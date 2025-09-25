Svi navalili u 'Životu na vagi', a Marija se bori s ljubavlju prema janjetini: 'Mare, čega hoćeš?'

U novoj epizodi 'Života na vagi' kandidati su se našli pred iskušenjem kojem rijetko tko može odoljeti, janjetini. Svaki tim dobio je 7,2 kilograma mirisne delicije, a pravila su jasna: onaj tim koji pojede više osvaja imunitet. No situacija se za neke pretvorila u ozbiljan unutarnji sukob.

- Za dva dana je vaga, a janjetina vuče vodu. Ja kad pojedem 3-4 kila janjetine, cijeli dan pijem vode... - priznala je Marija. Dok su svi rukama i noževima navaljivali, Marija se povukla. Nije znala želi li uopće išta pojesti.

Foto: RTL

Kapetan Zvonimir nije oklijevao.

- Kad ćeš više imati priliku? Daj nož ovdje! - poručio je dok je rezao prvi komad.

S druge strane, Katarina je jasno artikulirala dilemu koju su osjećali mnogi.

- Ne možemo znat koliko će oni pojesti. Ne vidimo mi njih, ne vide oni nas. To je dvosjekli mač. Nagrada je privlačna, al' je to riskantno - rekla je.

Snežana nije skrivala da uživa u svakom zalogaju, ali s dozom grižnje savjesti: 'Jedem srcem i guštam u tome, ali podsvjesno razmišljam o tome. Red, rad i disciplina kad ovo sve prođe'.

Foto: rtl

Čak je i Ema, poznata po svojoj staloženosti, bila iznenađena Marijinim suzdržavanjem: 'Mare, nisam ovo očekivala od tebe.' Na kraju, možda je Zvonimir najbolje sažeo cijeli problem: 'Mare se boji da ako krene, neće moćI stat.'