Sydney Sweeney o golišavim scenama: 'Cassie me naučila koliko je žensko tijelo moćno'

Sydney Sweeney progovorila je o tome zašto joj snimanje golih scena u ulozi Cassie Howard u popularnoj seriji "Euforija" ne predstavlja problem. Njezin lik u prve dvije sezone često je bio prikazan na način koji su mnogi smatrali objektivizirajućim, no Sweeney ne zazire od kontroverzi, kako na ekranu tako ni u stvarnom životu.

U trećoj sezoni “Euforije” lik Cassie stječe slavu na platformi nalik na OnlyFans, što uključuje još eksplicitnije scene. Jedna od njih, u kojoj pozira u dječjoj odjeći koja izgleda zgužvano i s dudom, izazvala je mnoge negativne reakcije. Međutim, glumica ističe kako joj je upravo uloga Cassie pomogla da se osjeća ugodnije u vlastitoj koži. Sweeney je objasnila svoj pristup takvim scenama.

“Mislim da sam kroz Cassie stekla toliko samopouzdanja i samosvijesti. Žensko tijelo je, smatram, vrlo moćno. Što se mene tiče, ja pričam priču svog lika i zato sam im dužna ispričati je kako treba i učiniti ono što je potrebno”, rekla je.