Američka glumica kritizirana je od strane obožavatelja zbog objave na društvenim mrežama
Sydney Sweeney na meti kritika zbog fotografija na kojima puca
Glumica iz serije Euphoria, Sydney Sweeney, objavila je na Instagramu fotografije nje i njenog partnera, Scootera Brauna kako uživaju u mnoštvu aktivnosti na Novom Zelandu.
Na jednoj slici, zvijezda serije Euphorije se mazi sa Scooterom, dok je na snježnom planinskom krajoliku, a na drugima se može vidjeti kako par uživa u vožnji helikopterom i brodom te u bungee jumpingu. Glumica je podijelila i videe gdje puca golf loptice s planinskog vrha, ali i kako puca iz puške zbog čega neki obožavatelji nisu bili zadovoljni.
- Sjajni ste, ali jeste li upravo upucali pticu? - napisao je jedan pratitelj.
- Prestajem vas pratiti - napisao je drugu, zgrožen time što je glumica išla u lov.
- U redu, dakle, sažetak putovanja. Let helikopterom, golf na snijegu (kako ste skupljali loptice?), vatreno oružje (hvala na životinjama), vožnja buggyjem i brod na rijeci - rekao je treći.
Ovo nije prvi put da su Sydneyine ludorije izazvale kritike jer je prošle godine video na kojemu puca iz vatrenog oružja na streljani postao viralan, a glumicu je pohvalio i sam predsjednik Donald Trump i MAGA pokret. Video se ponovno pojavio nakon što je predsjednik Trump pohvalio glumičinu 'anti woke' reklamu za traperice American Eagle, a otkriveno je da je i registrirana republikanka.
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