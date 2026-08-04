Obavijesti

Show

Komentari 0
25 GODINA OD IZLASKA FILMA

Hathaway objavila nostalgični video sa snimanja svog prvog filma 'Princezini dnevnici'

Piše Magdalena Mucić,
Čitanje članka: 1 min
Hathaway objavila nostalgični video sa snimanja svog prvog filma 'Princezini dnevnici'
Foto: Isabel Infantes
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Anne Hathaway imala je 18 godina kada je odglumila Miju Thermopolis, prijestolonasljednicu izmišljene države Genovije. Bio je to njen filmski prvijenac i uloga koja joj je promijenila život

Admiral

25 godina kasnije i to je još uvijek najčarobnija stvar koja mi se dogodila - napisala je Anne Hathaway (45) na Instagramu uz video kadrova sa snimanja 'Princezinih dnevnika'. Povodom velike obljetnice od izlaska filma, glumica se zahvalila fanovima, kolegama glumcima i posebno redatelju Garryju Marshallu, koji je preminuo 2016. godine. 

- Hvala vam što volite Princezine dnevnike jednako koliko ih i ja volim. Zauvijek ću biti zahvalna svojoj PD obitelji! Volim te, Garry. Nedostaješ mi svaki dan - napisala je Hathaway koja je imala samo 18 godina kada je utjelovila Miju Thermopolis, tinejdžericu koja otkriva da je prijestolonasljednica izmišljene države Genovije. 'Princezini dnevnici' bili su ujedno i njen glumački debi. 

SVI SU IH VOLJELI Prošlo 25 godina od premijere filma "Princezini dnevnici": Evo gdje je glumačka postava sada
Prošlo 25 godina od premijere filma "Princezini dnevnici": Evo gdje je glumačka postava sada


Film je 2004. dobio nastavak, a već se godinama govori i o trećem dijelu. Hathaway je prošlog mjeseca u emisiji Radio Andy na SiriusXM-u potvrdila da projekt napreduje, javlja People.

The Princess Diaries (2001)
Foto: Rights Managed

- Napokon smo pronašli priču i krećemo u pravom smjeru. Scenarij na kojem smo radili morali smo gotovo potpuno promijeniti zbog novog smjera. Znam da to nije vijest koju su ljudi željeli čuti, ali svi imamo jako dobar osjećaj da je ovo napokon ono pravo - kazala je glumica. Prije nekoliko mjeseci Hathaway je rekla kako joj je uloga Mije promijenila život, kao u bajci. 

FANOVI ODUŠEVLJENI Hathaway otkrila: Snima se 3. dio filma 'Princezini dnevnici'
Hathaway otkrila: Snima se 3. dio filma 'Princezini dnevnici'


 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Sve ljubavi Tije Jurčić
EVO TKO SU

FOTO Sve ljubavi Tije Jurčić

Njen prvi brak bio je s Chrisom Warrenom, a nakon toga vjenčala se za Marija Mamića. Nakon sporazumnog razvoda, preselila se u Ameriku u kojoj je upoznala svog sadašnjeg supruga
FOTO Od najdubljih dekoltea do najtanjih tangica: Pogledajte 100 seksi izdanja Lidije Bačić
NITKO KAO LILLE!

FOTO Od najdubljih dekoltea do najtanjih tangica: Pogledajte 100 seksi izdanja Lidije Bačić

Lidija Bačić, splitska pjevačica poznatija kao Lille, danas slavi 41. rođendan, a njezina karijera i dalje je enigma koja fascinira i dijeli javnost. Dok je jedni vide isključivo kao seks-simbol čija popularnost počiva na provokativnim fotografijama, drugi pamte njezine vokalne sposobnosti i vitrine pune glazbenih nagrada. U galeriji pogledajte sva njezina golišava izdanja.
Treća sreća! Tia Jurčić pokazala raskošnu vjenčanicu i poručila: 'Gospodin i gospođa Smith'
EVO KAKO IZGLEDA

Treća sreća! Tia Jurčić pokazala raskošnu vjenčanicu i poručila: 'Gospodin i gospođa Smith'

Tiji je ovo treći brak. Prije Smitha bila je u braku s američkim košarkašem Chrisom Warrenom, a potom i s Mariom Mamićem, sinom Zdravka Mamića

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026