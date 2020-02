Svjedočanstva žrtava: 'Glasno je uzdisao i mokrio po meni...'

Filmski producent Harvey Weinstein (67) na sudu u New Yorku proglašen je krivim po dvije od pet točaka optužbe, ne i one najteže. Weinstein je kriv zbog seksualnog napada prvog stupnja, na temelju svjedočenja bivše asistentice Miriam Haley te zbog silovanja trećeg stupnja temeljem svjedočenja glumice Jessice Mann.

- Prvi put kad sam ga vidjela golog, mislila sam da je deformiran. Nisam znala je li žrtva opeklina, ali to bi imalo smisla. Nema testise i činilo se kao da ima vaginu. No ima i penis, a jednom se pomokrio po meni. Bilo je to kao odbacivanje nakon što sam poslužila svrsi - ispričala je pred porotom Mann.

Foto: CARLO ALLEGRI/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Prema trenutačnim nagađanjima bivši holivudski producent mogao bi 'odraditi' u zatvoru dugogodišnju kaznu. O sudbini holivudskog mogula odlučivalo se na sudu više od 26 sati. Haley je svjedočila je da ju je Weinstein prisilio na oralni seks 2006., a Jessica Mann svjedočila je da ju je silovao 2013. godine.

No to su samo dvije od mnogobrojnih optužbi s kojima se suočio nekad uspješni producent, ali i jedine za koje mu se zasad sudi. Podsjetimo, od 2017. više od 80 žena optužilo je Weinsteina za seksualna nedjela, što je iniciralo pokret #MeToo u kojemu žene iznose javne optužbe protiv moćnih ljudi u poslovnom svijetu te svijetu zabave i politike. Nekolicina svjedočanstava protiv Weinsteina vrlo je potresna i svjedoči o njegovom predatorskom mentalitetu.

Foto: SHANNON STAPLETON/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

'Ukočila sam se kao kip nakon svega i kroz suze vidjela njegovu spermu kako pluta na jednom mjehuriću u jacuzziju', napisala je glumica Rose McGowan u svojim memoarima, a njezina kolegica Annabella Sciorra ispričala je kako je Weinsteina 'udarala šakama i nogama te ga pokušavala maknuti od sebe', a on joj je, tvrdi, rekao da sve ostaje između njih. Odvjetnik joj je savjetovao da o svemu šuti jer joj nitko neće povjerovati, a kroz sličnu priču s Harveyjem prošle su desetine žena u showbizu.