Kad je početkom prošle godine u Americi počeo lockdown, holivudski glumac Armie Hammer okrenuo se obitelji. S ocem Michaelom, maćehom Misty, suprugom Elizabeth Chambers i dvoje djece sjeo je u avion i odletio u luksuznu karantenu. U vilu na Kajmanskom otočju. Trebao je popraviti odnos s Elizabeth jer ju je već počeo varati, ali nije dugo izdržao.

- Bila je to vrlo komplicirana situacija. Mnogo snažnih osobnosti na jednom tako skučenome mjestu. Mislim da se nisam dobro snašao u tome. Iskreno - bio sam na rubu živčanog sloma. Bio sam kao vuk koji si želi odgristi nogu - rekao je u rujnu prošle godine u razgovoru za novine.

Rezervirao je ubrzo let za Ameriku, a bliski prijatelji njegove supruge, također američke televizijske zvijezde, kažu da je ona tad izgubila strpljenje. A imala ga je čak i dok ju je varao. U srpnju 2020. je pokrenula brakorazvodnu parnicu. Hammer se prvi put oglasio u javnosti na prvi dan nove 2021. godine. Preko Twittera 34-godišnji glumac je, pun elana, poslao optimističnu poruku.

- Ova 2021. godina će pred mene kleknuti i poljubiti mi noge jer ću ja biti šef. Prošla 2020. je bila podmukli udarac koji nitko nije očekivao. Sad znam s čime se suočavamo i vrijeme je da krenemo u rat - napisao je samouvjereno.

Dva tjedna kasnije već je bio usred skandala. Uz brakorazvodne peripetije oglasilo se nekoliko djevojaka i optužilo ga da ih je emocionalno i seksualno zlostavljao i bio nasilan. U javnost su procurile i njegove zastrašujuće seksualne fantazije koje je navodno u porukama slao bivšima dok su bili u vezi. Djevojka, koja se predstavila kao Effie, svjedočila je ovih dana o brutalnom četverosatnom silovanju, a priče o njegovim nastranostima samo su se nadopunjavale.

Manekenka Paige Lorenze prisjetila se da joj je Armie Hammer rekao “da bi mi najradije izvadio par rebara, stavio na roštilj i pojeo”. Ali priznala je da je dobrovoljno pristala s Armiejem na BDSM vezu. I Courtney Vucekovich, vlasnica tvrtke za aplikacije, koja je s njim bila od lipnja do rujna prošle godine, sjetila se detalja iz traumatične veze s glumcem. Prekinuli su jer je Armie često bio pijan i drogiran. Kako je rekla, opčinio ju je svojim nastupom. Pristajala je zato ispunjavati njegove seksualne želje koje su često bile za nju ponižavajuće i nimalo ugodne.

- On uđe u vaš život u velikom stilu. Govori vam točno ono što želite čuti. Daje vam osjećaj da ste mu najvažniji na svijetu i da nikad nije imao takvu osobu uz sebe. Trebalo mi je vremena da shvatim da sam izmanipulirana - rekla je Vuchekovic, koja je vezu s Hammerom okončala nakon što su se žestoko posvađali.

- Cijelo vrijeme veze sam osjećala da nešto ne štima. Bio je opsesivan, stalno smo bili zajedno, a kad nismo, slao bi mi stotine poruka. Ali onda vas očara nekim potezom i mislite da sve to ima smisla. Sad kad bolje razmislim - to je bilo pravo utapanje u kojem stalno pokušavate držati glavu iznad vode. Puno je pio i drogirao se, ja sam financirala sve, od tankiranja automobila do večera i izlazaka jer je on govorio da je ostao bez novca. Nikad nisam srela tipa koji uništava sebe, a ženama uništava živote. Trebala mi je psihoterapija jer takvu traumu ne želiš nositi sa sobom kroz život - rekla je Vuchekovich u siječnju.

Istog trena kad su počele izlaziti optužbe, Hammer je izgubio uloge u dva nova velika projekta - romantičnoj komediji s Jennifer Lopez i u Paramountovoj seriji o nastanku filma “Kum”. Hammerova agencija WME prekinula je s njim suradnju. Bio je to šok za glumca koji je posljednjih godina snimio niz filmova u kojima je igrao zapažene uloge - od “J. Edgara”, preko “Hotela Mumbai”, do “Društvene mreže”, “Čovjeka iz U.N.C.L.E.”, “Na temelju spola”, “Zovi me svojim imenom”...

