JEDNA ŽENA, DVIJE ERE

Svi znamo kako izgleda s 43, ali čekajte da vidite Nives Celzijus s 18!: Narastao mi samo nos i uši

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 2 min
Svi znamo kako izgleda s 43, ali čekajte da vidite Nives Celzijus s 18!: Narastao mi samo nos i uši
15
Foto: Instagram

Još jednom je pokazala da se svojih godina ne srami, nego ih pretvara u šalu. Na društvenim mrežama objavila je usporedbu fotke stare 25 godina i aktualne s ljetovanja

Dok se mnogi trude skrivati godine, Nives Celzijus ih s ponosom ističe i pretvara u šalu. Umjesto filtera i uštogljenih poza, pratiteljima je servirala kadar iz mladih dana i stavila ga uz fotografiju s odmora.

- Gospođica s 18 godina… gospođetina s 43! - poručila je i, naravno, sve začinila svojim prepoznatljivim humorom. 

LJETNE AVANTURE NA KRKU Poljupci, lizanje i provokacije: Laura i Nives u vrućoj akciji, Cigi ljubio Gloriju pa bocnuo Šimu...
Poljupci, lizanje i provokacije: Laura i Nives u vrućoj akciji, Cigi ljubio Gloriju pa bocnuo Šimu...

Dodala je kako je jedina 'promjena' u tih 25 godina to što su joj narasli nos i uši. Tipična Nives. Uvijek spremna na šalu, pa makar i na vlastiti račun.

Foto: Instagram

Trenutačno uživa na Jadranu, kupa se, sunča i uživa u toj dobroj vibri dalmatinskog ljeta. Na palubi broda opuštena, mokre kose i preplanule puti, pokazuje da joj godi bezbrižan ritam. Malo smijeha, mora i puno uživanja.

Foto: Instagram

A znamo i da se zna dobro zabaviti. Na Krku je nedavno partijala s Laurom Prgomet i Glorijom Jelovac iz 'Gospodina Savršenog' te Nevenom Ciganovićem. Ako je netko očekivao mirno druženje, prevario se. Umjesto koktela i zalazaka, mreže su 'gorjele' od provokacija, poljubaca i videa koji su postali hit.

ONA SE ODMARA, A INTERNET SE 'ZNOJI' Ako vam je vruće, bolje da ju ne gledate! Nives u mini bikiniju i pozi koja ostavlja bez daha...
Ako vam je vruće, bolje da ju ne gledate! Nives u mini bikiniju i pozi koja ostavlja bez daha...

Najviše pažnje privukla je scena u kojoj Nives u šali polizala Lauru po licu, dok je Cigi kameru 'začinio' poljupcima s Glorijom.

Foto: Instagram

Sve to, naravno, izazvalo je lavinu reakcija. Ali Nives je na to navikla. Od duhovitih i  (pre)slobodno intoniranih komentara do negativnih, sve ih prima sa stilom, samouvjereno i bez trunke lažne skromnosti.

- Svjesna sam da se ne mogu niti se želim sviđati svima. Ne sviđati se ljudima koji imaju potrebu mrziti i omalovažavati druge bez ikakvog povoda meni dođe k’o najveći kompliment - rekla je ranije.

Foto: Instagram

Komentari 2
