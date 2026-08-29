Glumac ima tri kćeri sa suprugom Jennifer Flavin, a sa bivšom suprugom Sashom Czack ima dva sina Seargeoha (44) i Sagea (50). Najstarija kći Sophia, po riječima njene majke, najsličnija je ocu
Sylvester Stallone objavio da se udaje 'ljubav njegovog života'
Sylvester Stallone objavio je svom Instagramu sretnu vijest da se njegova kći Sophia (30) udaje.
- Oduševljeni smo zarukama naše kćeri i Michaela - napisao je glumac ispod fotografija na kojima pozira sa kćeri, njenim zaručnikom i suprugom. Vijest o zarukama s Michaelom Sheehanom na svom je profilu podijelila i Sophia.
- Zauvijek sa svojim najboljim prijateljem - napisala je ispod fotografija zaruka na kojima je pokazala i zaručnički prsten. Sophijine dvije mlađe sestre, Scarlet (24) i Sistine (28), obje su komentirale njezinu objavu na Instagramu i uputile joj čestitke. Kćeri glumac ima sa suprugom Jennifer Flavin, a sa bivšom suprugom Sashom Czack ima dva sina Seargeoha (44) i Sagea (50), piše People. U intervjuu za Paris Match 2012. godine, Flavin je rekla da od sve tri njihove kćeri Sophia najviše sliči svom ocu.
- Imaju vrlo poseban odnos, razmišljaju na isti način, a čak imaju i iste geste. Sophia je ljubav njegova života - rekla je tada.
Sophia je 2019. diplomirala na Sveučilištu Južne Kalifornije (USC) s diplomom iz područja mode, a sa sestrom Sistine do prije nekoliko mjeseci vodila je podcast Unwaxed.
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