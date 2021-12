Blagdani su vrijeme kad se družimo s najmilijima, kad puno jedemo, a onda, ponekad slučajno, a ponekad i namjerno, malo previše popijemo. Barem neki od nas... Posjeti nas onda iduće jutro mamurluk, nismo nešto od volje i samo bi proveli dan u krevetu. Neki od vas imate vlastite metode kako nakon lude noći imati normalno jutro, a u nastavku teksta donosimo pregled trikova slavnih u borbi s mamurlukom...

Gordon Ramsay

Slavni TV kuhar poznat je po svojem dugom jeziku, kratkom fitilju i sočnim psovkama. Omiljeno piće mu je 'južnjačka utjeha', a i sam je priznao da ponekad s tim pićem zna pretjerati... Njegov recept protiv mamurluka je zapravo očekivan. On se protiv glavobolje i ostalih posljedica bori hranom. Točnije, jelom kedgeree, čiji sastojci su jaja, dimljeni bakalar, riža, đumbir, rajčice...

- Čim to pojedem odmah se osjećam puno bolje - kaže Ramsay, a mi mu, unatoč ne baš uobičajenoj kombinaciji sastojaka, vjerujemo.

Daniel Craig

Bond na odlasku dugo se mučio s mamurlukom, a onda je sreo glumca Marka Wahlberga, koji mu je dao savjet...

- Postoji ta stvar koja se zove Pedialyte (oralna otopina elektrolita). Kad se probudim mamuran uvijek imam jednu bočicu uz sebe i čim je iskapim odmah se osjećam živo. Za mene je to nekad znala biti razlika između života & smrti - priznao je glumac u intervjuu iz 2015. godine.

Princ William

Iako je njegov brat poznatiji po svojim pijanim provodima, nije ni William jedan od onih tipova kojima je zavirivanje preduboko u čašicu nepoznanica... I on se, kao i Gordon Ramsay, 'liječi' hranom, s tim da nam njegov recept i ne zvuči preprimamljivo.

- Jeo sam želatinske jegulje nakon noćnih provoda i moram reći da dobro djeluju - priznao je jednom prilikom princ.

A internet nam kaže kako su 'želatinske jegulje' tradicionalno englesko jelo koje se jede hladno, a poslužuje uz pire...

Renee Zellweger

- Hrana, a što drugo. Ako ne mogu dobiti puni engleski doručak, onda je i grah na tostu dosta dobra solucija - priznala je glumica za Daily Record 2015. godine.

Kate Winslet

Naš favorit za liječenje mamurluka zasad je recept sjajne Kate Winslet. Nema tu puno komplikacija i neobičnih sastojaka. Ponekad je jednostavno najbolje.

- Napravim si sendvič sa slaninom i kobasicom, uz to uzmem veliku čašu soka od naranče i šalicu čaja, sve to odnesem u sobu i onda u krevetu pojedem. Nakon toga malo 'zakunjam', odem pod tuš i onda sam opet u dobrom stanju - rekla je Kate u jednom intervjuu.

Pink

Pjevačica Pink pobornica je 'klin se klinom' metode liječenja...

- Popila bih pivo čim bi se probudila mamurna i to je pomagalo. Sad kad sam starija, više nisam sklona takvim stvarima. Prije bih mogla piti cijelu noć, a danas, ako popijem dvije čaše vina, sutradan nisam baš najbolje - priznala je pjevačica.

Paris Hilton

Jedna od onih koje su nekoliko godina u principu bile 'profesionalno' pijane je svakako bogata nasljednica Paris. Izlazila je svaku večer, zatvarala klubove i ludo se zabavljala. A onda, da može sve to ponoviti, pravac do najbližeg fast fooda.

- Moja preporuka je veliki cheeseburger i što više pomfrita. To mi je uvijek pomagalo - rekla je prije nekoliko godina Paris za The Herald Sun.

Miley Cyrus

Kao i Paris, i Miley je imala svoju fazu pretjerivanja s alkoholom. Njezin recept identičan je onome glumca Daniela Craiga. Koristi oralnu otopinu elektrolita kako bi dan nakon prošao sa što manje 'posljedica'...

