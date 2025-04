Sydney Sweeney poslala poruku bivšem zaručniku? Otpjevala Adeleinu hit pjesmu o prekidu

Sydney Sweeney se nedavno našla u središtu pozornosti zbog prekida veze sa zaručnikom, producentom Jonathanom Davinom. Par je otkazao vjenčanje, a izvori njima bliski otkrili su za strane medije kako su ostali u prijateljskim odnosima. Sada je osvanuo video u kojem glumica uživa u karaoke večeri s prijateljima.

Glumica je izašla u bar Backyard Bar na Floridi, a prema TikTok videu koji je podijelio TMZ, u jednom trenutku se popela na pozornicu i zapjevala Adeleinu pjesmu o prekidu 'Someone Like You'.

U videu se može vidjeti kako je pokazivala prema publici te izvikivala stihove: "Never mind, I'll find someone like you"('Nema veze, naći ću nekoga poput tebe').

Foto: STEVE MARCUS/REUTERS

Nakon nastupa, zvijezda serije 'Euphoria' razgovarala je s DJ-em i rekla mu da planira ostati duže.

Za tu prigodu odjenula je bijeli top i traperice visokog struka s poderanim koljenima te crni kožni remen sa zlatnom kopčom.