Tajni glas otkrio za 24sata kako je došao u 'Tko to tamo pjeva?': 'Upornost se isplati, sjajni su!'

Zdravko Čolić i njegova muzika su bili dio mog života od ranog djetinjstva. Svako obiteljsko putovanje, svaka školska proslava nije mogla proći bez tih velikih hitova, rekao nam je Marko Stanković (29), tajni glas iz prve epizode showa 'Tko to tamo pjeva?', koji se predstavio kao veliki Čolićev fan. Do sudjelovanja u showu je došao, kako kaže, zbog društvenih mreža.

- Jako sam aktivan na društvenim mrežama i redovno objavljujem snimke s nastupa i kućne snimke gdje pjevam obrade različitih pjesama. Ekipa sa Nove TV je vidjela jedan od tih snimaka i javila mi se preko Instagrama. Tako da izgleda da se isplati biti uporan na društvenim mrežama. Brzo smo se dogovorili oko svega, jedna sjajna ekipa - rekao nam je.

Natjecatelj Dražen Trogrlić eliminirao ga je zbog 'lošeg' glasa, a Marko ga je šokirao kad je otkrio kako zapravo pjeva.

- Zadatak koji oni imaju nije nimalo lak i mislim da je baš zbog toga show tako zanimljiv, jer ta neizvjesnost drži ljudima pažnju. Također mislim da je perika, što je i sam spomenuo, skrenula pažnju da je na meni već nešto lažno i onda ga je to navelo da pomisli isto i za glas. Šteta, mogao je osvojiti više novca - rekao nam je Stanković.

Uz glazbu Zdravka Čolića je odrastao te mu je njegova glazba pomogla u početcima glazbene karijere, koju je započeo s 14 godina. Također, Čolićeva glazba mu je pomogla i u komunikaciji s djevojkama. Na njegovom je koncertu bio čak šest puta, a kao najdraži je izdvojio koncert u Zagrebu sa Simfonijskim orkestrom.

Marko je s osam godina krenuo u glazbenu školu, od koje je odustao, a otkrio nam je i zašto.

- Zbog nesuglasica sa profesoricom i njenim načinom edukacije iz 15. stoljeća sam se ispisao poslije dvije godine i na kratko sam imao jaku odbojnost prema glazbi. Međutim u 7. razredu osnovne škole na jednom izletu sam uvidio pravu ljepotu akustične gitare i pjevanja jer nam je svaku večer jedan stariji čovjek pjevao sve najljepše ex-yu hitove. To njegovo pjevanje je zbližilo sve nas koji smo ga slušali i ja sam se zaljubio u muziku. Čim sam se vratio, odlučio sam se da želim probati ponovo, ali na svoj način, bez glazbenih škola koje su po mom mišljenu dosta zastarjele sa načinom edukacije. Žao mi je što nikada nisam saznao kako se zove taj čovjek, volio bih mu se zahvaliti jer je bio okidač mojoj karijeri - ispričao nam je glazbenik.

Tijekom svoje glazbene karijere je Marko nastupao i u tribute bendu za Michaela Jacksona.

- Sjećam se da sam kao klinac obožavao njegove spotove na MTV-ju i bio sam najsretniji dok sam pokušavao kopirati ga na mojem kauči. Mnogo, mnogo kasnije sam se upoznao sa ljudima iz Real Tribute organizacije koji su me vidjeli na nekom nastupu i predložili mi suradnju. Iako nisam fan Tribute bendova, to je ipak jedan veliki izazov koji sam morao probati. Godinu dana priprema sa plesačima i vokalnim trenerima, pročitao sam sve njegove knjige, odgledao što više intervjua, sve moguće koncerte, sve dok samog sebe nisam uvjerio da sam potpuno ušao u njegov lik i djelo. Radili smo neko vrijeme, bilo je jako zabavno, ali kad nas je korona prekinula ja sam želio vratiti se sebi, jer iskreno, nikada ne možeš biti najbolji u kopiranju - govori. Velik uspjeh mu je bio kad je nastupao kao predgrupa Goranu Bregoviću, članu Bijelog Dugmeta. Kako kaže Marko, to mu je bilo 'fenomenalno iskustvo'.

- Prije svega zato što je to bilo pred 30-ak tisuća ljudi i mi smo bili tinejdžeri. Dobiti tu priliku da zapjevaš svoje autorske pjesme na bini jednog takvog velikana je neopisiva čast. Kasnije smo se i upoznali i slikali sa gospodinom Bregovićem koji je bio jako ljubazan i pun podrške - ispričao nam je. Osim toga je nastupao i na kruzeru.

