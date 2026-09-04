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ZALJUBLJENI

Sydney Sweeney razmjenjivala poljupce s dečkom u gondoli...

Piše Maša Mai Čigir,
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Sydney Sweeney razmjenjivala poljupce s dečkom u gondoli...
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Foto: Tiziano Da Silva / Bestimage/BES
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Glumica i glazbeni menadžer snimljeni su tijekom romantične vožnje gondolom gdje nisu skrivali koliko su zaljubljeni

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Sydney Sweeney stigla je u Veneciju sa svojim dečkom Scooterom Braunom te su se odlučili na romantičnu vožnju gondolom, a tijekom koje u cijelo vrijeme razmjenjivali poljupce pri tom ne skrivajući koliko su zaljubljeni. 

Armani Beauty photocall and gala dinner, 83rd Venice International Film Festival, Italy - 03 Sep 2026
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Foto: Profimedia
Sydney Sweeney et son compagnon Scooter Braun font une balade en gondole et se promènent main dans la main à Venise lors du 83ème Festival International du Film (Mostra)
Foto: Tiziano Da Silva / Bestimage/BES

Zvijezda 'Euphorije' za romantičnu vožnju venecijanskim kanalima odabrala je bijelu ljetnu haljinu, a preko ramena je prebacila žuti džemper dok je Braun odabrao ležerniju kombinaciju, kratke plave hlače, bijelu košulju te šiltericu. Par je u Veneciju stigao u vrijeme održavanja 83. Međunarodnog filmskog festivala, no iako Sweeney ove godine ondje ne promovira nijedan filmski projekt, pojavljivat će se na crvenim tepisima kao zaštitno lice Armani Beautyja, zajedno s Kendall Jenner.

POZDRAVLJALA FOTOGRAFE Sydney Sweeney u prozirnom topu stigla u Veneciju, jedva je prekrio njene bujne grudi
Sydney Sweeney u prozirnom topu stigla u Veneciju, jedva je prekrio njene bujne grudi
Armani Beauty Dinner Outside Arrivals JR
Foto: Reynaud Julien/APS-Medias/ABACA/

Poslije vožnje gondolom par se uputio na večeru Armani Beautyja, a na koju su stigli držeći se za ruke. Ovoga puta pojavili su se u elegantnim izdanjima te ponovno nisu skrivali bliskost. Sweeney je nosila dugu, gotovo prozirnu haljinu sa šljokicama, dok je Braun za večeru odabrao odijelo.

ZAVODLJIVA SWEENEY FOTO U oskudnom donjem rublju Sydney je polizala šlag koji joj je pao na bujna prsa
FOTO U oskudnom donjem rublju Sydney je polizala šlag koji joj je pao na bujna prsa

Sweeney i Braun upoznali su se u lipnju prošle godine na vjenčanju Jeffa Bezosa i Lauren Sánchez koje se održalo u Veneciji, a njihova veza započela je nekoliko mjeseci kasnije, nakon što je glumica početkom 2025. godine prekinula zaruke s dugogodišnjim partnerom Jonathanom Davinom. U početku su se trudili svoju vezu držati podalje od očiju javnosti.

- Sydney i Scooter se viđaju i nastoje biti što diskretniji, ali istodobno izlaze i zabavljaju se. Idu polako i uživaju u zajedničkom vremenu - rekao je tada izvor blizak paru za Daily Mail.

Sydney Sweeney et son compagnon Scooter Braun font une balade en gondole et se promènent main dans la main à Venise lors du 83ème Festival International du Film (Mostra)
Foto: Tiziano Da Silva / Bestimage/BES

U prosincu 2025. godine postalo je jasno da je njihova veza ozbiljna.

- Scooteru i Sydney ide odlično. U predanoj su vezi i stvari su ozbiljne - potvrdio je tada izvor.

NIŠTA NE SKRIVA FOTO Bujna Sydney nabacila haltere i izbacila grudi i guzu: Detaljno pokazala donje rublje
FOTO Bujna Sydney nabacila haltere i izbacila grudi i guzu: Detaljno pokazala donje rublje

Scooter je u svibnju ove godine govorio o Sydney i o njihovoj vezi te je nahvalio glumicu. 

- Upoznao sam izvanrednu ženu koja je ljubazna, velikodušna, pametna, iskrena i prizemljena - rekao je.

Sydney Sweeney et son compagnon Scooter Braun font une balade en gondole et se promènent main dans la main à Venise lors du 83ème Festival International du Film (Mostra)
Foto: Tiziano Da Silva / Bestimage/BES

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