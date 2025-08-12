'Svjetski, a naši': Tarik Filipović raznježio se uz Zrinku Cvitešić i Gorana Višnjića u Dubrovniku...

Hrvatski voditelj i glumac Tarik Filipović sa suprugom Lejlom ovih dana uživa u ljetnom odmoru u Dubrovniku, a večeri provode na Dubrovačkim ljetnim igrama. Među događajima koje su posjetili bila je i predstava 'Ekvinocijo' u režiji Krešimira Dolenčića, koja ga je, kako kaže, posebno dirnula.

- Nije što su moji, ali imam veliku potrebu 'izbaciti' emocije nakon odgledane predstave 'Ekvinocijo'… i ishvaliti Zrinku , Gorana kao i cijeli ansambl predstave - započeo je dirnuti Tarik.

Posebno se osvrnuo na Višnjića, s kojim je studirao na Akademiji dramske umjetnosti.

- Goran i ja smo generacija, ista klasa na akademiji, kolege, prijatelji… sazrijevali smo zajedno, igrali zajedno, ali toliko dugo ga nisam gledao u kazalištu da je užitak bio još nemjerljivo veći. Energija, užitak s kojim on igra i filigranski točno i glumački sjajno plovi rečenicama kao virtuozi na violini stvorila je još veći užitak nama koji ga gledasmo… Goran koji je zreliji, pojavnost na sceni je nešto što mu je urođeno… - nastavio je.

Na Instagramu je podijelio zajedničku fotografiju s Lejlom, Zrinkom Cvitešić i Goranom Višnjićem, uz niz emotivnih riječi hvale za cijeli ansambl. Za Zrinku Cvitešić bio je kratak, ali jasan.

Dubrovnik: Na 75. Dubrovačkim ljetnim igrama premijerno je izveden Vojnovićev "Ekvinocij" | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

- Ponavljam, nije što je moj ali je svjetski… a naš. A Zrinka…bit ću 'haiku' kratak…postoje glumice koje su dobre, sjajne, veličanstvene…a ona je kategorija koja je rijetka…čudesna, čarobna - dodao je.

Na kraju je zahvalio Dubrovniku na predivnoj kulisi, redatelju Dolenčiću te svim kolegama iz predstave, istaknuvši da se s kazališne pozornice rijetko odlazi ovako ushićen.

Dubrovnik: Na 75. Dubrovačkim ljetnim igrama premijerno je izveden Vojnovićev "Ekvinocij" | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

- Hvala Dubrovniku na predivnoj kulisi, Lini, Kreši Dolenčiću na režiji, mom “geniju” Grgiću Goranu… Oliveri, Lari, Perici, Mirej, Karlu, Maru, Ševi, Fliki i cijelom ansamblu… Da, cijeli svijet je pozornica… ali rijetko odeš sa nje ovako ushićen… - zaključio je glumac.

U komentarima mu je odgovorila i sama Zrinka, poručivši: 'Volimo te, lega'.