Ovih dana novine su počele kopati i po njegovoj obiteljskoj povijesti koja je, pokazalo se, puna skandala vezanih uz seks, droge, špijunažu, krivotvorenja, čak i ubojstva. Kroz pet generacija utjecajne i bogate obitelji Hammer većina muškaraca krije mračne priče i Armie je tek posljednji u nizu. Prvi je to otkrio biograf Edward Jay Epstein, koji je 1996. objavio knjigu “Dossier: Tajna povijest Armanda Hammera”. Priča seže u 1919. godinu kad je glumčev prapradjed, liječnik Julius Hammer, u tajnosti obavio abortus supruzi ruskog diplomata. Julius je bio ruski imigrant koji je živio u Bronxu i bio je jedan od glavnih u Komunističkoj partiji SAD-a. Žena je nekoliko dana kasnije umrla i Julius je osuđen na dugogodišnji boravak u zloglasnom Sing Singu.

Njegov tada 22-godišnji sin, također liječnik, dr. Armand Hammer (Armiejev pradjed po kojem je glumac dobio ime) napustio je medicinsku karijeru da bi preuzeo drugu očevu tvrtku - Allied Drug. Prema biografu Epsteinu, Armand je ipak otišao u Rusiju 1921. U Sovjetskom Savezu ostao je idućih desetak godina i ojačao obiteljske veze. Tamo se i oženio. Prva supruga bila mu je pjevačica Olga i dobili su sina Juliana - glumčeva djeda. Brak s Olgom raspao se pedesetih godina, kao i s drugom suprugom Angelom, koja je na ročištu za Hammera rekla da mu “kao liječniku očito ne pada previše teško dok gleda patnje drugih”. Armand Hammer vratio se u Los Angeles sredinom prošlog stoljeća i oženio se 1956. bogatašicom Frances Barrett Tolman. Investirao je novac u tada propali Occidental Petroleum, stabilizirao poslovanje i tvrtka je postala vrlo uspješna. Ubrzo se distancirao od sovjetskih korijena jer je počeo hladni rat između dviju velesila i shvatio je da bi mu njegovo podrijetlo moglo biti uteg. Počeo se predstavljati kao uspješni industrijalac, pa unajmio novinara da mu napiše memoare.

Imao je privatni Boeing 727, družio se s princom Charlesom i moćnim političarima, bio bliski prijatelj s Alom Goreom starijim i bio uvaženi gost na inauguracijama američkih predsjednika Ronalda Reagana i Georgea Busha starijeg. Bio je i kolekcionar umjetnina i glavni pregovarač s Kinezima da posude dvije pande zoološkom u L.A.-u u vrijeme Olimpijskih igara 1984. Umro je 1990. kad je njegov praunuk, glumac Armie, imao četiri godine.

Epsteinova knjiga o obitelji Hammer, koju je objavio šest godina nakon Armandove smrti, odjeknula je poput bombe jer je u njoj otkrio da se Armand Hammer služio u biznisu prljavim rabotama - prao novac, umjetnine koristio za financiranje sovjetskih špijuna, da je naftni biznis razvio plaćajući mito, pa čak i da je bio upleten u krivotvorenje Fabergéovih jaja. Prema Epsteinu, Armand je dao ozvučiti svoj dom i ured, čuvao je snimke razgovora s važnim ljudima, a njegove aktovke bile su pune gotovine. Pomogao je tajnim financiranjem Nixonu da zataška aferu Watergate, pa je čak optužen za kriminalne radnje, ali ga je stariji Bush pomilovao.

Armand je imao mnogo ljubavnica, ali jedna od njih otvorila je Epsteinu dušu. Martha Kaufman, majka dvoje djece, zbog Armanda se razvela od supruga. Hammer ju je zaposlio kao svoju savjetnicu za umjetnost u Occidentalu. Kad je njegova žena Frances posumnjala u preljub, Armand je naredio Marthi da promijeni ime u Hilary Gibson te da nosi perike i tamne naočale kako bi bila neprepoznatljiva. Bili su zajedno više od deset godina, a Armand joj je obećao da će se pobrinuti za nju i njezino dvoje djece i nakon smrti. Kako je Gibson ispričala kasnije Epsteinu, Armand joj je dao automobil u koji je ugradio spravu za lociranje, prisluškivao joj je telefone, a ona se podvrgavala svim njegovim seksualnim zahtjevima, pa i onima koji su za nju bili, kako je rekla, “iznimno ponižavajući”. Kad je Armand umro, saznala je da je u oporuci nije ni spomenuo.

