Swift i Kelce su se već vjenčali?

Taylor Swift (36) i Travis Kelce (36) već su se vjenčali na privatnoj ceremoniji, a današnja zabava u Madison Square Gardenu na kojoj se očekuje preko 1000 gostiju, bit će proslava sudbonosnog 'da', piše PageSix pozivajući se na izvore iz Nashvillea, gdje se Taylor doselila sa samo 14 godina kako bi postala pjevačica.

Foto: Eduardo Munoz

Navodno su pjevačica i igrač američkog nogometa zavjete razmijenili pred malog grupom članova najbliže obitelji i prijatelja.Oko stotinjak ljudi sudjelovalo je jučer na večeri uoči vjenčanja, a pravi svadbeni spektakl očekuje se danas u najpoznatijoj newyorškoj dvorani. Za mladence i goste pjevat bi trebali Stevie Nicks i Tim McGraw, a šuška se da će im se na pozornici pridružiti i Taylorin prijatelj Ed Sheeran.

Američki paparazzi već su snimili niz zvijezda u New Yorku, za koje se pretpostavlja da su pozvani na vjenčanje godine. Među njima su Bradley Cooper, Gigi Hadid, Sabrina Carpenter, Dua Lipa, Camila Cabello i Anya Taylor Joy, Lena Dunham te NFL zvijezde George Kittle, Micah Parsons i Matt Stafford. U zračnoj luci je u četvrtak snimljena i Donna Kelce, mladoženjina mama, koja se odmah zaputila u Madison Square Garden, koji je za ovu prigodu pretvoren u 'zemlju čudesa' sa vrtom, pa čak i dvorcem, piše PageSix.

Foto: Christian Monterrosa

Selena Gomez kuma?

Još uvijek nije poznato tko će pjevačici biti kuma, no spominju se dva imena: Selena Gomez i Abigail Anderson.

Swift i Gomez prijateljice su već gotovo 20 godina, a upoznale su se 2008. kada je Selena hodala sa Nickom Jonasom, a Swift sa njegovim bratom Joeom. PageSix tvrdi kako je Swift nju odabrala za svoju vjenčanu kumu. S druge strane, Abigail Anderson i Swift prijateljice su doslovno od djetinjstva i pjevačica je bila kuma na prvom Abigailinom vjenčanju, pa mediji nagađaju da bi Taylor mogla uzvratiti i ukazati joj čast da upravo Abigail stoji uz nju na oltaru.

Foto: EDUARDO MUNOZ/REUTERS

Donirali 26 milijuna dolara

Taylor Swift i Travis Kelce ovog su tjedna donirali 26 milijuna dolara raznim dobrotvornim organizacijama diljem SAD-a.

Swift i Kelce – čije se zajedničko bogatstvo procjenjuje na oko 2,8 milijardi dolara – donirali su novac bankama hrane, bolnicama, programu za djecu i tinejdžere oboljele od raka, glazbenim ustanovama za djecu, organizacijama koje brinu o siromašnima, američkom društvu za prevenciju okrutnosti prema životinjama, Imagine Library koju je osnovala Dolly Parton i drugima.