Katy Perry

- Imam nekoliko recepata, ovisi o tome kakva se probudim. Nekad mi najviše pomaže kad prespavam dan u krevetu, nekad mi pomaže meditacija, a nerijetko su tajni recept bili hamburgeri i gazirana pića - rekla je jednom prilikom pjevačica.

Khloe Kardashian

Jedna od članica klana Kardashian javno je preko društvenih mreža svim pratiteljima savjetovala da nakon lude noći mamurluk liječe jogom.

- Vježbanjem izbacite sve toksine od noći prije iz sebe - tvrdi Khloe.

Julia Roberts

Sjajna Julia iskusna je u borbi s mamurlukom. I ima svoj originalni recept.

- Šampanjac i sok od mrkve. Potrebno je samo pronaći savršen balans između dva pića i meni to zaista pomaže - rekla je Julia 2009. godine za The Herald Sun.

Jessica Alba

- Moj prvi savjet je da se držite jednog pića. Nikako nemojte kombinirati razne 'žeste'. Također, što je piće tamnije, to je mamurluk gori. Barem je tako kod mene. Masna hrana ujutro mi ne pomaže, pokušavam samo unijeti u sebe što više kokosove vode. To mi zaista pomaže - tvrdi Jessica.

Kate Hudson

Kate čak ima vlastiti brend Vodke, pa joj alkohol, a samim time i mamurluk, nisu nepoznanice.

- Sok od rajčice i što više svježeg voća! Avokado je posebno dobar - odrješita je glumica.

Hugh Grant

Sjajni glumac, čijih ćemo se filmova nagledati ovih blagdana, ima poprilično jednostavan recept kojeg ćemo jednom sigurno isprobati.

- Pojedem velike količine bolognese umaka s tjesteninom i odmah nakon toga se osjećam bolje .- tvrdi Hugh.

Princ Harry

Najpoznatiji partijaner kraljevske obitelji ima tu 'nesreću' da je stalno pod povećalom javnosti. Dobro, kompenzacija za to su mu pusti milijuni dolara koje ima računu. Iako on to nikad nije potvrdio, izvori s dvora šuškali su kako se Harry 'liječi' velikim količinama 'milkshakea' od jagode.

Gwyneth Paltrow

Glumica ima nešto kompliciraniji recept, ali ako posjedujete u stanu i kadu i tuš, onda se možda isplati probati.

- Napunim kadu vrelom vodom. Baš da bude na granici temperature koje mogu podnijeti. Nakon toga dodam sodu bikarbonu i namačem se 20 minuta. Onda izađem iz kade i budem jednu minutu pod ledenim tušem, pa se vratim natrag u kadu sve dok se ponovno ne ugrijem. Nakon toga još minutu tuširanja, ali ovaj put na normalnoj temperaturi - podijelila je svojim pratiteljima ovaj komplicirani ritual glumica.

Lady Gaga

- Kroasani i zdrava pića. Iako moram priznati da imaju okus po nogama, zaista pomažu. Uz to svakako vježbam jogu kako bih iz sebe izbacila sav viski od noći prije - kaže GaGa.

Ed Sheeran

Pjevač kaže da je pivo zapravo njegov najgori neprijatelj. Svašta...

- Stvarno mogu popiti puno piva. Baš puno... Tako sam i natukao kilograme, pa sad po novome popijem jednu pivu i onda se okrenem žesticama. A kad pretjeram, onda nema ništa bolje od gaziranog pića ujutro - kaže Ed.

Cameron Diaz

- Pojedem Egg McMuffin i popijem pivo. Morate popiti ujutro ono s čim ste pretjerali noć prije, a kod mene je to često pivo. Pomaže - tvrdi sjajna Cameron.

David Beckham

Becks, iako izvorni metroseksualac, ujedno je i čovjek koji drži do tradicije.

- Držim se savjeta svojeg djeda. Ujutro pojedem velike količine slanine i to me odmah vrati u život - kaže za kraj bivši nogometaš.