'HALF-TIME SHOW'

Štedljiva Fifa? Poznato koliko će Madonna, BTS i Shakira zaraditi za nastup na finalu SP-a 2026.

Ovo je prvi put da Fifa organizira glazbeni spektakl na terenu tijekom poluvremena finala. Zbog produkcije, pauza će biti duža od uobičajenih 15 minuta

Globalne glazbene ikone Shakira, Madonna i južnokorejski boyband BTS ući će u povijest kao prvi izvođači na poluvremenu finala Svjetskog nogometnog prvenstva za muškarce, 19. srpnja 2026. na stadionu MetLife. Ipak, za ovaj povijesni spektakl neće primiti nikakav honorar. Svoj nastup doniraju u dobrotvorne svrhe, podržavajući inicijativu Fife i organizacije Global Citizen, spajajući nogomet, glazbu i društveni utjecaj na najvećoj pozornici.

Humanitarni spektakl po uzoru na Super Bowl

Aranžman je izravno inspiriran modelom Super Bowla, gdje najveće zvijezde tradicionalno nastupaju bez plaće, a organizatori pokrivaju samo visoke troškove produkcije. Glavna "isplata" je nevjerojatna globalna medijska izloženost. No, dok je Super Bowl s oko 125 milijuna gledatelja pretežno američki fenomen, finale Svjetskog prvenstva u Katru 2022. imalo je globalni doseg od čak 1,42 milijarde ljudi, što ovaj nastup čini prilikom bez presedana.

Ujedinjeni za obrazovanje djece

Glazbeni program, koji će trajati oko 11 minuta, kurira Chris Martin iz Coldplaya. Događaj podržava Fifa Global Citizen Education Fund, fond s misijom prikupljanja sto milijuna dolara za obrazovanje i nogomet djeci. U show će biti uključeni i likovi iz dječjih emisija "Ulica Sezam" i "Muppeti" kako bi se naglasio obrazovni karakter. Predsjednik Fife Gianni Infantino nazvao je ovo povijesnim trenutkom koji će istaknuti višu svrhu.

- Nastup na finalu u znak podrške fondu za obrazovanje za mene ima duboko značenje. Bez obrazovanja, djeci je uskraćena prilika prije nego što je uopće dobiju - poručila je Madonna.

Shakira, koja ima dugu povijest s Fifom još od hita "Waka Waka" 2010. i novu pjesmu "Dai Dai", dodala je: "Cijeli život radim dvije stvari - stvaram pjesme i gradim škole. Na Svjetskom prvenstvu ta se dva puta spajaju!"

- Glazba je univerzalni jezik nade i sklada. Počašćeni smo što slavimo tu snagu na Svjetskom prvenstvu, povezujući se s milijunima gledatelja u podršci obrazovanju djece - priopćila je grupa BTS.

Povijesni trenutak za svjetski nogomet

Ovo je prvi put da Fifa organizira glazbeni spektakl na terenu tijekom poluvremena finala. Zbog produkcije, pauza će biti duža od uobičajenih 15 minuta. Spajanjem sporta, glazbe i humanitarne poruke, Fifa želi stvoriti trenutak koji će nadmašiti sam sport i ostaviti trajan utjecaj.

*Uz korištenje AI-ja

