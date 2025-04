Kći tajkuna vratila se na posao dva mjeseca nakon poroda: Kod nas se red jako dobro zna...

Neki roditelji nakon rođenja djeteta uzmu duži predah od poslovnih obaveza, dok se drugi brzo vraćaju u radnu rutinu. Među njima je i Lucija Šarić Lončarek, kći sesvetskog tajkuna Marijana Šarića, koja je prije dva mjeseca rodila sina Viktora, ali se ubrzo vratila poslu.

- Vratila sam se u business puno brže nego što sam mislila, pitalo me nekoliko vas zašto? Stvar je jako jednostavna, ja stvarno, ali stvarno volim raditi i imati 100 izazova svaki dan. Viki je sretna beba i kod nas se red jako dobro zna. Kad se jede, kad se spava, kad je kupanje, kad je šetnja. I shvatila sam s vremenom da on to obožava i da je puno sretniji kad ja znam točno što i kako radim - poručila je na Instagramu.

Foto: Instagram/screenshot

Lucija je vlasnica i direktorica Medicinsko estetskog centra u Zagrebu, a uz to se bavi i dizajnom interijera. Nedavno je podijelila i kako joj pretrpan raspored i brojne obaveze ponekad stvaraju izazove.

- Ja polubolesna, bebač zeza, trčim na depilaciju jer moram na pregled. Posao traži svoje. Al govorim si - proći će - napisala je tad.

Sina je dobila sa suprugom Markom Lončarekom, koji joj je najveća podrška u svemu.

- Porod je protekao odlično, bolje nego što sam očekivala. Ljudi ti svašta ispričaju, a ja sam jedna od onih koje vole slušati tuđe priče i u glavi sam se pripremila na sve moguće opcije i ishode tako da me ništa ne može iznenaditi. Na kraju sam ipak ostala iznenađena, ali time koliko je to sve bilo brzo i bezbolno, ispričala je ranije za Gloriju.

Foto: Instagram / PROMO

Lucija se udala u rujnu 2022., a dvije godine kasnije, na djevojačkoj zabavi svoje najbolje prijateljice i kume, doznala je da čeka dijete.

- Bilo mi je drago jer smo planirali, ali nisam mislila da će se sve tako brzo odviti - rekla nam je u kolovozu prošle godine.

Mnogi gledatelji pamte je po sudjelovanju u trećoj sezoni 'Života na vagi'. U show je ušla s 133,7 kilograma, a nakon showa nastavila je s treninzima i izgubila 70 kilograma. Bila je svjesna koje izazove nosi trudnoća, ali ostala je opuštena.

- Ne bojim se vraćanja kilograma. U trudnoći mi je to zadatak, da dobijem što manje kila koje ću kasnije lakše maknuti. Za mene je mršavljenje prirodno stanje i nemam problema s njim, to mi je nekako odmalena sastavni dio života - ispričala nam je.

Foto: RTL, Željko Lukunić/Pixsell