlotte i Louisa u njihovim sobama. Mislim da to samo pokazuje njezinu ljubav prema praunučadi, ali i prema obitelji - rekla je Kate, a same pohvale o njoj ima i unuk, princ William: - Ona je toliko snažna žena koja nas je vodila I bodrila u svim teškim životnim trenucima. Kada mi je majka umrla, bila mi je najveća podrška. Veoma cijenim sve ono što je učinila za nas.

Podsjetimo u dokumentarcu 'Inside the Crown: Secrets of Royals', kraljevski fotograf Ken Lennox otkrio kako je vojvoda od Edinburgha svoju suprugu nazivao – kupusom. Ili bolje reći kupusićem jer su mnogi nagađali da Filipov neobični nadimak dolazi od francuskog tepanja ''Mon petit chou'' što u doslovnom prijevodu znači 'moj mali kupus'. No ovaj francuski izraz je i skraćenica od 'mon petit chou à la crème', a prevodi se i kao 'moja draga'