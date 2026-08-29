Sylvester Stallone objavio da se udaje 'ljubav njegovog života'

Sylvester Stallone objavio je svom Instagramu sretnu vijest da se njegova kći Sophia (30) udaje.

- Oduševljeni smo zarukama naše kćeri i Michaela - napisao je glumac ispod fotografija na kojima pozira sa kćeri, njenim zaručnikom i suprugom. Vijest o zarukama s Michaelom Sheehanom na svom je profilu podijelila i Sophia.

- Zauvijek sa svojim najboljim prijateljem - napisala je ispod fotografija zaruka na kojima je pokazala i zaručnički prsten. Sophijine dvije mlađe sestre, Scarlet (24) i Sistine (28), obje su komentirale njezinu objavu na Instagramu i uputile joj čestitke. Kćeri glumac ima sa suprugom Jennifer Flavin, a sa bivšom suprugom Sashom Czack ima dva sina Seargeoha (44) i Sagea (50), piše People. U intervjuu za Paris Match 2012. godine, Flavin je rekla da od sve tri njihove kćeri Sophia najviše sliči svom ocu.

- Imaju vrlo poseban odnos, razmišljaju na isti način, a čak imaju i iste geste. Sophia je ljubav njegova života - rekla je tada.

Sophia je 2019. diplomirala na Sveučilištu Južne Kalifornije (USC) s diplomom iz područja mode, a sa sestrom Sistine do prije nekoliko mjeseci vodila je podcast Unwaxed.



