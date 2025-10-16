Obavijesti

Komentari 3
Sydney otkrila tajne šminkanja, a zamalo i svoje bujno poprsje

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Instagram/kolaž

Glumica je uzimala kistove te nanosila puder, rumenilo i ostali make up, ali to gotovo nitko nije primijetio. Svi su gledali u njen dekolte koji je skoro otkrio previše

Glumica Sydney Sweeney (28) pokazala je pratiteljima kako se šminka za večernji izlazak. Na Instagramu je objavila video šminkanja ispred ogledala, ali rijetki su pratili pokrete njenih kistova.

- Koliko dugo je možete gledati u oči - zapitao se jedan pratitelj, a drugi je komentirao da je ovo jedini 'tutorial' za šminkanje koji ga zanima.

Da Sydney plijeni pažnju tamo gdje se pojavi, dokazuje i činjenica da su se svi okretali za njom na dodjeli prestižne nagrade Emmy. Oduševila je u crvenoj haljini, a o njenom dekolteu pisalo se danima.

The 77th Primetime Emmy Awards in Los Angeles
Foto: DANIEL COLE/REUTERS

Šuška se da je Sydney u vezi sa Scooterom Braunom (44). Naime, ona i glazbeni menadžer viđeni su u rujnu zajedno na večeri u restoranu Jon & Vinny's u Los Angelesu, i sve to nakon što su počele kružiti priče da su u navodnoj vezi. Na fotografijama koje je objavio TMZ bili su prilično bliski i opušteni, u društvu brojnih prijatelja, a Braun je Sydney otpratio i do automobila, gdje joj je pri odlasku otvorio i vrata.

Foto: Reuters

Inače, Sydney je javnost povezivala i s Glenom Powellom, kada su se zajedno pojavili na promociji filma 'Anyone But You'. 

