Hathaway objavila nostalgični video sa snimanja svog prvog filma 'Princezini dnevnici'

25 godina kasnije i to je još uvijek najčarobnija stvar koja mi se dogodila - napisala je Anne Hathaway (45) na Instagramu uz video kadrova sa snimanja 'Princezinih dnevnika'. Povodom velike obljetnice od izlaska filma, glumica se zahvalila fanovima, kolegama glumcima i posebno redatelju Garryju Marshallu, koji je preminuo 2016. godine.

- Hvala vam što volite Princezine dnevnike jednako koliko ih i ja volim. Zauvijek ću biti zahvalna svojoj PD obitelji! Volim te, Garry. Nedostaješ mi svaki dan - napisala je Hathaway koja je imala samo 18 godina kada je utjelovila Miju Thermopolis, tinejdžericu koja otkriva da je prijestolonasljednica izmišljene države Genovije. 'Princezini dnevnici' bili su ujedno i njen glumački debi.



Film je 2004. dobio nastavak, a već se godinama govori i o trećem dijelu. Hathaway je prošlog mjeseca u emisiji Radio Andy na SiriusXM-u potvrdila da projekt napreduje, javlja People.

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- Napokon smo pronašli priču i krećemo u pravom smjeru. Scenarij na kojem smo radili morali smo gotovo potpuno promijeniti zbog novog smjera. Znam da to nije vijest koju su ljudi željeli čuti, ali svi imamo jako dobar osjećaj da je ovo napokon ono pravo - kazala je glumica. Prije nekoliko mjeseci Hathaway je rekla kako joj je uloga Mije promijenila život, kao u bajci.