- Još jedan dio života za koji sam jako zahvalan. Ne mogu nabrojati sve države, ali mogu reći da smo bili na četiri različita kontinenta. Naravno, to nam je otvorilo oči i dušu prema drugim kulturama. Kada bi krenuo pričati o svim iskustvima sa broda, i dobrim i lošim, trebala bi mi jedna cijela knjiga da ispišem sve - rekao je.

Stanković se nedavno iz Srbije preselio u Sloveniju, a najveći razlog njegovog preseljenja je bio agresivan tempo kojim je živio u Srbiji.

- 2019. godine sam imao nekih 273 nastupa, što po klubovima, festivalima i najviše po privatnim veseljima. Poslije niza godina i prebrzog, preagresivnog tempa, ja sam kad je krenula korona kolabirao i kreativno i duševno. Trebala mi je pomoć moje obitelji koja živi u Sloveniji već dugo vremena. Došao sam kod njih na kratko, a onda sam krenuo uživati u miru i jednom drugačijem načinu života koji mi je tada bio prijeko potreban. Te godine sam se prijavio na show 'Slovenija ima talent' i onda su se stvari krenule mijenjati. Došao sam do finala, krenuo raditi svoju muziku, ponovno oformio ekipu iz Slovenije tako da je to i postalo moje stanište. Beograd naravno ostaje u srcu i često ga posjećujem što poslovno, što turistički i tko zna, možda se ponovo vratim - ispričao nam je Marko. Kako kaže, u Sloveniji mu je najteže bilo krenuti od nule.

- Deset godina sam gradio ime i imao dosta kolega iz Beograda. Uvijek sam imao nekoga kome se mogu obratiti za suradnju ili pomoć ili šalicu kave. Ovdje nisam imao nikoga, a nisam znao ni jezik. Bili su dani gdje ih samo slušam i klimam glavom kao da pričaju kineski. Krenuo sam ponovo kao dijete gledati crtiće i čitati dječje knjige kako bi se što prije naviknuo na jezik. Imao sam sreću što sam poznavao univerzalni jezik, a to je jezik muzike. Brzo sam se uklopio i pronašao svoj put, svoje prijatelje i kolege i napravio sebi život koji mi odgovara - govori. U vrijeme korone je sudjelovao u showu 'Slovenija ima talent'. Prisjetio se Marko svojeg sudjelovanja u showu, prije kojeg je prolazio kroz teške trenutke.

- Dakle to je bilo u vrijeme korone i kao što sam rekao, nova sredina, nikoga nisam poznavao. Uz sve to zbog pandemije nisam mogao nastupati tako da sam poslije puno godina morao naći drugi način zarade. Sve je to utjecalo na moje samopouzdanje. Da stvar bude još gora, obje bake su mi umrle u tom periodu, a ja sam bio previše vezan za njih. Također sam skinuo gips sa ruke tjedan dana prije prvog nastupa. Ništa nije išlo u moju korist, ali poslije prvog akorda na toj bini, sjetio sam se da sam rođen za glazbu. Svi su bili na nogama, odjednom se sve okrenulo, a ja sam mogao ponovo prodisati kao umjetnik i 'showman'. Naravno, na kraju sam osvojio novi auto, to je isto nezaboravno iskustvo jer ga i dalje vozim - kazao nam je.

Stanković je nedavno objavio pjesmu 'Gde pristaju ladje', a kako kaže, to mu je najbolja pjesma do sada.

- Napisao sam je u vrijeme stravične pucnjave u školi u Beogradu. To me je toliko zaboljelo i i nisam mogao, a da se ne zapitam gdje idemo, jesmo li rođeni za ovu sudbinu i postoji li nada za nadu. Snimili smo kratkometražni film kao spot i željeli smo poslati poruku da je dosta nasilja i ratovanja, da je vrijeme za ljubav i jedinstvo. Nažalost, YouTubeu se učinilo da promoviramo nasilje pa su nam smanjili doseg pjesme, ali se mi borimo i dalje jer vjerujemo u ovu pjesmu i ja znam da ćemo dobiti ovu bitku i da će pjesma na kraju doći do ljudi. Inače smo u studiju, moramo završiti još par pjesama i onda predstavimo sve to kao jednu cjelinu, jedan album, na kojem će se naći i pjesme koje su već redovni hitovi na našim nastupima, 'Da Ne Svane', 'Sto je Boli' i sada 'Gde Pristaju Ladje'.

