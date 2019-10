Tajči je lila suze nakon prekida s vojnikom pa pobjegla drugom

Bili smo u zagrebačkom klubu Saloon 1995. Ne znam više je li Tajči slavila i rođendan, no sjećam se da je pred nas izišla s američkim glumcem Williamom Greeneom i rekla: ‘Ovo je moj zaručnik’, rekao je davnih godina Zrinko Tutić.

Bio joj je producent, stvorio je od nje najveću zvijezdu ovih prostora i Tatjana Matejaš je, kad se vratila iz Amerike, u Saloonu okupila ekipu. Htjela im je svima pokazati koliko je sretna i zaljubljena.

- Upoznao sam je u New Yorku na kazališnoj probi. Privukli su me njezina osobnost i ljepota. Živimo šest mjeseci zajedno, Božić smo slavili s mojim roditeljima u Connecticutu. Bili su oduševljeni njome i jedva čekaju doći u Hrvatsku - ispričao je William u svibnju 1994.

U početku veze u New Yorku su živjeli odvojeno, ona na zapadnom dijelu Manhattana, on na istočnom. Nisu tad imali ni svoj auto jer nisu dovoljno zarađivali.

- Živimo kod nje ili kod mene, kako nam odgovara. Zaručili smo se, a svadbu spremamo u Hrvatskoj - govorio je tad William.

Kao najveća teen zvijezda ovih prostora Tajči je 1992. šokirala Hrvatsku, ali i regiju odlaskom u Ameriku. Tamo je nastavila s glazbenim i scenskim usavršavanjem, pojavljujući se povremeno u mjuziklima i na televiziji u Los Angelesu. No od tada se ne prestaje govoriti da je Tajči otišla zbog neprežaljene ljubavi.

- S 15 godina srela sam svoju prvu veliku ljubav. Bili smo zajedno četiri i pol godine. Bilo je divno, a onda je odjednom sve palo u vodu. Zajedno smo glumili u Zagrebačkom kazalištu mladih. Prije Jugovizije u Zadru ja sam bila preokupirana poslom, a on se upravo vratio iz vojske. Promijenio se strašno i više dalje nije išlo. Užasno me je pogodio taj prekid. Nisam znala što ću sa sobom. No odjednom je baš rastanak postao strašan motiv za rad. Svu ljubav koju sam osjećala za njega pretočila sam u posao. Vjerujem da sam zbog toga s pjesmom ‘Hajde da ludujemo’ i pobijedila u Zadru - rekla je Tajči.

Kad bi mogla vratiti vrijeme, možda, rekla je pjevačica, i ne bi otišla. Da s iskustvom koje danas ima može savjetovati samu sebe, imala bi si, ispričala je, puno reći.

- Rekla bih si da ne budem nesigurna u sebe jer sam imala puno za dati. I davala sam puno, a najviše otvoreno srce, što su milijuni mojih fanova osjetili. To nije bila laž ili nekakva umjetna maska. To sam željela zadržati. Promijenila bih taj stav prema sebi te bi tako i moj stav prema onima koji su donosili odluke za mene bio drukčiji - priznala je Tajči.

Svoja razmišljanja podijelila je s milijunima Amerikanaca koji su gledali njezin internetski show “Waking up in America”. U njemu je pjevačica otvoreno progovorila o borbi s tugama, depresijom i anksioznošću. Ta je faza trajala nekoliko godina. Pomogla si je radom na sebi i razgovorima sa psihoterapeutom.

Okružila se ljudima zdrave, čvrste vjere i pozitivnih misli. I u zagrljaju Williama Greenea zaboravila prvu, srednjoškolsku ljubav.

- Strašno sam zaljubljive prirode. Kad se jednom zaljubim, onda sam strašno opasna - govorila je Tajči i svojem voljenom pomogla da dobije ulogu u filmu hrvatske produkcije.

William je, naime, u filmu “Gospa” dobio manju ulogu. Veće zadovoljstvo od same uloge bila mu je spoznaja da igra s Martinom Sheenom i Michaelom Yorkom. To je, smatrao je, golem vjetar u leđa za njegovu buduću karijeru. Oboje su imali velike planove. I poslovne i privatne. Imali su istu menadžericu, Camille Barbone, koja je vodila sve Madonnine poslove, pa su se nadali da će i oni biti zatrpani ulogama. Nažalost, to im se nije ostvarilo. Foto: Instagram

Namjeravali su živjeti u New Yorku, ali i, kako će im snimanja dopuštati, svako malo dolaziti u Zagreb. Jedno drugo upoznali su i s roditeljima. Njegovi su našu Tajči nosili kao “malo vode na dlanu”, a Williamu su se njezini jako svidjeli. Tajči je s njegovim roditeljima komunicirala bez problema jer je govorila engleski, a William se s njezinima sporazumijevao rukama i nogama. Tajčin otac Stanko Matejaš pokazivao mu je Zagreb. Kad su se upoznali, ona mu je pričala da je bila velika zvijezda u Hrvatskoj, a on ju je sumnjičavo ispitivao: “Star in Croatia?”. Povjerovao joj je tek kad mu je pokazala novinske članke. Voljeli su vrijeme provoditi sami, tad ga je znala obradovati hrvatskim jelima.

- Najviše sam volio pile s krumpirom spremljeno po nekom vašem receptu. Ja ništa nisam znao o kuhanju pa sam je vodio po restoranima - rekao je William.

Kad bi došli u Zagreb, rado su odlazili u Saloon da Tatjana vidi prijatelje. No to bi, rekao je William, bilo samo jednom po svakom njihovu dolasku. Zapravo im razvikana mjesta, ona na kojima je puno poznatih, nisu bila draga. U Americi su se družili s Hrvatima, Amerikancima, Nijemcima... Neki su bili iz njihove branše, ali se većina ipak bavila “običnim” poslovima.

Tajči nikad kasnije nije pričala o Williamu niti je poznato zašto je velika ljubav pukla. Za Matthewa Camerona se udala 1999. godine. Osvojio ju je, rekla je, svojom hrabrošću, čvrstom vjerom, avanturističkim, kreativnim i totalno out of the box duhom te poljupcem. S njim ima tri sina, Blaisea, Evana i Dantea, a voljeni suprug je preminuo 2017. godine.

