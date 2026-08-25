Sydney Sweeney stajala je na avionu: 'Pazi se Tom Cruise...'

Zvijezda Euphorije, Sydney Sweeney, podijelila je na Instagramu zapanjujući video svog hodanja po krilu aviona usred leta. U opisu snimke, Sweeney je spomenula zvijezdu filma 'Top Gun', Toma Cruisea, koji je poznat po izvođenju vlastitih odvažnih akrobacija i hodanju po krilu u filmu 'Nemoguća misija: Obračun'. U snimci se Sweeney vidi kako stoji na vrhu krila i sigurno je vezan sigurnosnim naočalama uz opis 'Pazi se, Tom Cruise'.

Zatim se vidi kako avion izvodi nekoliko okreta i prevrtanja, a Sweeney je u jednom trenutku potpuno okrenuta naopačke. Prema komentarima, čini se da je vratolomija s hodanjem u krilu izvedena u Velikoj Britaniji.

- Bila si briljantna... Drago nam je što si bili s nama! - napisala je kompanija 'Wing Walk Company' u komentarima objave.

Čak je i službeni Instagram profil filma 'Top Gun' komentirao video.

- Osjeti potrebu za brzinom - napisali su.

Foto: screenshoot/Instagram

No, upravo je u filmu 'Nemoguća misija: Konačni obračun' Tom Cruise izvodio vrlo sličnu, no još više zastrašujuću vratolomiju. Naime, Cruise u filmu visi sa strane krila aviona prije nego što u letu skoči na drugi avion. Glumac je govorio o snimanju te scene pa je otkrio kako je avion ostvario brzinu od 225 kilometara na sat dok je bio 2400 metara u zraku.

Foto: Twitter/Screenshot/kolaž

I dok bi većina odbila snimanje te scene, popularni glumac rekao je kako upravo ta scena nešto što je htio učiniti godinama.

- Malo što me inspirira kao zračna sekvenca. Od djetinjstva sam htio hodati na krilima. Vidio sam stari crno-bijeli film. Pomislio sam, čovječe, kako bi to bilo raditi? - rekao je Cruise, a prenosi LADbible.

Ovakvi kaskaderski podvizi osim što izgledaju opasno na ekranu, dolaze i s nekim velikim opasnostima koje su opasne po život. Scenarist i redatelj filma 'Nemoguća misija', Christopher McQuarrie, rekao je za GQ da je, budući da je kaskaderski podvig sniman u Južnoj Africi tijekom zime, postojala mogućnost da Cruise završi s hipotermijom.

- Vjetar ga udara ne samo brzinom kojom avion leti, već i vjetar koji dolazi s propelera. Udara ga brzinom većom od stotinu pa čak i više milja na sat- objasnio je.

- Bilo je trenutaka kada bi Tom morao leći na krilo kako bi se odmorio između snimaka i ne možete razumjeti je li pri svijesti ili ne - rekao je.

U međuvremenu, Sweeney se nije ustručavala uhvatiti se u koštac s nekim 'NSFW' (not safe for work) scenama tijekom treće sezone Euphorije, a koja je završila ranije ove godine. Sweeneyin lik Cassie upustio se u stvaranje sadržaja za odrasle u kojem se odijevala u bebu i psa. Neke od scena izazvale su negativnu reakciju obožavatelja serije, ali Sweeney je uzvratila.

- Slažem li se sa svim Cassienim odlukama? Bih li ja osobno donijela te odluke? Ne, naravno da ne. Ali ja sam glumac i to je moj posao, a ovo je Cassien život i moći joj odati pravdu i glumiti je onako kako se treba glumiti znači oživjeti Samovu viziju i glumiti Cassie na najranjiviji i najluđi mogući način - rekla je glumica.