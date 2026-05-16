Svi pričaju o ženi s pozornice Eurosonga: Sada je iza kulisa, a nekad je bila glavna zvijezda

Video objavljen na TikToku, snimljen tijekom priprema za Eurosong 2026. u bečkoj dvorani Wiener Stadthalle, otkrio je poznato lice na neočekivanom mjestu. Austrijska pjevačica Kaleen, koja je prije dvije godine s pjesmom "We Will Rave" predstavljala svoju zemlju, snimljena je kako marljivo radi kao dio produkcijskog tima. Snimka je izazvala lavinu reakcija među obožavateljima natjecanja, a pjevačica se ubrzo i sama javila kako bi potvrdila svoju novu ulogu.

Na TikToku kruži kratki video s probe za natjecanje koji je u kratkom roku postao hit među eurovizijskim fanovima. Na snimci se vidi velika pozornica okupana svjetlima reflektora na kojoj jedan od izvođača uvježbava svoj nastup. Međutim, u prvom planu je Kaleen, odjevena u crnu radnu odjeću i s profesionalnim slušalicama s mikrofonom, kako se saginje i provjerava oznake na podu. Njezin fokusiran i profesionalan stav u potpunom je kontrastu s energičnom glazbom koja prati video - refrenom njezine vlastite eurovizijske uspješnice "We Will Rave".

Uz tekst "Kaleen uočena kao dio scenskog osoblja Eurovizije", video je do sada prikupio gotovo milijun pregleda i više od 64 tisuće lajkova. Komentari su se ubrzo ispunili iznenađenim, ali i oduševljenim reakcijama. "Zašto je Kaleen posvuda?", upitao je jedan korisnik, dok su drugi izražavali divljenje prema njezinoj svestranosti i predanosti. "Ona zaista voli Euroviziju i zbog toga je volim", stoji u jednom od najpopularnijih komentara. Neki su se našalili na račun njezine sveprisutnosti, poput korisnika koji je napisao: "Iduće godine Kaleen će graditi pozornicu".

Misterij nije dugo trajao, jer se među tisućama komentara našao i onaj koji su svi čekali - odgovor same pjevačice. Sa svog službenog profila Kaleen je kratko i jasno potvrdila svoju ulogu.

Malmo: Finalna večer Eurosonga | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

​- Ove sam godine producentica i redateljica pozornice - napisala je Kaleen, dodavši emotikone srca.

Njezin komentar, koji je sam dobio više od 26 tisuća lajkova, potvrdio je ono što su neki od njezinih vjernih obožavatelja već znali. Naime, njezina eurovizijska karijera nije započela nastupom 2024. godine. Kaleen ima dugu povijest rada iza kulisa - bila je zamjenska pjevačica na probama, plesačica i kreativna direktorica za nastupe nekoliko zemalja proteklih godina, uključujući i rad s armenskom delegacijom. Njezin povratak u produkcijski tim, i to u ulozi redateljice pozornice na domaćem terenu u Beču, za mnoge je bio logičan korak.

*uz korištenje AI-ja



