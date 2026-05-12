Svi pričaju o njihovim outfitima: Evo tko 'oblači' grupu Lelek

Modni dizajner Nicolas Diamane ima važnu ulogu u nastupima naše grupe Lelek. Cure nas večeras predstavljaju u prvoj polufinalnoj večeri Eurosonga, a kreacije koje će nositi imat će potpis Diamanea. Upečatljivi stajlinzi definitivno su važan dio cijelog natjecanja, a ako je suditi po dosadašnjim komentarima, Diamane je s Lelekicama odradio vrhunski posao. Njegov dizajn građen na emociji, glazbi i snažnom osobnom simbolizmu, pokazao se kao ključan spoj mode, scenskog dojma i glazbene priče koja je osvojila publiku i žiri.

U ranijem razgovoru za 24sata Nicolas je govori o vlastitom putu, inspiracijama, radu s glazbenicima i modi kao sredstvu pripovijedanja.

- Rođen sam u Bjelovaru, gradu u kojem sam završio osnovnu i Komercijalno trgovačku školu i koji je postavio je temelje mog karaktera i načina na koji danas pristupam radu. Svoj put nastavio sam u Zagrebu dodatno se usavršavajući u Talijanskoj školi mode i dizajna Callegari. Moda i dizajn postali su prirodan nastavak mog osobnog izraza, ali jednako važan dio mog života oduvijek su bili konji. Kroz natjecanja u daljinskom jahanju naučio sam koliko su strpljenje, disciplina i međusobno povjerenje ključni u svemu što radiš. Taj me put odveo i do naslova državnog prvaka - prisjetio se.

Danas više nisam aktivan natjecatelj, ali i dalje rado provodim vrijeme sa svojom kobilom Anabellom koja je obilježila cijelo to razdoblje i ostala važan dio moje svakodnevice. Razvojem profesionalnog smjera sve više sam se usmjeravao i prema modnoj fotografiji, ali i dizajnu. Fotografiranje mi je posebno drago jer kroz objektiv mogu zabilježiti emociju, atmosferu i detalje koji često prolaze nezapaženo. Snažan utjecaj na moj kreativni proces svakako ima glazba. Kad ne radim, najviše uživam u jednostavnim stvarima: šetnjama u prirodi, sa slušalicama u ušima, gdje često pronalazim mir, inspiraciju i prostor za nove ideje - istaknuo je.

- Suradnja s Lelek započela na Dori 2025., našem prvom zajedničkom projektu. Od samog početka osjetila se dobra energija i kreativno razumijevanje koje je s vremenom preraslo u stalnu i prirodnu suradnju. Do sada smo surađivali na raznim projektima: od TV nastupa i snimanja video spotova, do velikih glazbenih događanja. Jedan od najposebnijih trenutaka bio je prvi hrvatski Red Bull Symphonic koncert, na kojem je grupa Lelek nastupila kao gošća Baby Lasagni. Posebno mi je važno istaknuti da s cijelim timom imam prijateljski odnos. Grupi Lelek vizualni identitet igra veliku ulogu, a kroz odjeću žele prenijeti emociju i dodatno pojačati poruku pjesme. Stoga mi je posebno drago što ove godine s njima idem na Eurosong. Kroz zajednički rad razvili smo odnos koji je prerastao profesionalne okvire. Danas funkcioniramo kao jedna obitelj, a ta povezanost i međusobno povjerenje jasno se osjete i na sceni - objasnio je.

Surađivao je i sa Stelom Rade i Lanom Mandarić, ali i brojnim poznatim osobama prije toga. No veliki je posao bio napraviti koncept za video spot “Andromeda”.

- Kod stvaranja vizualnog identiteta za navedeni spot bilo mi je zanimljivo to što sam ovaj put imao dvostruku ulogu. Nisam bio samo iza kamere nego i ispred nje, pojavljujući se kao muška silueta na konju - lik koji nosi snažnu simboliku, inspiriranu motivom jednog od četiri jahača apokalipse, što dodatno naglašava tamniji i snažniji ton cijelog spota. U projektu sam sudjelovao kao koautor koncepta s Jasminom Cvišićem i Tomislavom Rosom, a preuzeo sam i organizaciju same lokacije snimanja. Ključno mi je bilo da vizualni identitet ne postoji samo radi estetike, on mora pratiti emociju pjesme i pojačati njezinu poruku. Kada se priča, vizual i glazba povežu u cjelinu nastaje autentičan i snažan dojam koji publika može osjetiti.

U veljači nam je otkrio i kako radi outfite za Eurosong.

- Eurosong traži drugačiji pristup, veći scenski izraz, snažniji vizualni identitet i prilagodbu puno većoj pozornici. Kreacije će i dalje ostati povezane s emocijom i pričom pjesme, no novo izdanje donosi svježinu. Bit će vizualno nadograđeno i prilagođeno energiji koju želimo prenijeti eurovizijskoj publici. Cilj je zadržati ono po čemu je grupa Lelek prepoznatljiva, ali istovremeno napraviti iskorak i donijeti nešto novo, neočekivano i scenski još snažnije - naglasio je tada te je dodao kako inspiraciju pronalazi u glazbi i prirodi.

