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Svi pričaju o ovoj kombinaciji Anne Hathaway: 'Zašto joj je to stilist napravio? Užasno je...'

Piše Magdalena Mucić,
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Svi pričaju o ovoj kombinaciji Anne Hathaway: 'Zašto joj je to stilist napravio? Užasno je...'
Foto: Mario Anzuoni
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Komentatori na društvenim mrežama nisu štedjeli trudnu Anne Hathaway (43) kad se glumica na premijeri filma 'Kraj hrastove ulice' pojavila u odjevnoj kombinaciji koja je isticala njen trudnički trbuh

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Komentatori na društvenim mrežama nisu štedjeli trudnu Anne Hathaway (43) kad se glumica na premijeri filma 'Kraj hrastove ulice' pojavila u neobičnoj odjevnoj kombinaciji. Hathaway je ponosno pozirala u svjetloplavom topu bez rukava koji je sprijeda bio kraći i otkrivao njen trudnički trbuh, dok se straga spuštao skroz do poda i vukao za glumicom. Unutrašnjost topa je bila žarko crvene boje, a uz njega je odjenula traperice niskog struka. Kombinaciju je upotpunila zatvorenim crvenim salonkama, dok je smeđu kosu skupila u elegantni rep. Od nakita je odabrala viseće naušnice i upečatljivu narukvicu. 

World premiere for the film 'The End of Oak Street' in Los Angeles
Foto: Mario Anzuoni

- Užasno. Prelijepa je da bi joj se ovo dogodilo - napisao je jedan komentator, dok je drugi dodao da bi sliku Anne Hathaway u svjetloplavom topu htio izbrisati iz pamćenja.

- Obožavam je. Ne razumijem zašto joj je stilist ovo napravio - bio je jedan od komentara. Ipak, bilo je i onih kojima se Hathaway svidjela, piše Daily Mail. 

- Blista - napisao je jedan korisnik do je drugi poručio kako je modna kombinacija 'pun pogodak'. 

World premiere for the film 'The End of Oak Street' in Los Angeles
Foto: Mario Anzuoni

Glumica sa suprugom Adamom Shulmanom, za kojeg se udala 2012., očekuje svoje treće dijete. Trudnoću je objavila u lipnju te od tada rado pokazuje svoj trudnički trbuh. Gostujući u emisiji Late Night With Seth Meyers, Hathaway je trudnoću opisala kao svojevrsni 'pogodak u posljednjoj sekundi'.

- Znali smo što radimo, ali bili smo potpuno šokirani što je uspjelo! - rekla je.

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