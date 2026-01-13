Svijet ju poznaje kao Elaine iz "Seinfelda", a s njom je radila i kćer naše poznate političarke

Julia Louis-Dreyfus rođena je 13. siječnja 1961. u New Yorku. Dramu je završila na Sveučilištu Northwestern, nakon čega je krenula u glumačke vode u čikaškom kazalištu Practical Theatre Company, gdje je nastupala s prestižnom trupom Second City. Nakon što se vratila u New York, dobila je stalan posao u Saturday Night Liveu 1982. godine. Dvije sezone je bila dio popularnog showa, u kojem je pokazala veliki talent za komediju. Filmsku karijeru započela je 1986. u filmu "Hannah and Her Sisters" Woodyja Allena te se iste godine pojavila i u komediji "Soul Man".

Svjetsku slavu postigla je ulogom cinične Elaine Benes u sitcomu "Seinfeld". Seriju smještenu u New Yorku osmislili su Larry David i Jerry Seinfeld, u njoj je uz Seinfelda glumila s Jasonom Alexanderom i Michaelom Richardsom. Serija se emitirala devet sezona od 1989. do 1998. godine te je do danas ostala jedna od najpopularnijih na svijetu. Iako uloga Elaine isprva nije bila dio scenarija, producenti su se složili da je seriji potrebna ženska glavna uloga. Julia Louis-Dreyfus je zahvaljujući Elaine dobila Zlatni globus i nagradu Emmy.

Tijekom pauza od snimanja "Seinfelda", glumica je nastavila svoju filmsku karijeru. Nastavila je raditi s Woodyjem Allenom, oduševila je ulogom u filmu "Father's Day" s Billyjem Crystalom i Robinom Williamsom, a krajem 90-ih je posudila glas u animiranom filmu "Život buba".

Godine 2002. pokrenula je vlastiti sitcom "Watching Ellie", no serija je otkazana usred snimanja prve sezone jer nije naišla na odobrenje publike. Na male ekrane se vratila 2006. glavnom ulogom u seriji "The New Adventures of Old Christine". Serija se emitirala pet sezona, a za nju je Julia također dobila nekoliko nagrada. Briljirala je i u seriji "Veep" koja se emitirala od 2012. godine, a na filmsko platno vratila se godinu kasnije. Snimila je film "Enough Said" s Jamesom Gandolfinijem. Slavni glumac preminuo je od posljedica srčanog udara nekoliko mjeseci prije premijere, a Louis-Dreyfus tada je rekla kako joj je premijera ostala u gorkom sjećanju.

- Presretna sam što sam imala priliku raditi s njim. Sretna sam i što je snimio ovaj film - rekla je glumica za USA Today onda. Uslijedile su brojne uloge i nagrade, a u glumačkom je svijetu ostala aktivna do danas.

Zanimljivo, tijekom karijere glumica je radila i s Dainom Oniunas Pusić, kćeri naše političarke Vesne Pusić. U javnosti je nahvalila našu spisateljicu i redateljicu, koja je napisala scenarij za film "Tuesday" u kojem Julia Louis-Dreyfus tumači lik majke.

- Ona točno zna što hoće, moćno je biće u smislu umjetnosti. Draga je i obzirna i ima jako puno toga za reći kao umjetnica - poručila je Julia u Londonu na premijeri filma 2023. godine.

Julia Louis-Dreyfus je u rujnu 2017. otkrila da joj je dijagnosticiran rak dojke. Istaknula je kako ima sreće što je okružena sjajnim liječnicima, prijateljima i obitelji. S rakom se borila godinu dana, a u emisiji Jimmyja Kimmela objavila je da je borba gotova u njezinu korist.

Louis-Dreyfus je supruga Brada Halla upoznala još na fakultetu, a i on je bio dio tima showa Saturday Night Live. Vjenčali su se 1987. godine i zajedno imaju dva sina. U medijima je pričala kako je imala spontani pobačaj kada je prvi put ostala trudna, a o svojoj obitelji rijetko je govorila u medijima.

