Komentatori na društvenim mrežama nisu štedjeli trudnu Anne Hathaway (43) kad se glumica na premijeri filma 'Kraj hrastove ulice' pojavila u odjevnoj kombinaciji koja je isticala njen trudnički trbuh
Svi pričaju o ovoj kombinaciji Anne Hathaway: 'Zašto joj je to stilist napravio? Užasno je...'
Komentatori na društvenim mrežama nisu štedjeli trudnu Anne Hathaway (43) kad se glumica na premijeri filma 'Kraj hrastove ulice' pojavila u neobičnoj odjevnoj kombinaciji. Hathaway je ponosno pozirala u svjetloplavom topu bez rukava koji je sprijeda bio kraći i otkrivao njen trudnički trbuh, dok se straga spuštao skroz do poda i vukao za glumicom. Unutrašnjost topa je bila žarko crvene boje, a uz njega je odjenula traperice niskog struka. Kombinaciju je upotpunila zatvorenim crvenim salonkama, dok je smeđu kosu skupila u elegantni rep. Od nakita je odabrala viseće naušnice i upečatljivu narukvicu.
- Užasno. Prelijepa je da bi joj se ovo dogodilo - napisao je jedan komentator, dok je drugi dodao da bi sliku Anne Hathaway u svjetloplavom topu htio izbrisati iz pamćenja.
- Obožavam je. Ne razumijem zašto joj je stilist ovo napravio - bio je jedan od komentara. Ipak, bilo je i onih kojima se Hathaway svidjela, piše Daily Mail.
- Blista - napisao je jedan korisnik do je drugi poručio kako je modna kombinacija 'pun pogodak'.
Glumica sa suprugom Adamom Shulmanom, za kojeg se udala 2012., očekuje svoje treće dijete. Trudnoću je objavila u lipnju te od tada rado pokazuje svoj trudnički trbuh. Gostujući u emisiji Late Night With Seth Meyers, Hathaway je trudnoću opisala kao svojevrsni 'pogodak u posljednjoj sekundi'.
- Znali smo što radimo, ali bili smo potpuno šokirani što je uspjelo! - rekla je.
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