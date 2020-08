Svjetske face svoje žrtve tjerale su na seks pa ih ucjenjivali...

Talijanska glumica i redateljica Asia Argento ispričala je da joj je Weinstein gurnuo ruku pod suknju, raširio noge i 'na silu joj pružio oralni seks'

<p>Lista poznatih i moćnih seksualnih predatora svakim je danom sve duža, a u Hollywoodu je njihovo ponašanje godinama 'javna tajna'. No neke djevojke odlučile su raskrinkati slavne face i jednom zauvijek - stati im na kraj. </p><h2>Harvey Weinstein</h2><p>Nakon što je The New York Times objavio priču u kojoj su otkrili kako producent <strong>Harvey Weinstein</strong> (67) već 30 godina zlostavlja žene, a s njih osam se nagodio kako bi sve zataškao, vlastita ga je produkcijska kuća The Weinstein Company otpustila, a supruga ga je ostavila.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Za seksualno zlostavljanje optužilo ga je preko 40 žena, a neke tvrde da ih je silovao. Žrtve su mu bile i <strong>Gwyneth Paltrow</strong>, <strong>Angelina Jolie</strong>, <strong>Judith Godreche</strong>, <strong>Katherine Kendall</strong>, <strong>Emma de Caunes</strong>, <strong>Cara Delevingne</strong>, <strong>Ashley Judd</strong>, <strong>Lea Seydoux</strong>, <strong>Mira Sorvino</strong> i <strong>Florence Darel...</strong></p><p>Talijanska glumica i redateljica <strong>Asia Argento</strong> ispričala je da joj je Weinstein gurnuo ruku pod suknju, raširio noge i 'na silu joj pružio oralni seks'.</p><p>- Govorila sam mu da prestane i probala sam ga odgurnuti. Bila sam prestravljena, a on je bio ogroman. Bila je to noćna mora. Nisam pristala na to. Počela sam glumiti da uživam samo kako bi sve što prije završilo. Osjećam se krivo danas jer ga nisam probala svim silama odmaknuti od sebe – ispričala je Asia, samo jedna od brojnih žrtvi.</p><h2>Terry Richardson</h2><p>Slavni modni fotograf navodno već gotovo dva desetljeća zlostavlja žene, a iako priče o njegovom neprimjerenom ponašanju na snimanjima kruže još od 2001., <strong>Terry Richardson</strong> (54) surađivao je s brojnim poznatima, među kojima su Barack Obama, Oprah Winfrey, Kate Moss, Lady GaGa i Kim Kardashian. Usluge je znao naplaćivati i preko 150.000 eura na dan.</p><p>Manekenka <strong>Anna del Gaizo </strong>(34) opisala je svoje iskustvo s Richardsonom.</p><p>- Bili smo na snimanju kada je samo izvadio svoju muškost. Želio je oralni seks i još je to želio snimati. Bila sam u totalnom šoku i samo sam željela pobjeći - tvrdi Anna.</p><p>U javnost je izašla i prepiska s 17-godišnjakinjom u kojoj mu djevojka piše kako ne želi seks, a on joj odgovara da onda može raditi u restoranu brze prehrane. Priče zlostavljanih modela slične su i bizarne. Poticao ih je na seksualno eksplicitne poze i tražio od njih da skinu odjeću, nakon čega bi im se pridružio na setu i inicirao seksualni kontakt dok bi ih drugi fotograf nastavio slikati. Njegova glasnogovornica sve je porekla.</p><p>- On je umjetnik poznat po svom eksplicitnom radu stoga su brojne interakcije bile eksplicitne i seksualne prirode, a svi koji su sudjelovali bili su suglasni s tim - stoji u njezinom priopćenju.</p><p>Nakon brojnih optužbi, Richardsonu su suradnju otkazali Vogue, Vanity Fair i GQ, a ne žele ga ni modne kuće Valentino i Bulgari.</p><h2>James Toback</h2><p>Holivudski scenarist i redatelj poznat je po filmovima 'Bugsy' i 'The Gambler'. Preko 200 žena optužilo ga je za seksualno zlostavljanje i napade. Navodno ih je pozivao u hotelske sobe, filmske prikolice ili parkove na audicije i intervjue, a takvi sastanci ubrzo bi postali seksualni.</p><p><strong>James Toback </strong>(74) sve optužbe je odbacio te za većinu žena kaže kako ih nikad nije vidio, a ako je neke i sreo, bilo je to na pet minuta i ne sjeća se.</p><h2>Chris Savino</h2><p>Nakon što ga je gotovo 12 žena optužilo za seksualno uznemiravanje i neprimjereno ponašanje, <strong>Chris Savino</strong> dobio je otkaz na Nickelodeonu, televizijskoj mreži namijenjenoj djeci i mladima. Osim toga, neke bivše djevojke tvrde kako im je prijetio i ucjenjivao ih nakon prekida veze.</p><p>- Iskreno mi je žao i posramljen sam - napisao je tvorac crtića 'The Loud House'.</p><h2>Kevin Spacey</h2><p><strong>Anthonyju Rappu</strong> (48) bilo je 14 kad ga je 26-godišnji <strong>Kevin Spacey</strong> (60) pozvao na tulum, a po završetku partijanja mu je prišao, podignuo ga i bacio na krevet.</p><p>- Primio me poput mladoženje koji nosi mladu. Nisam se odmah odupirao jer nisam shvatio što se događa. Bacio me na krevet i legao na mene. Pokušao me zavesti - rekao je Anthony.</p><p>Spacey je odmah reagirao i ispričao se te dodao kako je bio pijan. Osim toga, otkrio je da je homoseksualac. </p><h2>Ben Affleck</h2><p>Nakon što je na Twitteru jedna korisnica objavila video na kojem se vidi kako <strong>Ben Affleck </strong>(47) dira <strong>Hilaire Burton</strong> (37) po grudima, oglasila se i zvijezda serije 'One Tree Hill'. </p><p>- Nisam zaboravila. Hvala ti na tome, bila sam samo dijete – napisala je glumica kojoj je tad bila 21 godina. Affleck joj se ispričao putem Twittera.</p><p>- Ponio sam se neprimjereno prema gospođici Burton i iskreno se ispričavam - napisao je. I make up artistica Annamarie Tendler opisala je neugodan susret s Affleckom na dodjeli Zlatnih globusa prije tri godine.</p><p>- I ja bih željela ispriku Bena Afflecka koji me zgrabio za guzu - napisala je. Dodala je da je hodao pored nje, zgrabio joj guzove i gurnuo prst među njih.</p>