- Svaka melodija nosi određenu emociju, ritam i energiju, osjećaj pokušavam prenijeti u dizajn. Često se dogodi da pjesma u meni pokrene cijelu viziju kolekcije ili određenog komada. Kad spojim mir koji pronalazim u prirodi i emociju koju stvara glazba, nastaje prostor u kojem se ideje spontano razvijaju i dobivaju svoj konačni oblik - istaknuo je.

Kao modne uzore ističe Alexandera McQueena, Schiaparellia, Iris van Herpen i Muglera.

- Kod svakoga od njih privlači me hrabrost u izrazu, snažna simbolika i način na koji moda prelazi granicu odjeće i postaje umjetnost. No, svoj kreativni smjer ne gradim kroz praćenje trendova i klasične modne scene. Moda za mene nije polazište nego završna faza procesa. Ponavljam, moja prava inspiracija dolazi iz glazbe, osjećaja koji kasnije prevodim u vizualni jezik. Slušanjem glazbe nastaje ideja, nakon koje razmišljam o formi, materijalima i silueti, tj. kako emociju pretočiti u konkretan dizajn. Tako utjecaji velikih dizajnera ostaju prisutni kao inspiracija i umjetnički impuls, ali svaki konačni rezultat prolazi kroz moj osobni filter i autorski potpis. Važno mi je da svaka kreacija ima jasan identitet, da nije interpretacija tuđeg rada, već autentičan izraz mog vlastitog svijeta!

Otkrio nam je i koji mu je projekt najdraži.

- Projekt podrške ženama oboljelima od raka bio je jedan od prvih mega projekata na početku karijere i upravo zato ima posebno mjesto u mom profesionalnom razvoju. Kroz video spot spojio sam modu i fotografiju kako bismo naglasili unutarnju snagu, dostojanstvo i ljepotu žena koje su prošle kroz iznimno teške životne faze - priča vrlo slična ovoj s kojim je grupa Lelek pobijedila na Dori. Rad na tom projektu bio je vrlo emotivan i ostavio snažan trag jer sam tad prvi put osjetio koliko moda može imati dublju ulogu. Ne samo estetsku, već i emocionalnu i društveno važnu. Jedno od najposebnijih iskustava bila je i suradnja s baby Lasagnom na prvom hrvatskom Red Bull Symphonic koncertu u Zagrebu, gdje sam za njega dizajnirao posebno, custom-made odijelo. Ono što posebno cijenim kod njega je otvorenost i jednostavnost u komunikaciji, bez ikakvih pritisaka, pristup koji omogućuje slobodu u kreativnom procesu. No, svaki projekt je na svoj način poseban. Svaka suradnja ostavlja trag u mom razvoju, nosi drugačiju energiju, novu priču i iskustvo iz kojeg nešto naučim. Najemotivniji trenutak pak za mene bio je vjenčanica koju sam dizajnirao za najbolju prijateljicu jer to nije bio samo modni zadatak, već osobna priča puna povjerenja, emocije i želje da kroz dizajn zabilježim jedan od najvažnijih trenutaka u nečijem životu.

Ipak, ima još neostvarenih želja, koje ga 'guraju' dalje.

- Neostvarene želje za mene su najveći pokretač i motivacija za daljnji rad. U budućnosti bih volio sudjelovati u međunarodnim projektima, posebno onima gdje dizajn ima važnu ulogu u stvaranju cjelokupnog scenskog identiteta i u kojima moda nije samo dodatak nastupu već ravnopravan dio priče i emocije koja se prenosi publici. Želja mi je predstaviti i novu kolekciju te svoj rad plasirati na međunarodne modne platforme. Govoreći o suradnjama, volio bih raditi s umjetnicima poput Damiano Davida, Jerry Heil i Senidah. Svaki od njih ima snažan vizualni identitet i glazbenu energiju koja otvara prostor za kreativno i scenski snažno modno izražavanje.

Za kraj nam je otkrio značenje svog neobičnog imena.

- Diamane za mene ima duboku, gotovo intimnu vrijednost i to je moje službeno ime. Za mene to nije samo ime, već dio mog identiteta-simbol jednog unutarnjeg svijeta, emocija i iskustava koja snažno utječu na način na koji stvaram i radim. Pravo značenje nije nešto što se može jednostavno objasniti jer pripada osobnoj priči koja se još uvijek razvija. Upravo taj osobni simbolizam daje dodatnu dubinu svemu što radim. Potpuna istina i stvarna pozadina imena Diamane otkrit će se u pravom trenutku. Tek tada će postati jasno tko je bila Diamane i što sve to ime u sebi nosi...