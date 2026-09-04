Sydney Sweeney razmjenjivala poljupce s dečkom u gondoli...

Sydney Sweeney stigla je u Veneciju sa svojim dečkom Scooterom Braunom te su se odlučili na romantičnu vožnju gondolom, a tijekom koje u cijelo vrijeme razmjenjivali poljupce pri tom ne skrivajući koliko su zaljubljeni.

Foto: Tiziano Da Silva / Bestimage/BES

Zvijezda 'Euphorije' za romantičnu vožnju venecijanskim kanalima odabrala je bijelu ljetnu haljinu, a preko ramena je prebacila žuti džemper dok je Braun odabrao ležerniju kombinaciju, kratke plave hlače, bijelu košulju te šiltericu. Par je u Veneciju stigao u vrijeme održavanja 83. Međunarodnog filmskog festivala, no iako Sweeney ove godine ondje ne promovira nijedan filmski projekt, pojavljivat će se na crvenim tepisima kao zaštitno lice Armani Beautyja, zajedno s Kendall Jenner.

Foto: Reynaud Julien/APS-Medias/ABACA/

Poslije vožnje gondolom par se uputio na večeru Armani Beautyja, a na koju su stigli držeći se za ruke. Ovoga puta pojavili su se u elegantnim izdanjima te ponovno nisu skrivali bliskost. Sweeney je nosila dugu, gotovo prozirnu haljinu sa šljokicama, dok je Braun za večeru odabrao odijelo.

Sweeney i Braun upoznali su se u lipnju prošle godine na vjenčanju Jeffa Bezosa i Lauren Sánchez koje se održalo u Veneciji, a njihova veza započela je nekoliko mjeseci kasnije, nakon što je glumica početkom 2025. godine prekinula zaruke s dugogodišnjim partnerom Jonathanom Davinom. U početku su se trudili svoju vezu držati podalje od očiju javnosti.

- Sydney i Scooter se viđaju i nastoje biti što diskretniji, ali istodobno izlaze i zabavljaju se. Idu polako i uživaju u zajedničkom vremenu - rekao je tada izvor blizak paru za Daily Mail.

Foto: Tiziano Da Silva / Bestimage/BES

U prosincu 2025. godine postalo je jasno da je njihova veza ozbiljna.

- Scooteru i Sydney ide odlično. U predanoj su vezi i stvari su ozbiljne - potvrdio je tada izvor.

Scooter je u svibnju ove godine govorio o Sydney i o njihovoj vezi te je nahvalio glumicu.

- Upoznao sam izvanrednu ženu koja je ljubazna, velikodušna, pametna, iskrena i prizemljena - rekao je.