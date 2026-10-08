Sydney Sweeney i Marilyn Monroe su u rodu! Evo kako...

Glumica Sydney Sweeney i neprežaljena ikona Marilyn Monroe zapravo su u krvnom srodstvu. Najnovije genealoško istraživanje potvrdilo je ono o čemu se već dugo nagađalo kroz razne stilske usporedbe, a sada postoji i znanstveni dokaz da dijele zajedničkog pretka.

Stranica za proučavanje obiteljskih stabala objavila je rezultate novog istraživanja koje pokazuje da su dvije proslavljene plavuše zapravo devete rođakinje. Stručnjaci prenose kako su glumice povezane preko svojih očeva. Analiza je pokazala da obojica potječu od ranog doseljenika u Sandwich u Massachusettsu, čovjeka po imenu Ezra Perry.

Foto: M. Garrett

Zvijezda serije "Euforija" povezana je s ikonom starog Hollywooda preko svog oca Stevena Sweeneyja, dok je biološki otac slavne Marilyn bio Charles Stanley Gifford. Perry je na spomenutom području živio otprilike od 1625. do 1689. godine. Direktor istraživanja u tvrtki MyHeritage, Roi Mandel, objasnio je kako su ih stalne usporedbe dviju zvijezda potaknule da zavire u stare arhive.

​- Otkrivanje njihove zajedničke grane bilo je nevjerojatno, to je snažan podsjetnik da je čovječanstvo jedno ogromno obiteljsko stablo i da kada duboko kopamo, otkrivamo koliko smo izvanredno međusobno povezani - rekao je Mandel.

Usporedbe između Sydney i Marilyn traju već neko vrijeme. Čak i trenutni dečko mlade glumice, glazbeni mogul Scooter Braun, smatra da je ona moderna verzija slavne Monroe.

Što se tiče mode, glumica redovito odaje počast svojoj slavnoj rođakinji. U veljači ove godine nosila je originalnu starinsku haljinu dizajnera Ceila Chapmana na filmskom festivalu u Santa Barbari, a upravo je taj uski kroj s tri četvrt rukavima Marilyn nosila na naslovnici časopisa Life početkom travnja 1952. godine.

Foto: Instagram

Početkom prosinca prošle godine, Sydney je za premijeru filma "The Housemaid" odabrala bijelu haljinu po mjeri brenda Galia Lahav koja je neodoljivo podsjećala na legendarnu kombinaciju iz filma "Sedam godina vjernosti". Mjesec dana prije toga, na dodjeli nagrada prošetala je crvenim tepihom s prepoznatljivom valovitom bob frizurom, evocirajući eru iz razdoblja filma "Muškarci više vole plavuše".

Druga intrigantna istraživanja pokazala su da popularni glumac Tom Hanks ima obiteljske veze s bivšim američkim predsjednikom Abrahamom Lincolnom. Britanska zvijezda Benedict Cumberbatch u srodstvu je s engleskim kraljem Rikardom Trećim, dok Robert Pattinson dijeli krvnu liniju s povijesnim Vladom Tepešem, muškarcem koji je poslužio kao inspiracija za priču o Drakuli. Zasad poznata glumica nije javno komentirala vijest o srodstvu s holivudskom divom.

*uz korištenje AI-ja

