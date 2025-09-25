Kakvo iskušenje čeka kandidate u Životu na vagi! Janjetina na stolu, ali vaganje je sve bliže...

Timovi u 'Životu na vagi' suočavaju se s možda najtežim izazovom dosad - miris pobjede mami, ali vaga je sve bliže… Večeras natjecatelje čeka mali izazov koji će pokazati tko je spreman riskirati za imunitet.

- Idete na iskušenje na kojem ćete sudjelovati kao timovi, ali borite se za nagradu koja je individualna - objašnjava Edo dok pred svakim timom stoji 7,2 kilograma svježe pečene janjetine.

Foto: rtl

- Imate 30 minuta da pojedete više od suparničkog tima i pobijedite u vašem prvom iskušenju - najavljuju treneri.

- Volim miris janjetine kad god - ujutro, prijepodne, poslijepodne, predvečer, navečer - priznaje Domagoj dok se Zoran pita: "Hoćemo li jesti ili nećemo?"

Strategija i taktika igraju važnu ulogu jer, kako kaže Kate: "Ne možeš ti znati tko će koliko pojesti - mi ne vidimo njih, oni ne vide nas, tako da je to malo dvosjekli mač." A Mare dobro zna i posljedice: "Za dva dana je vaga, a janjetina vuče vodu. Ja kad pojedem tri, četiri kilograma janjetine, cijeli dan pijem vode, ne mogu se napiti."

Foto: rtl

A nakon iskušenja - stiže last chance, posljednji, žestoki trening prije vaganja.

- Neki još nisu shvatili u čemu je poanta i nemaju dobar fokus i ne znaju što je zapravo njihov cilj - upozorava Mirna.

Tko će se prepustiti iskušenju, a tko će samo gledati? Kako će reagirati Dominik i Zoran kad doznaju za svoje iznenađenje? I zašto GallaSandalla kaže: "Gledam ih i tužno mi je to sve", dok Ante zadovoljno zaključuje: "Ovo je cukar!"

Foto: rtl

