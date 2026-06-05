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Svi pričaju o ovom trenutku s Madonninog koncerta! 'Počela sam vrištati: Bako, nemooooj'

Piše Tina Ozmec-Ban,
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Svi pričaju o ovom trenutku s Madonninog koncerta! 'Počela sam vrištati: Bako, nemooooj'
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Foto: Brendan McDermid

Zbog nastupa koji se odvijao na visini, organizatori su postavili prozirnu ogradu. No Madonna je očito ogradu više shvatila kao rekvizit, sudeći prema viralnom trenutku s njenog koncerta

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Slavna Madonna (67) nastupila je na Times Sqareu u New Yorku, a njezine fanove uplašio je jedan trenutak tijekom njezinog koncerta. Naime, pozornica na kojoj je nastupila je bila iznad publike, a kako ne bi došlo do ikakvih sigurnosnih problema zbog visine, postavljena je i prozirna ograda. 

Madonna performs during a surprise concert in New York City
Foto: Brendan McDermid

No, kako navodi Daily Mail, visina nije Madonni predstavljala ikakav problem, dapače. Ona je u jednom trenutku prebacila nogu preko nje, zbog čega je uplašila svoju publiku. Na društvenim mrežama je taj trenutak postao viralan. 

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'Ajme kako sam bila nervozna!', 'Počela sam vrištati kad sam to vidjela', 'Bako, neeeemoj!', pisali su neki na društvenoj mreži X. 

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Madonna je za svoj nastup u New Yorku odabrala plavo-rozi korzet i visoke čizme, a izvela je pjesme pjesme sa svog nadolazećeg albuma 'Confessions III'. 

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