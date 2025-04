Šuška se da je Sydney Sweeney u vezi sa zgodnim kolegom! Sad se oglasila i njegova majka...

Lijepa glumica Sydney Sweeney (27), koju mnogi nazivaju i 'seks simbolom današnjice' ovih dana prekinula je zaruke s poduzetnikom Jonathanom Davinom. Šuškanja o tome da su prekinuli krenula su nakon vijesti da su odgodili vjenčanje zbog, kako su ispričali izvori za strane medije, njezine karijere.

- Ona je trenutno jako fokusirana na svoju karijeru i ima niz projekata na kojima radi i koji je jako usrećuju - kazao je izvor blizak glumici za People nedavno.

A onda su krenule glasine o tome da je njeno srce 'ukrao' glumac Glen Powell (36), i to nakon što su se sreli u Dallasu za vikend. Sweeney je bila na probnoj večeri uoči vjenčanja Glenove sestre Leslie, koja se održala u poznatom restoranu Joe Leo Fine Tex Mex. Glumica, poznata po svojoj ulozi u seriji 'Euphoria', obukla je pripijenu haljinu s dugim rukavima, dok je Glen nosio zelenu polo majicu.

Oko svega se sada oglasila i Powellova majka, Cyndy Powell.

- Oni definitivno nisu zajedno - rekla je za Daily Mail, prenosi Page Six i poručila kako su glasine o tome 'šašave'. Ispričala je i kako je Sydney jako dobra prijateljica s Leslie.

- Obožavamo Sydney! Puno smo se družili i nismo se vidjeli jako dugo. Jako je dobra prijateljica i svi uživamo u njezinom društvu - ispričala je Powell. Dodala je i kako Sydney nije bila Glenov 'plus jedan' te da je došla u pratnji prijateljice.

Iako su glumica i glumac bliski, njegova majka ističe da bi nešto već bilo između njih da su to htjeli.

- On je tako drag i brine za druge. Voli svoju obitelj i prijatelje. Sydney je prijateljica, a njih dvoje su dugo prijatelji. Da su htjeli da se nešto dogodi među njima, dogodilo bi se već - rekla je.

Za svoga sina želi samo najbolje, da završi s nekime 'tko će ga bezuvjetno voljeti' i koga će on toliko voljeti. No, i Glen je trenutno previše zauzet svojom karijerom da bi se u potpunosti posvetio ljubavnom životu.

Još tijekom promocije romantične komedije 'Anyone But You' prije dvije godine, mnogi su primijetili da 'frcaju iskrice' među Glenom i Sydney. Iako su oboje tada negirali bilo kakvu romantičnu povezanost, njihova bliskost nastavila je intrigirati javnost.