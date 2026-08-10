Svi pričaju o ovoj kombinaciji Anne Hathaway: 'Zašto joj je to stilist napravio? Užasno je...'

Komentatori na društvenim mrežama nisu štedjeli trudnu Anne Hathaway (43) kad se glumica na premijeri filma 'Kraj hrastove ulice' pojavila u neobičnoj odjevnoj kombinaciji. Hathaway je ponosno pozirala u svjetloplavom topu bez rukava koji je sprijeda bio kraći i otkrivao njen trudnički trbuh, dok se straga spuštao skroz do poda i vukao za glumicom. Unutrašnjost topa je bila žarko crvene boje, a uz njega je odjenula traperice niskog struka. Kombinaciju je upotpunila zatvorenim crvenim salonkama, dok je smeđu kosu skupila u elegantni rep. Od nakita je odabrala viseće naušnice i upečatljivu narukvicu.

Foto: Mario Anzuoni

- Užasno. Prelijepa je da bi joj se ovo dogodilo - napisao je jedan komentator, dok je drugi dodao da bi sliku Anne Hathaway u svjetloplavom topu htio izbrisati iz pamćenja.

- Obožavam je. Ne razumijem zašto joj je stilist ovo napravio - bio je jedan od komentara. Ipak, bilo je i onih kojima se Hathaway svidjela, piše Daily Mail.

- Blista - napisao je jedan korisnik do je drugi poručio kako je modna kombinacija 'pun pogodak'.

Foto: Mario Anzuoni

Glumica sa suprugom Adamom Shulmanom, za kojeg se udala 2012., očekuje svoje treće dijete. Trudnoću je objavila u lipnju te od tada rado pokazuje svoj trudnički trbuh. Gostujući u emisiji Late Night With Seth Meyers, Hathaway je trudnoću opisala kao svojevrsni 'pogodak u posljednjoj sekundi'.

- Znali smo što radimo, ali bili smo potpuno šokirani što je uspjelo! - rekla je.