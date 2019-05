Tajna Viktorijinog uspjeha? Rad, rad, rad i podrška dečkiju

Marko Grubnić (37) nekog eliminira, Ivan Šarić (28) sve nasmijava izjavama, a Viktorija Đonlić Rađa (41) iz emisije u emisiju oduševljava svojim nastupima. Tako to nekako ide svake nedjelje u showu 'Ples sa zvijezdama', koji se uskoro bliži kraju.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

- Nisam mislila da ću ući u polufinale. Išli smo epizodu po epizodu i još tako idemo, makar su sad još samo dvije ispred nas. Za mene je velik uspjeh i velika sreća, ne zato što sam posebno ambiciozna nego što sam toliko uživala da mi je žao da su samo još dvije do kraja. Da ih je još 15, ja bih plesala - kaže nam Viktorija, koju smo uhvatili između treninga.

Kad je pitate tko je zaslužan za njezin uspjeh u showu, skromno će vam odgovoriti.

Foto: Instagram

- Rad, rad i najviše rad. Možda i malo talenta, ali rad i moj mentor Marko Mrkić (27). A za svojeg mentora Viktorija ima samo riječi hvale.

- Imala sam veliku sreću što sam dobila Marka, pa smo jedno drugom olakšavali. On je mladi, vedri duh, znao je kad treba zapeti a kad odmoriti. Bilo je i teških trenutaka, ali i ponovila bih odmah sve - kaže nam Splićanka.

Foto: Instagram

Kako su njezini nastupi zasad privlačili samo pozitivne kritike, i žirija i publike, Viki i Marko još nisu bili u eliminacijskom dvoboju.

- Ja sam mišljenja da i za Eliminatora postoji eliminator - priča nam kroz smijeh i nastavlja:

- Stvarno smatram da je Marko najtalentiranija muška zvijezda u showu. Iako svatko nosi nešto po čemu je najbolji. Ne favoriziram nikoga, sve ih volim - kaže nam Viktorija.

Foto: Instagram

Njezin suprug, proslavljeni bivši košarkaš Dino Rađa (52), često je na društvenim mrežama zadirkivao Viki i njezina partnera 'prijetnjama'.

- On je jedini koji je vjerovao u mene i jedva čekao da to sve vidi. Uvijek je govorio: ‘Nemoj da ja vjerujem više u tebe nego ti sama u sebe. I to još govori. Uspostavilo se da je to tako ipak. Ne znam što bih bez njegove tolike podrške - kaže nam za kraj.