- Sve što je radio bilo je odmah u javnosti - rekla je Casey Hammer, Armandova unuka i tetka po ocu glumcu Armieju Hammeru.

Ona više ne kontaktira s mnogim članovima obitelji i radi kao dizajnerica kuhinja u trgovini s namještajem u San Diegu.

- Ne daj Bože da ste na djedovim raskošnim zabavama imali dvaput istu haljinu. Izvana smo morali djelovati kao savršena obitelj. Sve je to bila laž. Moj otac Julian, majka Sue i nas troje njegovih unuka morali smo čekati na termin da bismo vidjeli djeda. Kad sam gledala na HBO-u seriju ‘Nasljeđe’, morala sam ugasiti televizor. Rekla sam: ‘O moj Bože, pa to je naša obitelj’ - kaže glumčeva tetka.

Za glumčeva djeda Juliana njegov otac nije previše mario. A onda ga je Julian silno povrijedio jer je svojim ponašanjem ukaljao sliku o obitelji Hammer kakvu je stari Armie htio stvoriti u javnosti. Na svoj 26. rođendan Julian je 1955. ubio muškarca u svojoj kući u Los Angelesu zbog kockarskog duga. Glumčevi muški predci ogrezli su svatko na svoj način u kriminal, pa tako i njegov otac Michael. Vjenčao se s Dru Mobley, koju je upoznao u avionu kad je bio mrtav-pijan. Iste godine dobili su sina Armieja. Michael je također bio plejboj. Kad su 1990. Armieju bile četiri godine, umro je njegov pradjed Armand i iza sebe ostavio bogatstvo od 180 milijuna dolara, ali na sudu su nasljednici saznali da će dijeliti tek 40 milijuna. Bitka za ostavštinu traje i danas. Za njegovo nasljedstvo stiglo je stotinjak zahtjeva i tužbi od raznih ljubavnica, dobrotvornih organizacija...

Armiejev otac Michael razveo se od supruge Dru 2012. godine. Živio je kao plejboj, a uspio je uništiti obiteljsku uglednu galeriju Knoedler u New Yorku prodajući krivotvorine Jacka Pollocka, zbog čega je završio na sudu. Nekoliko osoba potvrdilo je da je u novom domu imao komad namještaja koji je zvao “nestašna stolica”. Konstrukcija u obliku kaveza, visoka oko dva metra, imala je u sredini stolicu s rupom u sjedalu iznad koje je visjela kuka. Na jednoj fotografiji Michael sjedi na tom prijestolju i smije se dok drži glavu plavuše koja sjedi s njim u kavezu i također se smiješi. Michael se drugi put oženio 2017. za Misty. Bivši prijatelj koji je znao za ovaj Michaelov seksualni tron, kad je čuo za Armiejeve navodne poruke pune nastranih seksualnih fantazija, rekao je da nije iznenađen.

Kad se Armie Hammer probio u Hollywoodu 2010. godine, sve pikanterije o njegovoj obitelji su nekako pale u zaborav i o njima se više nije pisalo. Armie je bio lijepi princ iz bogate obitelji, a osobama s takvim izgledom i pedigreom javnost je sklona mnogo toga progledati kroz prste. Prije tri godine rekao je da je odrastao u “je****m raju” na Kajmanskim otocima, da je nekad imao fotografiju Gorbačova koju je obitelji poklonio sam bivši predsjednik SSSR-a, ali i da su mu odgojem usađene mnoge ljudske vrijednosti, zahvaljujući majci Dru. Nakon povratka s Kajmanskog otočja tinejdžer Armie nije se najbolje snašao u L.A.-u. Osjećao se kao izopćenik, pa je napustio srednju školu nakon što je u njoj izazvao požar.

- Roditelji su se, kao vrlo religiozni, jako protivili da postanem glumac. Kad sam igrao u ‘Zovi me svojim imenom’, majka Dru nije ni željela gledati film jer govori o istospolnoj ljubavi - rekao je.

Kad se 2010. godine Armie vjenčao s Elizabeth Chambers, novine su ih opisale kao Kena i Barbie. Ona je također bila uspješna u svom poslu, vodila je na televiziji popularne kulinarske emisije, a Armieja su opisivali kao čovjeka koji ne pazi previše što govori i kako se ponaša. Čak je i Elizabeth jednom izjavila da njezin muž ima čudan hobi. Voli vježbati vezanje čvorova, pa je strastveno proučavao japansku tehniku shibari koja se koristi u seksualnim igricama.

