Sydney Sweeney: 'O politici ne želim pričati. Žele me iskoristiti i pretvoriti u svojeg pijuna...'

Sydney Sweeney nema apsolutno nikakvog interesa javno "raspravljati o politici". Dvadesetosmogodišnja zvijezda smatra da su je posljednjih mjeseci pretvorili u "pijuna" u političkim sferama, ali ustraje na tome da je usredotočena na svoj glumački rad, a ne na politička pitanja.

Plavokosa glumica, koja se posljednjih godina prometnula u jednu od najistaknutijih holivudskih zvijezda, otkrila je za časopis Cosmopolitan svoj stav o nametnutim temama.

Glumica je objasnila kako se osjeća iskorišteno u raspravama u kojima ne želi sudjelovati.

​- Nikad nisam bila ovdje da bih pričala o politici. Oduvijek sam tu da stvaram umjetnost, tako da ovo jednostavno nije razgovor u čijem želim biti središtu - rekla je.

Foto: Aude Guerrucci

​- Mislim da me zbog toga ljudi žele još više iskoristiti i upotrijebiti kao vlastitog pijuna. Ali to je netko drugi tko mi nešto pripisuje i ja to ne mogu kontrolirati - dodala je.

Na pitanje zašto se ne suprotstavlja zabludama o sebi, Sydney je odgovorila kako još nije pronašla pravi način.

​- Nisam to shvatila. Ja nisam osoba puna mržnje. Ako kažem: 'To nije istina', napast će me govoreći: 'To govoriš samo da bi ispala bolja.' Nema pobjede. Nikad nema pobjede - objasnila je.

​- Samo moram nastaviti biti ono što jesam, jer znam tko sam. Ne mogu natjerati sve da me vole. Znam za što se zalažem - poručila je.

Foto: Profimedia/arhivska fotografija

Ipak, Sydney naglašava da ona "nije politična osoba" već da je njezin poziv umjetnost, a ne politika.

​- Ja sam u umjetnosti. Nisam ovdje da govorim o politici. To nije područje u koje sam ikad i zamišljala ući. To nije razlog zašto sam postala ono što jesam.

​- Postala sam glumica jer volim pričati priče, ali ne vjerujem u mržnju u bilo kojem obliku. Vjerujem da bismo se svi trebali voljeti te imati poštovanje i razumijevanje jedni za druge - istaknula je.

Foto: Mario Anzuoni

Sydney se prethodno suočila s kritikama zbog sudjelovanja u reklami za American Eagle, koja se poigrala riječima "jeans" (traperice) i "genes" (geni). U promotivnom spotu, glumica, koja ima plavu kosu i plave oči, izjavljuje: "Geni koji se prenose s roditelja na potomstvo često određuju osobine poput boje kose, osobnosti, pa čak i boje očiju." Sydney je reklamu završila gledajući izravno u kameru i izjavljujući: "Moje traperice su plave".