Tajna broja 21 na izložbi radova Fotosofije Damira Hoyke

Kad je umjetnički fotograf Damir Hoyka pokretao Fotosofiju, vjerojatno nije mogao zamisliti da će više od dva desetljeća kasnije njegovu 21. generaciju obilježiti autorica koja je - vršnjakinja njegovog seminara. Naime, među 15 autora čiji su radovi predstavljeni u atriju Hrvatskog prirodoslovnog muzeja u Zagrebu, nalazi se i serija 21-godišnje Lare Vojković koju su tajnim glasanjem njezine kolege izabrali za najbolji art rad 21. generacije.

Foto: PROMO

“Jako sam sretan što je Fotosofia i dalje jednako zanimljiva i mlađoj i starijoj populaciji. Veseli me vidjeti što ljudi iz Larine generacije, unatoč svim izazovima modernog doba, njeguju u sebi kreativnost, radoznalost i što im nije teško učiniti apsolutno sve kako bi stvorili najbolju moguću fotografiju. Ponosan sam što je kroz Fotosofiju prošlo 315 kreativaca od kojih su neki u samom vrhu fotografske scene, a mnogima je Fotosofia bila okidač da promijene svoje zanimanje i daju krila svojoj umjetničkoj duši”, rekao je Damir Hoyka osnivač i kreativni direktor seminara.

Foto: Goran Jakus

Iako je seminar prije više od dva desetljeća zamislio kao jednokratnu fotografsku radionicu, ubrzo je shvatio da je pokrenuo nešto puno veće. Seminar je koncipiran tako da sudionici tijekom šest dana intenzivnog rada iz prve ruke dožive izazove s kojima se profesionalni fotografi susreću u stvarnim situacijama - od modnog i umjetničkog snimanja do reklamne fotografije i portretiranja poznatih u nesvakidašnjim situacijama. Kako izgleda Celebrity Day dobro znaju HTV-ove zvijezde Damir Smrtić, Uršula Tolj i Ivana Vilović, te Igor Šeregi, redatelj filma Svadba koji su uveličali otvorenje izložbe.

“Uglavnom sam iza kamere, no kada me Hoyka pozvao na Fotosofiju odvažio sam se stati ispred objektiva i moram priznati - nije bilo loše. U rekordnom sam roku doživio nekoliko nevjerojatnih preobrazbi: od policajca i DJ-a do odbjeglog mladoženje”, rekao je Šeregi.

Foto: Goran Jakus

Zahvaljujući partnerima projekta, Fotosofia je seminar na kojem se znanja i iskustva već 21 godinu stječu besplatno, pa je tako Fina bila ovogodišnji pokrovitelj medalje za najbolju art seriju dok je žiri brenda 'Rio Mare' za najkreativniju autoricu odabrao Marinu Biluš i nagradio je paketom njihovih proizvoda.

Iako seminar nije natjecateljskog karaktera, svake godine polaznici između sebe biraju najbolju seriju fotografija. Ove godine ta je čast pripala 21-godišnjoj Lari Vojković, studentici Multimedijske produkcije na Sveučilištu Algebra u Zagrebu.

Foto: Goran Jakus

“Najmlađa sam sudionica i počašćena sam odlukom mojih kolega da nagrada pripadne upravo meni koja imam isto godina kao i Fotosofia. Fotografijom se bavim pet godina, ona je veliki dio mog života i jedan od načina na koji se izražavam. Ova nagrada mi predstavlja veliko priznanje i potvrdu da se moj pristup fotografiji razvija u dobrom smjeru. Fotosofia mi je pružila priliku da upoznam nove ljude, razmijenim iskustva i dobijem novu perspektivu na svoj rad. Planiram se i dalje ozbiljno baviti fotografijom s fokusom na modno i komercijalno područje, u Hrvatskoj, ali i inozemstvu”, rekla je Lara Vojković.

Izložba u zagrebačkom Hrvatskom prirodoslovnom muzeju Zagreb biti će otvorena do 14. rujna, a informacije o načinu prijava na sljedeći seminar planiran za lipanj 2027. zainteresirani će moći pratiti na Instagram profilu Fotosofiahoyka.