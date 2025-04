Sydney Sweeney izašla na ručak s bivšim! Izvori otkrili i zašto: 'Pa to nije bila obična veza...'

Glumica Sydney Sweeney (27) nedavno je otkazala vjenčanje i prekinula sedam godina dugu vezu s producentom Jonathanom Davinom, no ovih dana su ih fotografi ipak uhvatili zajedno! Izgleda kako su odlučili ostati u prijateljskim odnosima nakon prekida, a izvori su otkrili i koji je bio razlog njihova susreta.

- Ovo nije bila samo veza. Ovo je bilo dvoje ljudi koji su živjeli zajedno i planirali budućnost. Još imaju neke stvari za riješiti. Sydney se ipak fokusira na posao. Dobro joj je - poručio je izvor za People.

Fotografije bivšeg para šokirali su obožavatelje lijepe glumice. Našli su se u Los Angelesu na ručku svega nekoliko dana nakon što su otkazali vjenčanje. Sydney se pokušala 'sakriti' iza sunčanih naočala i trenirke s kapuljačom, a i njezin bivši zaručnik bio je u ležernoj kombinaciji. No, ono što je svima privuklo pažnju je njih izrazito neraspoložen izraz lica.

Sweeney i Davino su započeli vezu 2018. godine, a zaručili su se četiri godine kasnije. Iako su planirali vjenčanje za svibanj ove godine, prvo su ga odgodili, a zatim su izvori potvrdili kako do njega uopće neće ni doći.

Nakon prekida su se pojavile glasine da je Sydney u vezi sa svojim kolegom Glenom Powellom s kojim je radila na filmu 'Anyone But You', i to nakon što su zajedno bili na vjenčanju njegove sestre. Ipak, oko svega se kasnije oglasila i Powellova majka koja je poručila da bi Glen i Sydney 'već bili u vezi' da su to ikada htjeli.