- Podržala sam ga u tom hobiju, čak sam mu predložila da napiše knjigu ‘Zašto čvorovi?’ - našalila se Elizabeth, koja s Armiejem ima dvoje djece. Kći Harper rodila je 2014., a sina Forda Douglasa 2017.

Armie je priznao da je bio nevjeran nedugo nakon sinova rođenja - ali tvrdio je da je to bio jednokratni izlet. No, Elizabeth je ostala u šoku kad je greškom dobila njegovu lascivnu poruku koju je slao nekoj ljubavnici čim je prošle godine iz Kajmana sletio u Kaliforniju.

Obiteljski prijatelji kažu da se Armie nakon deset godina braka počeo ponašati slično kao i njegov otac Michael nakon razvoda. Provodi s puno droge, alkohola i mnogo žena.

O njegovu raskalašenom životu saznalo se i preko njegova tajnog profila na Instagramu pod imenom “el_destructo_86”. Objavljivao je snimke na kojima puši halucinogen DMT, pokazao je hotelsku sobu u kojoj djevojka odjevena u crno erotsko rublje kleči na krevetu, napisao poruku “moje tijelo je fino podešena sprava za preradu otrova”. Courtney Vucekovich je rekla da ju je iznenadilo kad joj je već prvu večer ispričao sve o traumama iz djetinjstva u, kako je rekao, “ludoj obitelji”:

- Jedna od najšokantnijih stvari koju je izgovorio je da užetom ne veže ljudska bića nego samo manekenke. Nikad nisam čula ništa luđe. Tko bi to izmislio? To je čudnije nego reći: ‘Vezao sam 25 žena’.

Vucekovich se prisjetila kako je jednu večer jako puno popio i počeo je nagovarati na igru roba i gospodara.

- Nisam pristala, pa se počeo duriti. Popustila sam mu i isti tren požalila - ispričala je.

Ubrzo nakon prekida s Vuchekovich, Armie je počeo vezu s 22-godišnjom Paigse Lorenze.

- Na prvom izlasku mi je ispričao puno mračnih stvari o svojoj obitelji i to me jako začudilo. Pričao je da mu je djed organizirao lude seksualne zabave s puno oružja, ali smatrao je da je to u redu i kao da je bio ponosan na djeda. Upoznao me i s majkom Dru, koja je govorila da je bila zabrinuta za Armieja jer ga je ‘bio uzeo vrag’. Shvatila sam da je jako pobožna - rekla je.

I Lorenze je rekla da Armie nije imao novca i da je posuđivao od prijatelja: - Često sam plaćala račune, ali mi je počelo smetati da me kontrolira.

Počeo joj je određivati što smije, a što ne. Prekinula je s njim jer, kako je rekla, “nikad ne znaš što će ti se s njim dogoditi – zastrašujuć je”. Istodobno prekid nije lako podnijela jer je bila u njega zaljubljena. Zbog toga je pobjegla na drugi kraj Amerike. A onda je vidjela na anonimnom profilu na Instagramu @houseofeffie Armiejev detaljni opis BDSM odnosa. Objavljivani su u od 2016. do prošle godine - dakle, dok je bio u braku. Sve djevojke rekle su da su Armieju dopustile nastrane igre jer je imao neku čudnu moć nad njima. Lorenze je rekla da je izašla u javnost iz nekoliko razloga.

- Prvo zato da bih dala podršku i drugim ženama i djevojkama koje su se odlučile progovoriti o Armieju. Drugi razlog je prozvati Armieja odgovornim za ono što nam je učinio i treće - otvoriti diskusiju o tome što znači pristanak na određene seksualne igre i gdje postaviti granice prihvatljivog. Nakon svega željela bih pokrenuti udrugu koja će se zalagati za siguran seks i naučiti žene kako reći ‘ne’ - objasnila je Paige Lorenze.

