Tajči otputovala sa sinovima u Pariz, podijelila rijetke fotke: 'Znala sam da će biti čarobno'

Tatjana Matejaš Cameron (56), ikona hrvatske pop glazbe 90-ih, poznatija kao Tajči, ovih je dana sa sinovima - Dantom (26), Amadeusom (24) i Blaisom (21), bila na putovanju u Parizu.

Pjevačica je otkrila da su posjetili knjižaru Abbey, večerali u najstarijem pariškom restoranu Le Procope, uživali u kavi i kroasanima u kafiću Pli, a uspjeli su i otići na koncert u jazz klub Le Caveau de la Huchette.

- Znala sam da će Pariz biti čaroban. Također sam znala da se mogu planirati obilasci znamenitosti, ali se čarolija ne može planirati. Moji sinovi Dante, Amadeus i Blais pronašli su toliko sjajnih mjesta - i što je još važnije - prekrasnih iskustava - napisala je Tajči uz njihove zajedničke fotografije na Instagramu.

Foto: Instagram

Otkrila je i da su odsjeli u šarmantnom Airbnb-u s balkonom, odakle su mogli gledati dugu kako se proteže preko pariških krovova, ali i iskusiti kakav bi osjećaj bio živjeti u Parizu. Uživali su i u šetnji uskim ulicama i večeri u najstarijem pariškom restoranu Le Procope. Uživali su i u bagetu i siru koje su jeli na klupi u parku, a ispod Eiffelova tornja pili su vino i jeli čokoladu poznatog slastičara Cédrica Groleta.

Od nastupa na Euroviziji u Zagrebu 1990., gdje je otpjevala hit 'Hajde da ludujemo', prošlo je tri desetljeća. Tatjana Cameron Tajči je tad postala velika zvijezda, a njezini albumi 'Hajde da ludujemo' i 'Bube u glavi' postigli su velik uspjeh. Unatoč popularnosti, odlučila je poslušati unutarnji glas i okušati sreću u Sjedinjenim Američkim Državama. U predgrađu Nashvillea, gdje danas živi s trojicom sinova, koje je dobila sa svojim suprugom, prerano preminulim Matthewom Cameronom, pjevačica je pronašla svoj kutak svijeta.

- Ja sam u predgrađu Nashvillea, to je kao Samobor Zagreb. Tu smo se doselili zato što ima puno studija, tu sam dolazila snimati, a i škole su jako dobre. I kad su moji dečki išli u školu to je bilo dobro. Ja se ovdje stvarno opustim, mali je gradić pa te i ovdje prepoznaju, ali nekako imam ovdje i svoje dvorište i Lunu, ja sam tu odgojila djecu i tu se osjećam kao doma - rekla je pjevačica za IN magazin prošle godine.

Šibenik: Otvoren Croatian International film festival | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Iako je Amerika njezin dom već godinama, Hrvatska i dalje ima posebno mjesto u srcu. Sinovi često s njom putuju, a svaki posjet domovini za njih je prava malena obiteljska avantura.

- Hrvatska ima puno zajedništva. Uvijek je velik obiteljski osjećaj kad odemo tamo. Hrana, ljudi, uvijek je to zajednica, okupljanje kad dođemo. Idemo kako bismo se povezali s našim korijenima. I zbog bake - rekli su Dante i Evan.

A kad je riječ o hrani, ne moraju dugo razmišljati. Ćevapi i palačinke su im najukusniji.