Tajne slika u rukama pokojnog Perryja: Jednu je snimio Lazić, a zbog druge se Ivanišević oženio

Iako se proslavio ulogom Chandlera Binga u "Prijateljima", taj je sitcom odbijao gledati. Perry se i u vrijeme snimanja serije borio s ovisnošću. Prošle godine, dok je promovirao svoje memoare "Friends, Lovers, And The Big Terrible Thing", Perry je otkrio razlog zašto se nikada ne prisjeća vremena kada je glumio Chandlera.

POGLEDAJTE VIDEOVIJESTI:

Pokretanje videa ... Video vijesti 29.10.2023. | Video: 24sata Video

- Znam točno u koje vrijeme sam konzumirao alkohol, u kojem opijate, u koje kokain. Ne želim to gledati jer je to ono što vidim. U jednom trenu sam bio toliko loše da sam se tresao pa sam morao osloniti ruku na stol da to ne bi uhvatila kamera - pričao je svojedobno.

Foto: Instagram/kerolaychaves

Uz "Prijatelje" snimio je brojne filmove. Uz Salmu Hayek je glumio 1997. u "Fools Rush In", a 1999. uz Brucea Willisa u "The whole nine yards". Matthew je krenuo snimati i film "Servicing Sara", uz Elizabeth Hurley. Međutim, početkom 2001. godine je otišao na odvikavanje pa je snimanje na kratko bilo prekinuto.

Karijera mu je 90-ih bila na vrhuncu, ali se u pozadini borio s velikim problemima. 1997. godine imao je nesreću na jet skiju, nakon koje je postao ovisan o Vicodinu. Ubrzo je postao ovisan i o alkoholu, u tolikim mjerama da je često mamuran dolazio i na posao.

Na posao s mamurlukom

- Imao sam čudno pravilo da nikad ne pijem na setu. Ali, na posao sam išao s ekstremnim mamurlukom. Strašno je osjećati se tako, raditi i biti smiješan u isto vrijeme - rekao je jednom prilikom. Iste je godine otišao na odvikavanje, gdje je bio 28 dana. Međutim, nije dugo ostao trijezan.

Foto: Phil McCarten

Tri godine kasnije Perry je bio hospitaliziran zbog pankreatitisa, upale gušterače, koji je bio uzrokovan prekomjernom konzumacijom alkohola. Nakon oporavka je na setu često znao imati drhtavice i preznojavao se jer se pokušao očistiti od alkohola. U to je vrijeme izlazila i sedma sezona 'Prijatelja', a brojni su gledatelji primijetili drastičnu promjenu u njegovom izgledu.

Njegov lik Chandlera Binga u "Prijateljima" mnogima je omiljen lik, bilo je pregršt legendarnih scena, a jedna od njih vezana je i uz Tatjanu Dragović (45). Najvatreniji fanovi sigurno se sjećaju i trenutka iz popularne serije kada Chandler ulazi u apartman i hvali se prijateljima kako je riješio test iz modnog magazina Cosmopolitan. Tada je na naslovnici bila bivša manekenka Tatjana Dragović. Radi se o drugoj epizodi treće sezone, pod nazivom "The One When No One's ready".

Foto: Screenshot/YouTube.

Adele pauzirala koncert

Jučer nam se fotografijom javio poznati splitski fotograf svjetskog glasa Jadran Lazić. U jednoj od scena iz prijatelja je Chandler koji leži na svojoj kožnatoj fotelji, na ušima ima slušalice, a u rukama album Jodie Foster, koja se tom fotografijom i sama oprostila od Perryja. Nama se javio autor fotografije.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

- Tu sam naslovnicu ja snimio, sad ju je Jodie opet objavila. To je ona francuska verzija - rekao je kratko.

Zajedničku fotografiju s Perryjem objavila je i naša slavna bivša tenisačica Iva Majoli.

- R. I. P. my friend - napisala je Majoli (počivaj u miru, prijatelju).

Foto: Instagram

Od glumca se također oprostio kanadski premijer Justin Trudeau, jedan od njegovih prijatelja iz djetinjstva.

- Smrt Matthewa Perryja je šokantna i tužna. Nikada neću zaboraviti igre u školskom dvorištu i znam da ljudi diljem svijeta nikada neće zaboraviti radost koju im je donio. Hvala za sav smijeh, Matthew. Bio si voljen i nedostajat ćeš - napisao je Trudeau na X-u.

Britanska pjevačica Adele pauzirala je u subotu navečer koncert u Las Vegasu kako bi odala počast glumcu Matthewu Perryju.

- Pamtit ću Chandlera Binga do kraja života. On je vjerojatno najbolji komični lik svih vremena, žao mi je što se nismo upoznali - rekla je pjevačica, a publika je zapljeskala.

Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION.

Perry je bio poznat kao navijač hokejaškog kluba LA Kings. Redovito je posjećivao njihove utakmice, a 2012. je svjedočio pobjedi Kingsa na Stanley Cupu prvi put u 45 godina. Momčad mu je odala počast. U pauzi utakmice protiv Vegas Golden Knightsa, u areni je na orguljama odsvirana tematska pjesma iz "Prijatelja", "I'll Be There for You"...

Ljubio Juliju Roberts

O njegovom ljubavnom životu se ne zna puno, ali su njegovi memoari rasvijetlili neke veze. Jedna od najpoznatijih bila je s glumicom Julijom Roberts, s kojom je bio samo nekoliko mjeseci. U svojim je memoarima otkrio zašto je njihova veza završila. Od početka veze je Perry osjećao ogroman pritisak zbog veze sa slavnom zvijezdom, a ostavio ju je nakon tri mjeseca jer je mislio da će ona njemu slomiti srce, smatrao je da nije bio dovoljno dobar za nju.

Foto: /WENN/PIXSELL/WENN/PIXSELL.

Glumica se pojavila i u jednoj epizodi prijatelja - "The One with the Super Bowl: Part Two". Osim Julije, Perry je bio i s Yasmine Bleeth, Lizzy Kaplan i Rachel Dunn. 2018. godine je ušao u vezu s menadžericom Molly Hurwitz, koju je zaprosio 2020. godine. Međutim, samo godinu dana nakon su prekinuli...

U svojim memoarima Perry je otkrio kako je tražio može li imati posljednju rečenicu u "Prijateljima". Producentica Marta Kauffman mu je omogućila da odjavi legendarnu seriju upravo vlastitom rečenicom.

- Zbog toga smo i svi zajedno izašli van iz stana. Rachel je predložila da odemo na kavu, a ja sam sarkastično upitao ‘Gdje?’ - objasnio je u knjizi glumac.