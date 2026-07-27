Sydney Sweeney na meti kritika zbog fotografija na kojima puca

Glumica iz serije Euphoria, Sydney Sweeney, objavila je na Instagramu fotografije nje i njenog partnera, Scootera Brauna kako uživaju u mnoštvu aktivnosti na Novom Zelandu.

Na jednoj slici, zvijezda serije Euphorije se mazi sa Scooterom, dok je na snježnom planinskom krajoliku, a na drugima se može vidjeti kako par uživa u vožnji helikopterom i brodom te u bungee jumpingu. Glumica je podijelila i videe gdje puca golf loptice s planinskog vrha, ali i kako puca iz puške zbog čega neki obožavatelji nisu bili zadovoljni.

- Sjajni ste, ali jeste li upravo upucali pticu? - napisao je jedan pratitelj.

- Prestajem vas pratiti - napisao je drugu, zgrožen time što je glumica išla u lov.

- U redu, dakle, sažetak putovanja. Let helikopterom, golf na snijegu (kako ste skupljali loptice?), vatreno oružje (hvala na životinjama), vožnja buggyjem i brod na rijeci - rekao je treći.

Foto: Instagram

Ovo nije prvi put da su Sydneyine ludorije izazvale kritike jer je prošle godine video na kojemu puca iz vatrenog oružja na streljani postao viralan, a glumicu je pohvalio i sam predsjednik Donald Trump i MAGA pokret. Video se ponovno pojavio nakon što je predsjednik Trump pohvalio glumičinu 'anti woke' reklamu za traperice American Eagle, a otkriveno je da je i registrirana republikanka.