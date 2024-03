Valentina Krajna iz 'Tko to tamo pjeva?' za 24sata: 'Šokirala sam se kad su me izbacili iz showa'

Jednom prilikom sam statirala u BBC-evoj seriji 'The Playlist' gdje sam upoznala puno zanimljivih ljudi te sam sklopila nova prijateljstva. Upravo tamo sam upoznala dragu osobu Asju koja me je pozvala u show 'Tko to tamo pjeva?', govori nam Valentina Krajna (25), koja se kao tajni glas predstavila u prvoj epizodi nove emisije. Upoznali smo ju kao tenisačicu, a natjecatelj Dražen Trogrlić ju je eliminirao odmah u prvoj rundi. Smatrao je da Valentina ima loš glas, a ona mu je pokazala u potpunosti suprotno. Kako kaže, bila je šokirana nakon što ju je odlučio izbaciti.

- Kao što su panelistice izrazile, vidljivo je da se boksač potencijalno bavi boksom, plesačica plesom pa tako i mojim nastupom da se ja bavim pjevanjem. Smatram da je on imao malu dozu treme stoga je bio malo zbunjen, a možda su i izjave Gianne i Luke prevladale te ga je to navelo da izabere mene kao loš glas - rekla nam je. Glazbom se bavi od djetinjstva, završila je osnovnu školu klavira, a oduvijek joj je bila želja biti pjevačica.

Foto: Privatni album

- Išla sam na raznorazne zborove, od školskih pa do crkvenih. Svugdje gdje se moglo pjevati usavršavati vokalne mogućnosti. Pjevanje je moja ljubav i to me ispunjuje. Paralelno sam pohađala srednju glazbenu školu i gimnaziju. U srednjoj školi sam se počela službeno baviti solo pjevanjem - ispričala nam je. Valentina se bavila i opernim pjevanjem.

- Oduvijek me zanimalo pjevanje, no pravo školsko postavljanje glasa je bilo 'operno pjevanje'. Dakle, nije bilo izbora želim li pop glazbu ili opernu. Pa tako sam i otkrila da sam koloraturni sopran. Službeno se više na bavim opernim pjevanjem, ali svakako nisam odustala od toga, pa tako s tatom često znamo imati i takve koncerte. Ali nastavljam u svoj điru popularne glazbe koja opisuje mene i moj karakter - rekla je.

Foto: Privatni album

Krajna uskoro kreće na turneju u Kini. Otkrila nam je kako je došlo do toga i što očekuje od svoje turneje. Kako kaže, s njom će u Kinu ići i naš glazbenik Jacques Houdek.

- Kina samo što nije tu. Kako je prije par godina moj otac bio na turneji u Kini sa duetom Krajna i Stašić, tako su i ove godine bili pozvani na svoju drugu turneju. No, odlučili su proširiti sastav benda koji nosi i novo ime: Flame 4 Ever u kojem su Antun Stašić, Jacques Houdek, Marjan i Valentina Krajna - ispričala nam je. Kako kaže, kroz život kroči bez velikih očekivanja, ali smatra da će turnejom i repertoarom koji su smislili ostaviti sve 'bez daha'.

Foto: Privatni album

- Naše različite izvedbe vjerujem da su za svačije uši. Ne mogu vam opisati kako sastav benda ima dobru energiju, vodeći se upravo tom energijom žao mi je da i vi ne možete biti dio našeg koncerta - rekla nam je. Kina je prva stanica njezine turneje, a daljnje planove je odlučila zasad čuvati u tajnosti.

Uspjehe u glazbenoj karijeri niže već godinama, a jedan od najvećih uspjeha joj je bio nastup na Splitskom festivalu 2023. godine. S tim je nastupom Valentina ispunila svoju najveću želju. Osim pjevanja se Valentina bavi i sportom - tenisom, klizanjem, taekwandoom... Kako kaže, ne može izdvojiti svoj najdraži sport.

Foto: Privatni album

- Znate kao da pitate gurmana što upravo i jesam, koje ti je najdraže jelo? Sve volim od hrane pa tako i svaki sport nosi svoje. Nemam omiljeni sport. Ponekad mi dođe da ponovno otiđem na takewondo gdje mi cijelo tijelo napravi odličan trening, tenis obožavam jer i uz dobar meč mogu uživati i u predivnog pogledu u ljetnim mjesecima bilo gdje na moru, upravo bi navela kako je na Lošinju jedan od mojih dražih terena. A klizanje je svakako neizostavan sport svake zime, pa tako znam otići na Tomislavac i Šalatu zavrtjeti se u pirueti - ispričala nam je.

Osim turneje u Kini, Krajna priprema i nove projekte za svoje obožavatelje. Uzbuđena je zbog nove pjesme, a nakon povratka iz Kine će za nju snimiti i spot. 'Jako se veselim i nadam se da će vam se svidjeti', poručila je za kraj.

POGLEDAJTE NOVU EPIZODU ZABAVNO EDUKATIVNOG SHOWA 'TKO JE KRIV?'