Svi pričaju o ovom trenutku s Madonninog koncerta! 'Počela sam vrištati: Bako, nemooooj'

Slavna Madonna (67) nastupila je na Times Sqareu u New Yorku, a njezine fanove uplašio je jedan trenutak tijekom njezinog koncerta. Naime, pozornica na kojoj je nastupila je bila iznad publike, a kako ne bi došlo do ikakvih sigurnosnih problema zbog visine, postavljena je i prozirna ograda.

Foto: Brendan McDermid

No, kako navodi Daily Mail, visina nije Madonni predstavljala ikakav problem, dapače. Ona je u jednom trenutku prebacila nogu preko nje, zbog čega je uplašila svoju publiku. Na društvenim mrežama je taj trenutak postao viralan.

'Ajme kako sam bila nervozna!', 'Počela sam vrištati kad sam to vidjela', 'Bako, neeeemoj!', pisali su neki na društvenoj mreži X.

Madonna dangles her leg over the stage barrier at Times Square pop up concert with Grindr. pic.twitter.com/myFpU5EsKj — Pop Crave (@PopCrave) June 5, 2026

Madonna je za svoj nastup u New Yorku odabrala plavo-rozi korzet i visoke čizme, a izvela je pjesme pjesme sa svog nadolazećeg albuma 'Confessions III'.