Glumica je uzimala kistove te nanosila puder, rumenilo i ostali make up, ali to gotovo nitko nije primijetio. Svi su gledali u njen dekolte koji je skoro otkrio previše
Sydney otkrila tajne šminkanja, a zamalo i svoje bujno poprsje
Glumica Sydney Sweeney (28) pokazala je pratiteljima kako se šminka za večernji izlazak. Na Instagramu je objavila video šminkanja ispred ogledala, ali rijetki su pratili pokrete njenih kistova.
- Koliko dugo je možete gledati u oči - zapitao se jedan pratitelj, a drugi je komentirao da je ovo jedini 'tutorial' za šminkanje koji ga zanima.
Da Sydney plijeni pažnju tamo gdje se pojavi, dokazuje i činjenica da su se svi okretali za njom na dodjeli prestižne nagrade Emmy. Oduševila je u crvenoj haljini, a o njenom dekolteu pisalo se danima.
Šuška se da je Sydney u vezi sa Scooterom Braunom (44). Naime, ona i glazbeni menadžer viđeni su u rujnu zajedno na večeri u restoranu Jon & Vinny's u Los Angelesu, i sve to nakon što su počele kružiti priče da su u navodnoj vezi. Na fotografijama koje je objavio TMZ bili su prilično bliski i opušteni, u društvu brojnih prijatelja, a Braun je Sydney otpratio i do automobila, gdje joj je pri odlasku otvorio i vrata.
Inače, Sydney je javnost povezivala i s Glenom Powellom, kada su se zajedno pojavili na promociji filma 'Anyone But You'.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+