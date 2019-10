Janjićka je skrivala ortopeda, a Mamić je tajno ljubio lijepu Tiju

Ljubav u načelu nadahnjuje, oslobađa, čini boljima, punijima... No čini se da nije baš uvijek tako. Često nas šokiraju tajne, skrivene ljubavi i romanse poznatih i slavnih. Nisu, kako bismo pomislili, preljubnici, ali postoje “detalji” zbog kojih se zaljubljeni igraju skrivača. Interesi, imidž ili moć... Teško je reći. No to rade i neki koji bi mogli svima lijepo reći: “Ljudi, mi se volimo”. Oni u maniri Jamesa Bonda i sličnih mu špijuna imaju tajne akcije, skrovišta i bježe od znatiželjnika. Samo u 24sata, u svjedočenjima prijatelja i najbližih suradnika, doznajte sve o fatalnim ljubavima poznatih i slavnih koje su protagonisti krili kao zmija noge...

Tia Jurčić (33) i Mario Mamić (35) danas slave drugu godišnjicu braka. Prije vjenčanja u vezi su bili godinu dana. Sin Zdravka Mamića (59) zbog Tije je potkraj ljeta 2016. iselio iz stana u kojem je živio s tadašnjom suprugom Monikom i njihovim sinovima.

Par se upoznao na Pagu no kako je Mario još bio u braku s tv voditeljicom Monikom Kravić, nisu razmišljali o vezi nego su se sprijateljili. Vrlo brzo shvatili su da su rođeni jedan za drugoga. Novu 2017. godinu dočekali su zajedno na romantičnom putovanju u Dubaiju. Tia je bila s Mariom i na vjenčanju nogometnog reprezentativca Matea Kovačića. Jedno su drugo brzo upoznali i sa svojom djecom te ostalim članovima obitelji. Stoga vjenčanje nije nimalo iznenadilo njihove najbliže.

Foto: Privatni album O događaju godine, kako su tad nazivali njihovu svadbu, brujali su svi mediji, a kako u lijepim trenucima, Tia je uz svog supruga bila i u onim težima. Sve nevolje, poput one kad je Zdravko Mamić bio propucan kod Tomislavgrada, prebrodili su zajedno. Marijev otac Zdravko, jako je hvalio Marijevu bivšu suprugu Moniku, no i Tia mu je, odmah je bilo jasno, dobro sjela. Sretan je što njegov sin živi u bračnom skladu.

Tia je pokćerka Ljube Jurčića, bivšeg saborskog zastupnika i ministra, doktora ekonomskih znanosti te sveučilišnog profesora. Bila je u braku s košarkašom Chrisom Warrenom, od kojeg se nakon pet godina braka razvela početkom 2016. S američkim košarkašem dobila je sina Domenicka.

Razlog za obljetničko slavlje uskoro će imati i glumica Nataša Janjić (37) koja se krajem 2018. u tajnosti vjenčala s ortopedom Nenadom Medančićem. Da su se vjenčali postalo je jasno nakon njihove čestitke za Božić. Na društvenim mrežama objavili su fotografiju na kojoj su oboje imali prstenje na ruci.

'Jer sam znala da postojiš i znala da me tražiš. Ova najljepša 2018. nek se prelije na ostatak života i sve koje volimo, napisala je tad glumica uz fotografiju na kojoj ljubi supruga.

Foto: Instagram/orijent

Njihova je romansa započela 2017., a par su upoznali supružnici Marijana Batinić i Matej Pašalić. Nataša je Marijanina dugogodišnja bliska prijateljica, baš kao što je Nenad Matejov najbolji prijatelj. Nataša je vezu od javnosti sakrila tako da je često izbivala iz Hrvatske. Bilo je ljeto, povukla se iz javnosti i provodila vrijeme s Nenadom. Putovali su po Španjolskoj i Portugalu i tamo shvatili da su stvoreni jedno za drugo. Nekoliko mjeseci nakon povratka u Hrvatsku par se vjenčao. Sretan par u veljači je dobio sinčića Tonija.

I glumac Filip Šovagović (53) tri mjeseca trudio se da njegova veza s kolegicom Ninom Violić (47) ostane tajna. Glumci o svojoj ljubavi ni danas ne žele govoriti, no fotoreporteri ih svako malo uhvate. Tako su ih uslikali u trenutku kad ga je Nina ponosno zagrlila nasred kazališta. Ne skrivajući bliskost, čestitala mu je na ulozi. Nakon Nine, prišla mu je i njezina kći Roza, koju je glumica dobila u braku s bivšim suprugom Tvrtkom Jurićem. Iskreno mu je čestitala za glumačko ostvarenje.

Glumački par prije toga se grlio i na utakmici Cedevita - Budućnost u Zagrebu. Oboje su razvedeni i roditelji su po jedne kćeri - Nina ima Rozu, a Filip studenticu Klaru s liječnicom Ružom Grizelj.

Da tajne ljubavi prije ili kasnije ipak postanu poznate javnosti shvatili su Bojana Gregorić (47) i Enes Vejzović (42), pa su sami, na duhovit način, priznali da su skupa. Kad se, naime, prije 13 godina počelo govoriti o njihovoj vezi, pa i planovima za vjenčanje, Bojana je bila tajanstvena i nije htjela pričati o ljubavi s Enesom. Zato su novinari nazvali Enesa da potvrdi je li u vezi s Bojanom. Enes je uzdahnuo i rekao da ne želi ništa komentirati jer da o svemu ionako treba pitati Bojanu. Potom joj je dao telefonsku slušalicu. Prvi put su se kao par zajedno pojavili na Filmskom festivalu u Puli gdje je njezinoj majci, Božidarki Frajt, uručena nagrada za doprinos hrvatskom filmu.

Nakon dvije godine hodanja počeli su živjeti zajedno, a onda je procurila vijest da će se vjenčati u lounge baru 'Škola' koju je u to vrijeme vodio njezin otac Boris. Uz glazbu Cubisma svatovi su se zabavljali i uz tamburaše koje im je kao posebni dar doveo Vedran Mlikota. U skladnom su braku dobili sinčića Raula i kći Zoe. Ekskluzivne fotografije djeteta prodali su medijima za cijenu jedne godišnje Bojanine plaće, a iznos su darovali rodilištu bolnice Sveti Duh.