Armiejev odvjetnik Andrew Brettler odgovorio je da su “sve interakcije između gospodina Hammera i njegovih bivših partnera bile sporazumne. O njima su potpuno razgovarali, unaprijed su se dogovorili i međusobno su sudjelovali. Priče ovjekovječene na društvenim mrežama osmišljene su da budu sablazne i naštete gospodinu Hammeru, ali to ih ne čini istinitima”. No Gloria Allred, odvjetnica djevojke koja se zove Effie i koja je ovih dana svjedočila da ju je Armie četiri sata silovao i lupao joj glavom o zid, objasnila je problem BDSM odnosa:

- Javnost nije educirana o tome kako gledati na one koji se bave BDSM praksom i nerijetko imaju o tome negativno mišljenje. Dio problema je u tome što je žrtva izuzetno ranjiva pa je povjerenje među partnerima suština tog odnosa. To onda iskorištavaju seksualni predatori. Znaju da njihove žrtve neće prijaviti zločin zbog straha od javne osude i da im nitko neće vjerovati kad kažu da pristajanjem na BDSM nisu automatski pristali na zločin.

Protiv glumca nisu još podnesene nikakve kaznene prijave ili tužbe. Ako je Armie za bilo što kriv, onda je to sklonost prema napetom seksu, tvrdi njegov prijatelj. Osoba koja dobro poznaje Armieja i njegovu suprugu Elizabeth smatra da je za sve kriv Armiejev čudni smisao za humor i nedostatak konteksta u koji bi trebalo staviti pisane poruke koje je slao ljubavnicama.

- Svjedočanstva o navodnom seksualnom zlostavljanju imaju posebnu težinu nakon pokreta #MeToo. Postoji puno nijansi u vezi sa seksom i pristankom, a to baš i nije tema za koju ljudi imaju previše strpljenja. On je inače sabran momak, ali je valjda imao svojih pet minuta - kaže prijatelj.

Još jedan obiteljski prijatelj kaže da je Armie napravio veliku glupost šaljući takve poruke:

- Ako ste filmska zvijezda, ne pišete takve stvari u porukama, morate imati granice. No razlika je između gluposti i kriminalnog ponašanja. On je drag čovjek koji očito voli otkačeni seks.

Nakon svega Armie se vratio u luksuzni hotel na Kajmanu da bi bio s djecom. Ali otamo je opet objavio video iz hotelske sobe u kojem ga na krevetu čeka anonimna djevojka odjevena u crno rublje. Armie nije prvi iz obitelji Hammer čije su se mračne tajne otkrile, ali bi mogao biti prvi koji će zbog toga trpjeti posljedice. Još nitko iz njegove branše, čak ni kolege glumci, nisu htjeli stati u njegovu obranu. Čitaju sve što se objavi i šute. Prijatelji njegove supruge Elizabeth otkrili su da je požalila što je bila potpuno slijepa na Armiejevo ponašanje. Čak i ne žali toliko zbog poniženja koje je doživjela gledajući fotografije svog muža s drugim ženama koliko je užasava pomisao da će to jednog dana čitati i gledati njihova djeca.

- Ubija je to što će jednog dana njezina djeca na internetu čitati i gledati dokaze o tome koliko je njihov otac bio grozna osoba, ne samo zbog ljubavnih avantura i drogiranja nego zbog svih ovih optužbi - kažu prijatelji.

Elizabeth je rekla prijateljima da, iako se i sama boji jer ne zna na što je obitelj Hammer sve spremna, skuplja snagu zbog djece.

I Armiejeva tetka Casey kaže da se ponekad brine za sebe jer je zbog skandala s nećakom opet javno progovorila o njihovoj obitelji:

- Nedavno sam dobila poruku od žene koja poznaje tri generacije muškaraca iz obitelji Hammer. Napisala mi je: ‘Ne izlazi po mraku. Ako i ideš, idi u grupi. Parkirajte auto na osvijetljenome mjestu i blizu ulaza. Uvijek provjeravajte prati li vas netko i je li se neki neznanac više puta pojavio u vašoj blizini’.

Iako je njezin djed Armand stvorio pravo poslovno carstvo, Casey Hammer trenutčno ima na računu 100 dolara. Kako je rekla novinarima, da joj je netko, kad je imala 20 godina, rekao da će završiti u trgovačkom centru kao dizajnerica namještaja koja živi od svoje plaće, rekla bi mu da je lud.

- No i ovako mi je dobro. Sretna sam što sam zatvorila taj krug pakla i sklonila se od genetskoga koda Hammerovih - kaže.

Njezin nećak Armie nije uspio od toga pobjeći. Njegova bivša ljubavnica Effie detaljno je opisala nasilni seks s Armiejem nakon kojeg je bila puna modrica. Sve te optužbe mogle bi mu lako uništiti karijeru jer uz njegovo ime trenutačno stoje samo filmovi čije snimanje je dovršeno. Nakon 15 godina karijere slava mu je očito postala nepodnošljiva.