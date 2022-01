Nakon što se odselila u SAD, Tatjana Cameron Tajči (51) je počela pjevati duhovne pjesme i time postala jedna od motivacijskih govornika u katoličkoj crkvi. Diljem te zemlje je održala mnoštvo duhovnih koncerata i iskazala se kao jedna od vodećih umjetnica u tom žanru.

Dvije godine su prošle nakon prerane smrti njenog supruga Matthewa koji je izgubio bitku sa teškom bolesti, a novu ljubav je pronašla s američkim glazbenikom Davidom Langleyem, s kojim je ponovno počela nastupati. Tajči i njena sestra Sanja već zadnjih par godina rade na showu kabaretskog tipa s kojim su održale turneju.

- Uživala sam u putovanjima s njom i vremenu kojeg smo provodile zajedno. Nažalost, pandemija nas je omela baš kad nam je bilo najljepše, i kad su kazališne dvorane bile prepune jer se pročulo za nas. Prošle godine smo snimile zajednički CD 'Where or When', a ove godine smo napravile nekoliko videa - ispričala je Tajči ranije za Tportal.

A sada je pjevačica iznenadila svoje pratitelje na Instagramu sa objavom da je ušla u studio i da ponovno snima.

- Povratak u studio nakon duge pauze od snimanja… Što je to što radite jednostavno i lako? A kad to učiniš, kažeš si: dovraga, dobar sam u ovome! I znate da to nije arogancija, samo istina. Tako je pjevanje za mene. Čisto opuštanje, protok, lakoća, nešto što sam radila (i vježbala) stotinu tisuća sati i u čemu sam postajala stvarno dobra. Odmor i učenje novih vještina - poput podučavanja meditacije i life coaching, definitivno mi je pomoglo da cijenim svoje 'stare' vještine' – napisala je ispod objave Tajči.